Airlie Beach - Whitsundays

Sie verlassen die Coral Sea Marina und segeln nach Tongue Bay, wo Sie einen geführten Spaziergang durch den Nationalpark zum Hill Inlet Lookout mit atemberaubender Aussicht auf den sieben Kilometer langen Whitehaven Beach machen. Später steigen Sie zum berühmten Whitehaven Beach ab, wo Sie den feinen Quarzsand zwischen den Zehen spüren. Zurück an Bord geniessen Sie das Mittagessen, während Sie in nördlicher Richtung entlang von Hook Island fahren.

Sie gehen in einer abgeschiedenen Bucht vor Anker, wo Sie schnorchelnd die Unterwasserwelt erkunden. Vielleicht finden Sie Nemo oder gar eine Schildkröte? Dann wird nach dem Ankerplatz für die Nacht vor Hook Island gesucht. Beim Sonnenuntergangs-Apéro gibt‘s Snacks und Sie lernen die Mitreisenden besser kennen. Nach dem Abendessen können Sie den eindrücklichen nächtlichen Sternenhimmel und seine Sternbilder betrachten.