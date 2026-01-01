Whitsunday Island Reisen vom Spezialisten

Wie Smaragde auf aquamarinblauem Samt verstreut, ist die Whitsunday Group of Islands eines der schönsten Reiseziele Australiens. Dieser unvergleichliche Spielplatz für Bootsfahrer, Taucher und Erholungssuchende liegt im Schutz des Great Barrier Reefs. Die Insel Whitsunday ist die grösste von 74 Inseln. Fünf von ihnen verfügen über Resort-Hotels, aber die meisten sind unbewohnte Naturparadiese. Whitehaven Beach auf Whitsunday Island gilt als der schönste Strand der Region – weitgereiste Globetrotter bezeichnen ihn sogar oft als den schönsten Strand der Welt.

Wer das Glück hat, diesen atemberaubenden Strand während eines Rundfluges aus der Vogelperspektive zu sehen, wird dieser Einschätzung beipflichten. Die warmen Gewässer eignen sich besonders gut zum Segeln. Zum Übernachten stehen rund um Whitsunday Island zahlreiche gut geschützte Ankerplätze zur Auswahl. Wir beraten Sie gerne.