Kangaroo Island Experience ab Adelaide

Kangaroo Island Experience (M)

Am Morgen werden Sie per Bus von Adelaide nach Cape Jervis gefahren von wo aus Sie mit der Fähre nach Kangaroo Island übersetzen.



Nach Ihrer Ankunft auf Kangaroo Island werden Sie von Ihrer Reiseleitung empfangen und fahren über die Insel in Richtung Südwesten Hier stoppen Sie zunächst beim Seal Bay Conservation Park Sie haben Gelegenheit die hier beheimateten Seelöwen aus nächster Nähe am Strand zu beobachten Anschliessend geniessen Sie ein köstliches Mittagessen Die Tagestour führt Sie danach weiter in den bekannten Flinders Chase Nationalpark Sie besuchen die grandiosen Felsformationen der Remarkable Rocks sowie den Admirals Arch wo Sie nebst der interessanten Felsformation auch neuseeländische Pelzrobben beobachten können Ihre Reiseleitung erklärt Ihnen wie diese natürlichen Sehenswürdigkeiten über Jahrzehnte entstanden sind Der Besuch des Kangaroo Island Wildlife Parks schliesst Ihren Tag auf Kangaroo Island ab Hier lernen Sie die Kangaroo Island Koalas kennen und erfahren sehr viel Wissenswertes über diese bedrohte Tierart.



Am frühen Abend erfolgt die Rückfahrt per Fähre und Bus von Penneshaw via Cape Jervis nach Adelaide Nach Ankunft in der Hauptstadt Südaustraliens endet die Tagestour.