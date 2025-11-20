Coral Expeditions: Outerknown Adventures Great Barrier Reef ab Cairns
Coral Expeditions: Outerknown Adventures Great Barrier Reef ab Cairns
ab CHF 4201.– / pro Person
ab/bis Cairns
Highlights:
- Schnorcheln Osprey Reef
- Lizard Island & Cook’s Look
- Fitzroy Island & Schildkrötenzentrum
- Ribbon Reefs Schnorcheltour
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Abfahrt in Cairns
Nach dem Check-in um 16:00 Uhr verlässt das Schiff um 17:00 Uhr Cairns.
2-7. Tag Variable Reiseroute
Folgende Highlights werden angefahren:
Besuchen Sie die Stelle, wo Kapitän James Cook 1170 seine beschädigte MS Endeavor anlandete, um Reparaturen
In der Watson's Bay können Sie am schneeweissen Strand unter Kasuarinenbäumen entspannen und über riesige Muschelgärten schnorcheln.
Folgende Highlights werden angefahren:
Fitzroy Island
Auf Fitzroy Island haben Sie die Möglichkeit zu einer kurzen Wanderung durch den Regenwald oder zum Leuchtturm. Weisse Sandstrände und das Saumriff laden zum Entspannen und Schnorcheln ein. Im Cairns Turtle Rehabilitation Centre lernen Sie viel Interessantes über Meeresschildkröten.
Sudbury Cay
Weit weg von der Zivilisation geniessen Sie auf der kleinen flachen Sandinsel, welche sich kaum aus dem Korallenmeer erhebt, den Sonnenuntergang mit Ihren Mitreisenden und einem Drink.
Mackay Reef & Cay
Beim Tauchen oder Schnorcheln am spektakulären Riff sehen Sie farbenfrohe Korallengärten, riesengrosse Muscheln und halten Ausschau nach grünen Meeresschildkröten.
Cooktown
Im historischen Cooktown lernen Sie mehr über die Geschichte des Guugu-Yimithirr-Stammes.
Besuchen Sie die Stelle, wo Kapitän James Cook 1170 seine beschädigte MS Endeavor anlandete, um Reparaturen
auszuführen. Schlendern Sie durch die Sammlung seltener Pflanzen im Botanischen Garten und besuchen Sie das James Cook Museum, in dem die Geschichte von Cooks Landung aus der Perspektive der Ureinwohner erzählt wird und Artefakte ausgestellt sind.
Lizard Island
Sie wandern zum Aussichtspunkt Cook's Look, von dem aus vor Jahrhunderten James Cook Ausschau nach einer sicheren Passage durch das Labyrinth der Korallenriffe hielt.
In der Watson's Bay können Sie am schneeweissen Strand unter Kasuarinenbäumen entspannen und über riesige Muschelgärten schnorcheln.
Osprey Reef
Das Osprey Reef, einer der besten Tauchplätze der Welt, stellt den Gipfel eines 2000 Meter hohen Unterwasserberges dar. In den kristallklaren Gewässern können Sie prächtige Korallen, exotische Fische und steil abfallende Klippen entdecken. Das Osprey Reef ist in seiner Abgeschiedenheit ein echtes Expeditionsziel; der Besuch ist abhängig von guten Wetterbedingungen.
Ribbon Reefs
Die Ribbon Reefs sind eine schmale Linie von Aussenkorallenriffen, welche hervorragende Tauch- und Schnorchelmöglichkeiten bieten.
Nehmen Sie mit dem Expeditionsteam an einer geführten Schnorcheltour teil und erleben Sie dieses aussergewöhnliche Ökosystem, welches für seine reiche Meeresfauna wie Lippfische, Zackenbarsche, Schildkröten und Haie bekannt ist, hautnah.
8. Tag Ankunft in Cairns
Ihre Kreuzfahrt endet um 8:00 Uhr in Cairns mit einem kostenlosen Transfer zum Flughafen oder Ihrem Hotel in Cairns.
Kreuzfahrt 8 Tage ab/bis Cairns
- Kreuzfahrt in der Kabine Ihrer Wahl
- Alle Mahlzeiten & auserlesene Weine, Bier, Softdrinks zum Mittag-/Abendessen, Tee & Kaffee ganztägig
- Wifi
- Ausflüge & Besichtigungen gemäss Programm
- Täglich Vorträge mit Gastdozenten
- Nutzung von Xplorer, Zodiacs, Kajaks, Schnorchel- & Tauchausrüstung
- Trinkgelder, Nationalpark- & weitere Gebühren
- Transfer nach der Kreuzfahrt zum Flughafen oder Hotel in Cairns
- Unterkunft in Cairns & Transfer zum Schiff
- Weitere Getränke & persönliche Auslagen
- Tauchgänge
- knecht reisen ist auf allen Weltmeeren zuause - den Katalog Schiffsreisen vom «Spezialisten» erhalten Sie in Ihrem Reisebüro
- Programmänderungen und/oder Erhebung eines Treibstoffzuschlages sind jederzeit möglich
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Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 4201.– / pro Person