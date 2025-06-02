Southern Kimberley Cruise ab Broome
Southern Kimberley Cruise ab Broome
ab CHF 9107.– / pro Person
ab Broome bis Hunter River
Highlights:
- Horizontal Falls Bootsfahrt
- Helikopterflug Mitchell Falls
- Montgomery Reef Erkundung
- Careening Bay & Felskunst
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Broome - Cape Leveque
Nach Ihrer Abholung im Hotel um ca. 16:00 Uhr checken Sie auf der Kimberley Quest II ein. Sie geniessen den Sonnenuntergang während der Fahrt entlang des berühmten Cable Beachs mit einem Drink in der Hand.
2. Tag Buccaneer Archipelago
Sie durchqueren den King Sound des Buccaneer- Archipels mit tausenden von Inseln, welche Sie später mit dem Beiboot erkunden. Versuchen Sie sich im Angeln, bevor Sie die wunderschöne Landschaft vom Sonnendeck aus geniessen.
3. Tag Dugong Bay, Talbot Bay & Horizontal Falls
Heute kühlen Sie sich in und um die Dugong Bay in einem Süsswasserpool ab. Um die Ecke, in der Talbot Bay, liegen die spektakulären Horizontal Falls, welche Sie während einer aufregenden Bootsfahrt durchqueren. Am Nachmittag bestaunen Sie die Felsformationen entlang des Cyclone Creeks.
4. Tag Collier Bay, Montgomery Reef & Red Cone Creek
Am Morgen können Sie in der Collier Bay angeln – vielleicht ziehen Sie sogar einen Barramundi aus dem Wasser! Anschliessend führt Sie die Kreuzfahrt zum Montgomery- Riff, welches über 300 km² gross ist. Später besuchen Sie den Red Cone Creek, wo Sie im kühlen Naturpool schwimmen oder Schlammkrabben fangen können.
5. Tag Kuri Bay & Camden Harbour
Vorbei an der Perlensiedlung Kuri Bay erreichen Sie den Camden Harbour, wo Sie in die Geschichte der ersten Europäischen Siedlung der 1860er eintauchen. Später versuchen Sie sich im Felsenaustern sammeln.
6. Tag Prince Regent River & King Cascade
Sie fahren heute durch das St. George Basin, ein atemberaubendes Binnenmeer. Anschliessend folgen Sie dem Prince Regent River, vorbei am mächtigen Mount Trafalgar und Mt. Waterloo und geniessen eine spektakuläre Aussicht auf imposante Klippen. Bei King Cascade können Sie während einem Landausflug die Umgebung erkunden und in einem Naturpool baden. Am späteren Nachmittag halten Sie bei den Cathedral Falls Ausschau nach Krokodilen.
7. Tag Careening Bay & Roe River
Dem Stop beim uralten Boab Tree in der Careening Bay folgt die Fahrt den Roe River hinauf, wo Sie eine der grössten Krokodilpopulationen der Kimberleys sehen werden. Entspannen Sie sich an Bord, während Sie den Prince Frederick Harbour durchqueren, um die Wandjina-Kunststätte zu besuchen. Anschliessend fahren Sie Richtung Hunter River in den Sonnenuntergang.
8. Tag Hunter River – Broome
Zum Abschluss Ihrer Reise entdecken Sie den malerischen Hunter River, der neben Krokodilen und Flughunden auch viele Felsmalereien beheimatet. Sie verlassen die Kimberley Quest mit dem Helikopter. Der Panoramaflug führt Sie über die Mitchell Falls zum Mitchell Plateau Flugplatz, von wo Sie im Leichtflugzeug über die Weiten der Kimberleys zum Sonnenuntergang nach Broome zurück fliegen, wo Sie zu Ihrer Unterkunft oder zum Flughafen gebracht werden.
Kreuzfahrt 8 Tage ab Broome bis Hunter River bzw. Broome v.v.
- Kreuzfahrt in der Kabine Ihrer Wahl
- Alle Mahlzeiten & nicht-alkoholische Getränke, Tee und Kaffee ganztägig
- Ausflüge & Besichtigungen gemäss Programm
- Transfers in Broome vor/nach der Kreuzfahrt
- Alkoholische Getränke
- Weitere Helikopterausflüge
- Gebühren für Besuche von Aboriginal-Kulturstätten
- WLAN (ca. AUD 100 pro Kabine)
- Satelliten-Telefon (Gebühren auf Anfrage)
- Persönliche Auslagen & Trinkgelder
- knecht reisen ist auf allen Weltmeeren zuause - den Katalog Schiffsreisen vom «Spezialisten» erhalten Sie in Ihrem Reisebüro
- Gepäcklimit 10 kg pro Person, keine Schalenkoffer
- Programmänderungen und/oder Erhebung eines Treibstoffzuschlages sind jederzeit möglich.
- Kimberley Quest bietet weitere interessante Kreuzfahrten an. Details auf Anfrage.
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 9107.– / pro Person