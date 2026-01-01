Whitsunday Island Reisen vom Spezialisten
Hotels und Resorts
Intercontinental Hayman Island Resort
ab CHF 216.– / pro Person
Hayman Island
Das exklusive, mehrfach preisgekrönte Resort mit gepflegtem Luxus und entspannter Urlaubsatmosphäre liegt in der...
Qualia
ab CHF 568.– / pro Person
Hamilton Island
Das Qualia ist das luxuriöseste Resort auf Hamilton Island, gehört zu den Luxury Lodges of Australia und beeindruckt...
Beach Club
ab CHF 345.– / pro Person
Hamilton Island
Der Beach Club liegt direkt am Strand und bietet eine schöne Aussicht auf die umliegenden Inseln. Der Hauptort mit...
Reef View Hotel
ab CHF 217.– / pro Person
Hamilton Island
Das Reef View Hotel liegt auf der grössten Insel in den Whitsundays. Vom hohen Gebäude aus bietet sich eine...
Palm Bungalows
Preis auf Anfrage
Hamilton Island
Die Palm Bungalows liegen direkt neben dem Reef View Hotel, nur wenige Schritte vom Strand entfernt und in
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