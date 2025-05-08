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Mike Ball Dive Expeditions - Coral Sea Safari ab Cairns

Mike Ball ist ein Pionier in Sachen professionelles und kommerzielles Tauchen am Great Barrier Reef. Er bietet fortgeschrittenen Tauchern ein Erlebnis der Superlative. Mike Ball ist der erste australische Tauchanbieter, der neben Tauchgrössen wie Jacques Yves Cousteau in die «International Scuba Diving Hall of Fame» aufgenommen wurde. Es erwartet Sie ein unvergessliches Ferienerlebnis!

Diese Tauchexpedition in Top-Qualität zeigt den Gästen die schönsten Tauchspots im farbenfrohen Great Barrier Reef.

Besonders spektakulär sind die inkludierten Nachttauchgänge.

Reisedaten
01.05. – 08.05.25
04.08. – 11.08.25
18.09. – 25.09.25
02.10. – 09.10.25
16.10. – 23.10.25
30.10. – 06.11.25
08.01. – 15.01.26
15.01. – 22.01.26
22.01. – 29.01.26

Ihr Schiff
Das für Tauchexpeditionen gebaute Schiff verfügt über ein grosses Tauch-/Sonnendeck. Die klimatisierten Kabinen mit Kajütenbett (Budget-/Club) haben ihr eigenes Bad (Budget teilen sich ein Bad).

Mike Ball Dive Expeditions - Coral Sea Safari ab Cairns
ab CHF 3083.– / pro Person
ab/bis Cairns
Highlights:
- Haifütterung Osprey Reef
- Tauchen Bougainville Reef
- Marine Vielfalt Ribbon Reef
- Strandzeit Lizard Island
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Abfahrt Cairns

Das Schiff verlässt Cairns um 18:00 Uhr.

2-7. Tag Variable Reiseroute: Folgende Highlights werden angefahren

Bougainville Reef
Hartkorallen Riff mit Seefächern, Weichkorallen, Haien, Höhlen und Tunneln.

Osprey Reef
Ein Labyrinth aus hoch aufragenden Bommies. Eine kontrollierte Haifütterung lockt verschiedene Haie an.

Lizard Island
Zeit zum Entspannen am Strand, schwimmen oder die Insel entdecken.

Ribbon Reef
Bekannt für Riesenzackenbarsche, Riesenmuscheln, Büffelkopf-Papageifische, Stein-/Skorpionfische, Kraken, Clownfische und Schildkröten.

8. Tag Ankunft Cairns

Die Tauchkreuzfahrt endet um 8:00 Uhr mit dem Transfer zum Flughafen/Hotel.

Tauchreise 8 Tage ab/bis Cairns
Im Preis inbegriffen
  • Flug ab/bis Cairns (4 oder 5 Tages Kreuzfahrt)
  • Kreuzfahrt in der Kabine Ihrer Wahl
  • Sämtliche Mahlzeiten, Wein und Soft Drinks beim Abendessen
  • 22 Tauchgänge, 4 Nachttauchgänge
  • Pressluftflasche & Bleigurt
  • Unterricht in Riffökologie
Im Preis nicht inbegriffen
  • Weitere Getränke
  • Tauchausrüstung
  • Reeftaxe ca. AUD 64 pro Person
  • Persönliche Ausgaben & Trinkgelder
Hinweise
  • Gepäcklimite 25 kg pro Person für Flüge nach Lizard Island
  • Programmänderungen und/oder Erhebung eines Treibstoffzuschlages sind jederzeit möglich.
  • Mike Ball bietet noch weitere interessante Kreuzfahrten an. Fragen Sie uns für Details und Preise an

Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 3083.– / pro Person

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