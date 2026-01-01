Coral Expeditions / Tasmanien ab Hobart

0 . Tag Die Reiseroute wird den jeweiligen Bedingungen angepasst. Ihre Kreuzfahrt beinhaltet folgende Highlights:

1 . Tag Hobart und Derwent River (M, A) Sie verlassen Hobart und geniessen vom Derwent River einen letzen Blick auf die Stadt und die mächtige Tasman Bridge. Während dem Willkommensapéro führt Sie die Fahrt durch den D'Entrecasteaux Channel zur Barnes Bay, wo die Nacht verbracht wird.

2 . Tag Woodbridge und Huon (F, M, A) Tasmanien ist bekannt für seine Gourmet-Produkte. Sie besuchen Grandvewe Cheeses, lernen die Inhaber kennen und erfahren, wie der Käse produziert wird. Im Woodbridge Marine Discovery Centre werden Sie in die vielfältige Unterwasserwelt der Region eingeführt. Bestaunen Sie den malerischen Huon River mit der Ortschaft Franklin. Ebenfalls werden Sie die Wooden Boat School besichtigen, bevor Sie sich auf den Weg zum South East Cape machen, dem südlichsten Punkt der Insel.

3 . Tag Recherche Bay (F, M, A) Die Fahrt an Bord der Coral Expeditions I führt Sie in Richtung Recherche Bay. Sie spazieren auf dem South Coast Track dem Strand entlang zur Cockle Creek Statue, welche die geschichtsträchtige Vergangenheit des Walfangs dieser Region aufzeigt.

4 . Tag Bruny Island - Adventure Bay (F, M, A) Die Kreuzfahrt geht vorbei an der Südküste von Bruny Island, Cloudy Bay, dem historischen Cape Bruny Leuchtturm und Friars, der Heimat einer grossen Kolonie von Seelöwen. Sie ankern an der Adventure Bay und haben die Möglichkeit am Strand zu relaxen, schwimmen und paddeln zu gehen, einen geführten Spaziergang durch einen subtropischen Regenwald oder eine Tour ins Bligh Museum of Pacific Exploration zu unternehmen. Die Schifffahrt geht danach weiter zur Tasman Peninsula und der wunderschönen Wineglass Bay, begleitet von einer Weindegustation.

5 . Tag Freycinet Nationalpark (F, M, A) Ein weiteres Highlight dieser Kreuzfahrt ist der Freycinet Nationalpark mit der Wineglass Bay. Frühaufstehern empfiehlt es sich, die geführte Wanderung zum Wineglass Bay Loockout mitzumachen. Der atemberaubende Blick auf die Bucht und den Mt Freycinet werden Sie begeistern. Nach dem Frühstück haben Sie die Möglichkeit, einen der schönsten Strände der Welt zu erleben.

6 . Tag Maria Island (F, M, A) Sie erkunden die schöne Maria Island, einem geschützten Naturparadies. Auf der Insel leben einheimische Tiere wie Wallabies, Kängurus und Tasmanische Teufel, geschützt von der Zivilisation. Auch historische Ruinen und von Felsmalereien geprägte Klippen werden Sie erblicken.

7 . Tag Tasman Nationalpark (F, M, A) Die Fahrt geht entlang der spektakulären Küste des Tasman Nationalparks, dessen Klippen bis zu 300 Meter hoch sein können. Hier können Sie Seelöwen, Delfine, Seeadler und Albatrosse erspähen.

8 . Tag Port Arthur Historic Site (F) Ein weiterer Höhepunkt stellt das Welterbe Port Arthur dar. Sie besichtigen das ehemalige Gefängnis der Sträflingskolonie Australiens. Mit einem Archäologen unternehmen Sie eine spannende Tour hinter die Kulissen. Anschliessend fahren Sie zurück nach Hobart, wo die Kreuzfahrt um 08.00 endet.