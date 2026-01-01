Coastal Wilds of Tasmania ab Hobart

Das Expeditionsschiff «Coral Discoverer» verfügt über grosse Panoramadecks, Essund Loungebereiche, eine Bibliothek, ein Souvenirladen, Wifi sowie mehrere Bars. Kabinen Alle Aussenkabinen verfügen über Klimaanlage, Sofa und Schreibtisch. Die Main Deck Kabinen verfügen über zwei Bullaugen. Die Promenade Kabine über ein Fenster. Die Kat. B sind kleiner und sind zur Einzelbelegung. Die exklusiven Bridge Deck Balcony, mit Balkon, sind grösser und liegen auf dem obersten Kabinendeck.

Variable Reiseroute, folgende Highlights werden angefahren

D’Entrecasteaux Channel & Huon River

Sie besuchen das Wooden Boat Centre in Franklin, wo handgefertigte Holzboote hergestellt werden. Auf einer Bio-Schaffarm lernen Sie die Käseherstellung kennen und degustieren Schafsmolke-Vodka.



Port Davey & Bathurst Harbour

Im abgelegenen Südwesten Tasmaniens erwartet Sie eine ursprüngliche, wilde Landschaft mit schroffen Bergen und Flusstälern. Sie verbringen zwei Tage (Wetterabhängig) mit Wandern, Kajaken und Tenderboot Erkundungen. Halten Sie Ausschau nach seltenen Orange-Bauch-Papageien und anderen Wildtieren.





Bruny Island & Adventure Bay

In der Adventure Bay von Bruny Island wandern Sie, auf der Suche nach den endemischen Bennett-Wallabies, entlang der dramatischen Klippen von Fluted Cape. Im Tenderboot passieren Sie die nahezu senkrechten Doleritklippen mit Blick auf Penguin Island. Bei Grassy Point erfahren Sie mehr über die bis Mitte der 1840er Jahre aktiven Walfangstationen.



Maria Island National Park

Maria Island gilt als «Arche Noah» für tasmanische Tierarten und als einer der besten Orte, um Wombats, Kap-Bartgänse, Forester- Kängurus, Bennett-Wallabies, Pademelons und viele Vogelarten zu beobachten.

Sie entdecken die restaurierten Ruinen der Sträflingssiedlung Darlington und unternehmen kleine Wanderungen auf dem Fossil Cliffs Walk und zu den Painted Cliffs, die von Eisenablagerungen roten, violetten und orange gefärbt wurden.



Freycinet Nationalpark & Schouten Island

Die Freycinet-Halbinsel ist gesegnet mit malerischen Buchten und weissen Sandstränden. Unternehmen Sie eine geführte Wanderung mit atemberaubenden Ausblicken oder schwimmen Sie in den azurblauen Gewässern der berühmten Wineglass Bay.

Beim Kreuzen in der Nähe von Ile des Phoques und Schouten Island sehen Sie grosse Kolonien von Pelzrobben, die sich auf den Felsen sonnen.



Tasman Nationalpark & Fortescue Bay

Die Fahrt geht entlang der bis zu 300 Meter hohen spektakulären Küstenklippen des Tasman Nationalparks. Hier sehen Sie mit etwas Glück Seelöwen, Delfine und Albatrosse. Sie wandern auf einem Teil des Tasman Trails und kajaken in der Canoe Bay.





Port Arthur Historic Site

Ein weiterer UNESCO-Welterbe Höhepunkt ist die ehemalige Sträflingskolonie Port Arthur. Ein sachkundigen Guide führt Sie über das weitläufige, historische Gelände, welches heute über 30 Gebäude, Ruinen und restaurierte Häuser umfasst.