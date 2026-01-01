Coastal Wilds of Tasmania ab Hobart
Coastal Wilds of Tasmania ab Hobart
ab CHF 5918.– / pro Person
ab/bis Hobart
Highlights:
- Port Davey & Bathurst Harbour
- Maria Island National Park
- Freycinet Nationalpark & Schouten Island
- Port Arthur Historic Site
11 Tage / 10 Nächte
Reiseprogramm
0. Tag Ihr Schiff
Das Expeditionsschiff «Coral Discoverer» verfügt über grosse Panoramadecks, Essund Loungebereiche, eine Bibliothek, ein Souvenirladen, Wifi sowie mehrere Bars.
Das Expeditionsschiff «Coral Discoverer» verfügt über grosse Panoramadecks, Essund Loungebereiche, eine Bibliothek, ein Souvenirladen, Wifi sowie mehrere Bars.
Kabinen
Alle Aussenkabinen verfügen über Klimaanlage, Sofa und Schreibtisch. Die Main Deck Kabinen verfügen über zwei Bullaugen. Die Promenade Kabine über ein Fenster. Die Kat. B sind kleiner und sind zur Einzelbelegung. Die exklusiven Bridge Deck Balcony, mit Balkon, sind grösser und liegen auf dem obersten Kabinendeck.
1. Tag Abfahrt in Hobart
Nach dem Check-in um 16:00 Uhr verlässt das Schiff um 17:00 Uhr Hobart.
2-10. Tag Variable Reiseroute, folgende Highlights werden angefahren
D’Entrecasteaux Channel & Huon River
Sie entdecken die restaurierten Ruinen der Sträflingssiedlung Darlington und unternehmen kleine Wanderungen auf dem Fossil Cliffs Walk und zu den Painted Cliffs, die von Eisenablagerungen roten, violetten und orange gefärbt wurden.
Beim Kreuzen in der Nähe von Ile des Phoques und Schouten Island sehen Sie grosse Kolonien von Pelzrobben, die sich auf den Felsen sonnen.
D’Entrecasteaux Channel & Huon River
Sie besuchen das Wooden Boat Centre in Franklin, wo handgefertigte Holzboote hergestellt werden. Auf einer Bio-Schaffarm lernen Sie die Käseherstellung kennen und degustieren Schafsmolke-Vodka.
Port Davey & Bathurst Harbour
Im abgelegenen Südwesten Tasmaniens erwartet Sie eine ursprüngliche, wilde Landschaft mit schroffen Bergen und Flusstälern. Sie verbringen zwei Tage (Wetterabhängig) mit Wandern, Kajaken und Tenderboot Erkundungen. Halten Sie Ausschau nach seltenen Orange-Bauch-Papageien und anderen Wildtieren.
Bruny Island & Adventure Bay
In der Adventure Bay von Bruny Island wandern Sie, auf der Suche nach den endemischen Bennett-Wallabies, entlang der dramatischen Klippen von Fluted Cape. Im Tenderboot passieren Sie die nahezu senkrechten Doleritklippen mit Blick auf Penguin Island. Bei Grassy Point erfahren Sie mehr über die bis Mitte der 1840er Jahre aktiven Walfangstationen.
Maria Island National Park
Maria Island gilt als «Arche Noah» für tasmanische Tierarten und als einer der besten Orte, um Wombats, Kap-Bartgänse, Forester- Kängurus, Bennett-Wallabies, Pademelons und viele Vogelarten zu beobachten.
Sie entdecken die restaurierten Ruinen der Sträflingssiedlung Darlington und unternehmen kleine Wanderungen auf dem Fossil Cliffs Walk und zu den Painted Cliffs, die von Eisenablagerungen roten, violetten und orange gefärbt wurden.
Freycinet Nationalpark & Schouten Island
Die Freycinet-Halbinsel ist gesegnet mit malerischen Buchten und weissen Sandstränden. Unternehmen Sie eine geführte Wanderung mit atemberaubenden Ausblicken oder schwimmen Sie in den azurblauen Gewässern der berühmten Wineglass Bay.
Beim Kreuzen in der Nähe von Ile des Phoques und Schouten Island sehen Sie grosse Kolonien von Pelzrobben, die sich auf den Felsen sonnen.
Tasman Nationalpark & Fortescue Bay
Die Fahrt geht entlang der bis zu 300 Meter hohen spektakulären Küstenklippen des Tasman Nationalparks. Hier sehen Sie mit etwas Glück Seelöwen, Delfine und Albatrosse. Sie wandern auf einem Teil des Tasman Trails und kajaken in der Canoe Bay.
Port Arthur Historic Site
Ein weiterer UNESCO-Welterbe Höhepunkt ist die ehemalige Sträflingskolonie Port Arthur. Ein sachkundigen Guide führt Sie über das weitläufige, historische Gelände, welches heute über 30 Gebäude, Ruinen und restaurierte Häuser umfasst.
11. Tag Ankunft in Hobart
Ihre Kreuzfahrt endet um 08:00 Uhr in Hobart mit einem kostenlosen Transfer zum Flughafen oder Ihrem Hotel in Hobart.
Kreuzfahrt 11 Tage ab/bis Hobart
- Kreuzfahrt in der Kabine Ihrer Wahl
- Alle Mahlzeiten & auserlesene Weine, Bier, Softdrinks zum Mittag-/Abendessen, Tee & Kaffee ganztägig
- Wifi
- Ausflüge & Besichtigungen gemäss Programm
- Tägliche Vorträge mit Gastdozenten
- Nutzung von Xplorer, Zodiacs & Kajaks
- Trinkgelder, Nationalpark- & weitere Gebühren
- Transfer nach der Kreuzfahrt zum Flughafen oder Hotel in Hobart
- Unterkunft in Hobart & Transfer zum Schiff
- Weitere Getränke & persönliche Auslagen
- knecht reisen ist auf allen Weltmeeren zuause - den Katalog Schiffsreisen vom «Spezialisten» erhalten Sie in Ihrem Reisebüro
- Programmänderungen und/oder Erhebung eines Treibstoffzuschlages sind jederzeit möglich
- Coral Expeditions bietet noch weitere interessante Kreuzfahrten an. Fragen Sie uns für Details und Preise an
Preise
11 Tage / 10 Nächte ab CHF 5918.– / pro Person