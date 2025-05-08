Mike Ball Dive Expeditions - Coral Sea Safari ab Cairns
Mike Ball Dive Expeditions - Coral Sea Safari ab Cairns
ab CHF 3083.– / pro Person
ab/bis Cairns
Highlights:
- Haifütterung Osprey Reef
- Tauchen Bougainville Reef
- Marine Vielfalt Ribbon Reef
- Strandzeit Lizard Island
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Abfahrt Cairns
Das Schiff verlässt Cairns um 18:00 Uhr.
2-7. Tag Variable Reiseroute: Folgende Highlights werden angefahren
Bougainville Reef
Bougainville Reef
Hartkorallen Riff mit Seefächern, Weichkorallen, Haien, Höhlen und Tunneln.
Osprey Reef
Ein Labyrinth aus hoch aufragenden Bommies. Eine kontrollierte Haifütterung lockt verschiedene Haie an.
Lizard Island
Zeit zum Entspannen am Strand, schwimmen oder die Insel entdecken.
Ribbon Reef
Bekannt für Riesenzackenbarsche, Riesenmuscheln, Büffelkopf-Papageifische, Stein-/Skorpionfische, Kraken, Clownfische und Schildkröten.
8. Tag Ankunft Cairns
Die Tauchkreuzfahrt endet um 8:00 Uhr mit dem Transfer zum Flughafen/Hotel.
Tauchreise 8 Tage ab/bis Cairns
- Flug ab/bis Cairns (4 oder 5 Tages Kreuzfahrt)
- Kreuzfahrt in der Kabine Ihrer Wahl
- Sämtliche Mahlzeiten, Wein und Soft Drinks beim Abendessen
- 22 Tauchgänge, 4 Nachttauchgänge
- Pressluftflasche & Bleigurt
- Unterricht in Riffökologie
- Weitere Getränke
- Tauchausrüstung
- Reeftaxe ca. AUD 64 pro Person
- Persönliche Ausgaben & Trinkgelder
- Gepäcklimite 25 kg pro Person für Flüge nach Lizard Island
- Programmänderungen und/oder Erhebung eines Treibstoffzuschlages sind jederzeit möglich.
- Mike Ball bietet noch weitere interessante Kreuzfahrten an. Fragen Sie uns für Details und Preise an
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 3083.– / pro Person