Variable Reiseroute

Folgende Highlights werden angefahren:



Fitzroy Island

Auf Fitzroy Island haben Sie die Möglichkeit zu einer kurzen Wanderung durch den Regenwald oder zum Leuchtturm. Weisse Sandstrände und das Saumriff laden zum Entspannen und Schnorcheln ein. Im Cairns Turtle Rehabilitation Centre lernen Sie viel Interessantes über Meeresschildkröten.



Sudbury Cay

Weit weg von der Zivilisation geniessen Sie auf der kleinen flachen Sandinsel, welche sich kaum aus dem Korallenmeer erhebt, den Sonnenuntergang mit Ihren Mitreisenden und einem Drink.



Mackay Reef & Cay

Beim Tauchen oder Schnorcheln am spektakulären Riff sehen Sie farbenfrohe Korallengärten, riesengrosse Muscheln und halten Ausschau nach grünen Meeresschildkröten.



Cooktown

Im historischen Cooktown lernen Sie mehr über die Geschichte des Guugu-Yimithirr-Stammes.

Besuchen Sie die Stelle, wo Kapitän James Cook 1170 seine beschädigte MS Endeavor anlandete, um Reparaturen

auszuführen. Schlendern Sie durch die Sammlung seltener Pflanzen im Botanischen Garten und besuchen Sie das James Cook Museum, in dem die Geschichte von Cooks Landung aus der Perspektive der Ureinwohner erzählt wird und Artefakte ausgestellt sind.



Lizard Island

Sie wandern zum Aussichtspunkt Cook's Look, von dem aus vor Jahrhunderten James Cook Ausschau nach einer sicheren Passage durch das Labyrinth der Korallenriffe hielt.

In der Watson's Bay können Sie am schneeweissen Strand unter Kasuarinenbäumen entspannen und über riesige Muschelgärten schnorcheln.



Osprey Reef

Das Osprey Reef, einer der besten Tauchplätze der Welt, stellt den Gipfel eines 2000 Meter hohen Unterwasserberges dar. In den kristallklaren Gewässern können Sie prächtige Korallen, exotische Fische und steil abfallende Klippen entdecken. Das Osprey Reef ist in seiner Abgeschiedenheit ein echtes Expeditionsziel; der Besuch ist abhängig von guten Wetterbedingungen.



Ribbon Reefs

Die Ribbon Reefs sind eine schmale Linie von Aussenkorallenriffen, welche hervorragende Tauch- und Schnorchelmöglichkeiten bieten.

Nehmen Sie mit dem Expeditionsteam an einer geführten Schnorcheltour teil und erleben Sie dieses aussergewöhnliche Ökosystem, welches für seine reiche Meeresfauna wie Lippfische, Zackenbarsche, Schildkröten und Haie bekannt ist, hautnah.