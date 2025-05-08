Mike Ball Dive Expeditions - Coral Sea Safari ab Cairns

Mike Ball ist ein Pionier in Sachen professionelles und kommerzielles Tauchen am Great Barrier Reef. Er bietet fortgeschrittenen Tauchern ein Erlebnis der Superlative. Mike Ball ist der erste australische Tauchanbieter, der neben Tauchgrössen wie Jacques Yves Cousteau in die «International Scuba Diving Hall of Fame» aufgenommen wurde. Es erwartet Sie ein unvergessliches Ferienerlebnis!



Diese Tauchexpedition in Top-Qualität zeigt den Gästen die schönsten Tauchspots im farbenfrohen Great Barrier Reef.

Besonders spektakulär sind die inkludierten Nachttauchgänge.



Reisedaten

01.05. – 08.05.25

04.08. – 11.08.25

18.09. – 25.09.25

02.10. – 09.10.25

16.10. – 23.10.25

30.10. – 06.11.25

08.01. – 15.01.26

15.01. – 22.01.26

22.01. – 29.01.26



Ihr Schiff

Das für Tauchexpeditionen gebaute Schiff verfügt über ein grosses Tauch-/Sonnendeck. Die klimatisierten Kabinen mit Kajütenbett (Budget-/Club) haben ihr eigenes Bad (Budget teilen sich ein Bad).