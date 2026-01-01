Kimberley Reisen vom Spezialisten
Hotels und Resorts
Lage und Anreise
Die Kimberley-Region liegt im tropischen Norden von Western Australia. Zwei Orte dienen als Ausgangspunkte: Broome im Westen und Kununurra im Osten, beide über Inlandsflüge erreichbar. Dazwischen führt die unbefestigte Gibb River Road mitten durch die Region, während der asphaltierte Great Northern Highway die Alternative im Süden bildet. Die meisten Routen sind als Einwegstrecke zwischen Broome und Kununurra angelegt; so durchqueren Sie die Region, ohne denselben Weg zurückfahren zu müssen.
Reisezeit und Klima
Das Klima ist tropisch und kennt zwei Jahreszeiten. Die Trockenzeit von etwa Mai bis Oktober ist die klassische Reisezeit: Die Pisten sind offen, Lodges und Camps in Betrieb. Während der Regenzeit von etwa November bis April sind viele unbefestigte Strassen, darunter die Gibb River Road, gesperrt oder unpassierbar, und ein Teil der Unterkünfte schliesst. Unmittelbar nach der Regenzeit führen Wasserfälle und Schluchten am meisten Wasser; wer sie in voller Kraft sehen will, reist früh in der Saison.
Unterkünfte: Lodges, Stationen und Camps
Hotels im klassischen Sinn finden Sie vor allem in Broome und Kununurra. Im Landesinneren übernachten Sie in Wilderness Lodges, auf Rinderstationen, die Gäste aufnehmen, oder in festen Zeltcamps. Der Standard reicht von einfach bis komfortabel; gemeinsam sind den Häusern die kleine Bettenzahl und die abgelegene Lage. Für die Trockenzeit lohnt sich eine frühzeitige Buchung, da die Kapazitäten begrenzt sind. Die unten aufgeführten Unterkünfte kombinieren wir zu einer durchgehenden Route mit Mietwagen, Fahrer oder Kleingruppe.
Für wen sich die Kimberley eignet
- Selbstfahrer mit Erfahrung im Geländewagen, die die Gibb River Road und ihre Abstecher eigenständig erkunden
- Reisende, die eine geführte Kleingruppenreise oder wenige, gut gewählte Lodges mit Ausflügen vorziehen
- Gäste von Expeditions-Kreuzfahrten entlang der Kimberley-Küste, meist zwischen Broome und Darwin
- Kombinationen: Die Region lässt sich mit dem Top End um Darwin, mit der Westküste ab Perth oder mit Badetagen in Broome verbinden
Zu den bekanntesten Zielen zählen der Purnululu-Nationalpark mit den Bungle Bungles (UNESCO-Welterbe), die Windjana Gorge, der Tunnel Creek, die Bell Gorge sowie die Horizontal Falls in der Talbot Bay, die per Schnellboot oder aus der Luft besucht werden. Bei Kununurra liegen der Ord River und der Lake Argyle. Manche Ziele sind nur per Piste, Boot oder Flugzeug erreichbar; planen Sie deshalb genügend Zeit und Reserven ein. Gerne sagen wir Ihnen, welche Route, Reiseform und Unterkünfte zu Ihrem Vorhaben passen.
Home Valley Station
Preis auf Anfrage
Kimberley
Die Home Valley Station liegt am Pentecost River an der Gibb River Road mit Blick auf die Cockburn Ranges.
APT Bell Gorge Wilderness Lodge
ab CHF 263.– / pro Person
Kimberley
Die Lodge befindet sich im westlichen Teil der Kimberleys, nur 200 Meter von der Gibb River Road entfernt, auf einem...
El Questro Homestead
ab CHF 895.– / pro Person
Kimberley
Die El Questro Farm liegt inmitten der weiten und uralten Landschaft der westaustralischen East Kimberley Region....
El Questro - Station
ab CHF 155.– / pro Person
Kimberley
Die Station liegt rund 110 km oder 2 Fahrstunden westlich von Kununurra. Die Rezeption des Homsteads liegt rund 25...
El Questro - Emma Gorge
ab CHF 177.– / pro Person
Kimberley
Die Emma Gorge liegt von Kununurra kommend rund 30 Minuten vor der El Questro Station. Sie verfügt über eine eigene...
APT Bungle Bungle Wilderness Lodge
Preis auf Anfrage
Kimberley
Die Kimberley Safari Camps sind ideale Übernachtungsmöglichkeiten entlang der Gibb River Road. Alle Camps befinden...
APT Mitchell Falls Wilderness Lodge
ab CHF 245.– / pro Person
Kimberley
Auf dem Mitchell Plateau, auf Aboriginalland gelegen, ist die Lodge ideal für die Erkundung der wunderschönen und...
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