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Whitsunday Island, Australia

Whitsunday Island Reisen vom Spezialisten

Hotels und Resorts

Wie Smaragde auf aquamarinblauem Samt verstreut, ist die Whitsunday Group of Islands eines der schönsten Reiseziele Australiens. Dieser unvergleichliche Spielplatz für Bootsfahrer, Taucher und Erholungssuchende liegt im Schutz des Great Barrier Reefs. Die Insel Whitsunday ist die grösste von 74 Inseln. Fünf von ihnen verfügen über Resort-Hotels, aber die meisten sind unbewohnte Naturparadiese. Whitehaven Beach auf Whitsunday Island gilt als der schönste Strand der Region – weitgereiste Globetrotter bezeichnen ihn sogar oft als den schönsten Strand der Welt.

Wer das Glück hat, diesen atemberaubenden Strand während eines Rundfluges aus der Vogelperspektive zu sehen, wird dieser Einschätzung beipflichten. Die warmen Gewässer eignen sich besonders gut zum Segeln. Zum Übernachten stehen rund um Whitsunday Island zahlreiche gut geschützte Ankerplätze zur Auswahl. Wir beraten Sie gerne.

Intercontinental Hayman Island ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 216.– / pro Person
Hayman Island
Das exklusive, mehrfach preisgekrönte Resort mit gepflegtem Luxus und entspannter Urlaubsatmosphäre liegt in der...
QualiaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 568.– / pro Person
Hamilton Island
Das Qualia ist das luxuriöseste Resort auf Hamilton Island, gehört zu den Luxury Lodges of Australia und beeindruckt...
Beach ClubHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 345.– / pro Person
Hamilton Island
Der Beach Club liegt direkt am Strand und bietet eine schöne Aussicht auf die umliegenden Inseln. Der Hauptort mit...
Reef View HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 217.– / pro Person
Hamilton Island
Das Reef View Hotel liegt auf der grössten Insel in den Whitsundays. Vom hohen Gebäude aus bietet sich eine...
Palm BungalowsHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Hamilton Island
Die Palm Bungalows liegen direkt neben dem Reef View Hotel, nur wenige Schritte vom Strand entfernt und in

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