Cable Beach, Gantheaume Point und die Perlengeschichte

Broome liegt an der Nordwestküste Australiens, dort wo die roten Pindan-Klippen auf den Indischen Ozean treffen. Bis Perth sind es rund 2200 Kilometer – die Stadt ist der einzige grössere Ort auf dieser Strecke.

Cable Beach

Zweiundzwanzig Kilometer heller Sand ziehen sich nach Norden, breit genug, dass man am Nachmittag mit dem Wagen darauf fahren darf. Bekannt ist der Strand für die Kamelkarawanen, die kurz vor Sonnenuntergang die Wasserlinie entlangziehen – ein Bild, das älter ist als der Tourismus hier.

Gantheaume Point

An der Südspitze stehen die Klippen in kräftigem Rot gegen türkises Wasser. Bei sehr tiefem Wasserstand werden im Gestein Dinosaurierspuren sichtbar, die auf rund 130 Millionen Jahre datiert werden. Die Gezeiten in der Region schwanken um bis zu zehn Meter, entsprechend genau muss man den Zeitpunkt wählen.

Perlen und Chinatown

Broome lebte ab dem 19. Jahrhundert von der Perlmuttfischerei; Taucher aus Japan, Malaysia und den Philippinen arbeiteten hier unter hohem Risiko. Der japanische Friedhof ist der grösste seiner Art in Australien und erinnert daran. Im Quartier Chinatown reihen sich bis heute Perlenhändler, und auf der Willie Creek Pearl Farm nördlich der Stadt lässt sich die Zucht ansehen.