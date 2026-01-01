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Idyllic Whitsunday Island Sailing Adventure ab Airlie Beach

Versuchen Sie sich beim Segeln, lassen Sie sich an Deck verwöhnen, erkunden Sie sichere Ankerplätze und erfrischen Sie sich beim Schwimmen und Schnorcheln.

Reisedaten
Sonntags, dienstags & freitags

Ihr Schiff
Es gibt einen grossen Salon und einen Essbereich für Zwölf Gäste. Das Deck hat ein schattiges Vordach über dem Steuerstand mit vielen Sitzgelegenheiten sowie einen gepolsterten Bereich zum Sonnenbaden. Das Schiff verfügt über eine Kabine mit einem Kajütenbett und zwei Kabinen mit einem Doppelbett, welche sich zwei Badezimmer zusammen mit dem Doppelbett im Essbereich teilen. Zwei private Kabinen verfügen über ein Doppelbett und ein eigenes Bad.
Idyllic Whitsunday Island Sailing Adventure ab Airlie Beach
ab CHF 390.– / pro Person
ab/bis Airlie Beach
Highlights:
- Geführter Spaziergang zum Hill Inlet Lookout
- Abstieg zum Whitehaven Beach
- Schnorcheln in einer abgeschiedenen Bucht
- Sonnenuntergangs-Apéro & nächtlicher Sternenhimmel
Icon calendar 2 Tage / 1 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Airlie Beach - Whitsundays

Sie verlassen die Coral Sea Marina und segeln nach Tongue Bay, wo Sie einen geführten Spaziergang durch den Nationalpark zum Hill Inlet Lookout mit atemberaubender Aussicht auf den sieben Kilometer langen Whitehaven Beach machen. Später steigen Sie zum berühmten Whitehaven Beach ab, wo Sie den feinen Quarzsand zwischen den Zehen spüren. Zurück an Bord geniessen Sie das Mittagessen, während Sie in nördlicher Richtung entlang von Hook Island fahren.

Sie gehen in einer abgeschiedenen Bucht vor Anker, wo Sie schnorchelnd die Unterwasserwelt erkunden. Vielleicht finden Sie Nemo oder gar eine Schildkröte? Dann wird nach dem Ankerplatz für die Nacht vor Hook Island gesucht. Beim Sonnenuntergangs-Apéro gibt‘s Snacks und Sie lernen die Mitreisenden besser kennen. Nach dem Abendessen können Sie den eindrücklichen nächtlichen Sternenhimmel und seine Sternbilder betrachten.

2. Tag Whitsundays - Airlie Beach

Geniessen Sie ein herzhaftes Frühstück inmitten der wunderschönen Insellandschaft. Sie segeln zur nächsten Bucht um am Saumkorallenriff zu schnorcheln und schwimmen. Danach werden die Segel gesetzt und Sie fahren zurück nach Airlie Beach.

Gruppenreise 2 Tage ab/bis Airlie Beach
Im Preis inbegriffen
  • Englisch sprechende Crew
  • Segelschifffahrt in den Whitsunday Islands
  • Übernachtung auf dem Schiff
  • 1 Frühstück, 2 Mittagessen, 1 Abendessen und Snacks
  • Wasser, Tee & Kaffee
  • Aktivitäten & Ausflüge gemäss Programm
  • Bettwäsche, Handtuch, Schnorchel Ausrüstung & Stinger Wetsuit
  • Nationalpark & lokale Gebühren
  • Ausführliche Reisedokumentation
Im Preis nicht inbegriffen
  • Nicht erwähnte Mahlzeiten & Getränke
  • Persönliche Auslagen & Trinkgelder
Hinweise
  • Getränke selbst mitbringen, kein Verkauf auf dem Schiff
  • Gepäck nur in Softbags
  • Flossen sind nicht erlaubt

Preise
2 Tage / 1 Nächte ab CHF 390.– / pro Person

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