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Broome, Australia

Broome Reisen vom Spezialisten

Hotels und Resorts in der Perlenstadt

Wie eine Perle, die in ein Halsband natürlicher Pracht gefasst ist, klammert sich Broome an einen schmalen Streifen rote Erde am äussersten Rand der Kimberley-Region. Umgeben von den aquamarinblauen Gewässern des Indischen Ozeans und den Mangroven und Wattflächen der Roebuck Bay ist die sympathische Perlenfischerstadt 2'000 Kilometer nordöstlich von Perth entfernt. Der legendäre Strand Cable Beach mit seinen luxuriösen Resort-Hotels zieht während der Trockenzeit, von April bis Oktober, Touristen wie ein Magnet an.

Der perfekte, mehr als zwanzig Kilometer lange Strand, die Brandung und einmalige Sonnenuntergänge liefern das Bühnenbild für erholsame Ferien. Broome ist ein idealer Ausgangspunkt für die berühmte 4WD-Route Gibb River Road. Wir beraten Sie gerne.

Cable Beach Club ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 275.– / pro Person
Broome
Das Resort liegt direkt am berühmten schneeweissen Cable Beach. Zum Stadtzentrum sind es etwa 10 Fahrminuten.

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

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Cable Beach, Gantheaume Point und die Perlengeschichte

Broome liegt an der Nordwestküste Australiens, dort wo die roten Pindan-Klippen auf den Indischen Ozean treffen. Bis Perth sind es rund 2200 Kilometer – die Stadt ist der einzige grössere Ort auf dieser Strecke.

Cable Beach

Zweiundzwanzig Kilometer heller Sand ziehen sich nach Norden, breit genug, dass man am Nachmittag mit dem Wagen darauf fahren darf. Bekannt ist der Strand für die Kamelkarawanen, die kurz vor Sonnenuntergang die Wasserlinie entlangziehen – ein Bild, das älter ist als der Tourismus hier.

Gantheaume Point

An der Südspitze stehen die Klippen in kräftigem Rot gegen türkises Wasser. Bei sehr tiefem Wasserstand werden im Gestein Dinosaurierspuren sichtbar, die auf rund 130 Millionen Jahre datiert werden. Die Gezeiten in der Region schwanken um bis zu zehn Meter, entsprechend genau muss man den Zeitpunkt wählen.

Perlen und Chinatown

Broome lebte ab dem 19. Jahrhundert von der Perlmuttfischerei; Taucher aus Japan, Malaysia und den Philippinen arbeiteten hier unter hohem Risiko. Der japanische Friedhof ist der grösste seiner Art in Australien und erinnert daran. Im Quartier Chinatown reihen sich bis heute Perlenhändler, und auf der Willie Creek Pearl Farm nördlich der Stadt lässt sich die Zucht ansehen.

Staircase to the Moon, Kimberley und die richtige Jahreszeit

Broome ist Ausgangspunkt für eine der abgelegensten Regionen Australiens.

Das Mondphänomen über der Roebuck Bay

Wenn der Vollmond bei ablaufendem Wasser über den freigelegten Schlickflächen der Roebuck Bay aufgeht, spiegelt er sich in den Prielen und ergibt eine scheinbare Treppe aus Licht. Zu sehen ist das zwischen März und Oktober an je zwei bis drei Abenden im Monat; die Termine stehen im Voraus fest.

Tor zum Kimberley

Von Broome aus beginnt die Gibb River Road, die auf 660 unbefestigten Kilometern durch das Kimberley nach Kununurra führt und nur mit Allradfahrzeug befahrbar ist. Nördlich liegt die Dampier Peninsula mit Cape Leveque, wo roter Fels, weisser Sand und türkises Wasser unmittelbar aufeinandertreffen.

Horizontal Falls

In der Talbot Bay presst der Tidenhub die Wassermassen durch zwei enge Felsspalten, sodass ein horizontaler Wasserfall mit mehreren Metern Höhenunterschied entsteht. Erreichbar ist die Stelle als Tagesausflug per Wasserflugzeug ab Broome.

Trockenzeit und Regenzeit

Von Mai bis Oktober ist Trockenzeit: 28 bis 33 Grad, kaum Niederschlag, alle Pisten befahrbar. Das ist die Reisezeit. Von November bis April wird es schwül, es fällt Monsunregen, tropische Wirbelstürme sind möglich und ein Teil der Strassen und Anbieter ist geschlossen.

Häufige Fragen zu Broome

Mai bis Oktober. In der Trockenzeit liegen die Temperaturen bei 28 bis 33 Grad, es regnet praktisch nicht und die Pisten ins Kimberley sind offen. Von November bis April ist es schwül, es fällt Monsunregen und Wirbelstürme sind möglich.

Die Spiegelung des aufgehenden Vollmonds in den freigelegten Schlickflächen der Roebuck Bay, die wie eine Lichttreppe wirkt. Sichtbar ist sie zwischen März und Oktober an zwei bis drei Abenden pro Monat, die Termine stehen im Voraus fest.

Zwei bis drei Nächte reichen für Cable Beach, Gantheaume Point und die Perlengeschichte. Wer die Horizontal Falls, Cape Leveque oder die Gibb River Road anhängt, plant eine Woche oder mehr ein.

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