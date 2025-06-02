Southern Kimberley Cruise ab Broome

Viele der spektakulärsten Orte in der zerklüfteten Kimberly-Region sind nur per Boot zugänglich. Die Kimberley Quest führt Kreuzfahrten zwischen Broome und Wyndham durch und bringt Sie zu den schönsten Sehenswürdigkeiten. Auf dem kleinen, luxuriösen Schiff können maximal 18 Personen die atemberaubende Natur dieser einmaligen Region entdecken.



Reisedaten Ab Broome

03.06. – 10.06.25

17.06. – 24.06.25

01.07. – 08.07.25

15.07. – 22.07.25

29.07. – 05.08.25

12.08. – 19.08.25

26.08. – 02.09.25



Ab Hunter River

26.05.

– 02.06.25

10.06. – 17.06.25

24.06. – 01.07.25

08.07. – 15.07.25

22.07. – 29.07.25

05.08. – 12.08.25

19.08. – 26.08.25

02.09. – 09.09.25



Kimberley Quest II

Die klimatisierte «Kimberley Quest II» ist mit drei grossen Sonnendecks, Essbereich im Innen-/Aussenbereich, einer Bibliothek, einem Spa-Bereich sowie einem Helipad ausgestattet. Das Schiff verfügt über drei Tenderboote und ein Luxus-Schnellboot.



Kabinen

Die klimatisierten Kabinen verfügen über ein grosses Bad, Kleiderschrank und Kühlschrank. Die vier Double mit Doppelbett sowie Einzelbett oben, haben ein kleines Fenster und liegen auf dem untersten der drei Decks.

Die vier Superior-Kabinen mit grossem Fenster liegen auf dem mittleren Deck. Die Flybridge-Kabine, auf dem obersten Deck, bietet ein grösseres Fenster sowie ein Bullauge im Bad.