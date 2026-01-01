Tauchkurs am Great Barrier Reef ab Cairns

1 . Tag Tauchtheorie & Poolausbildung Transfer ins Tauchcenter, wo Sie am Vormittag Tauchtheorie studieren und nach dem Mittagessen (nicht inbegriffen) im Pool den ersten Tauchversuch machen. Anschliessend Transfer in Ihre Unterkunft.

2 . Tag Tauchtheorie & Poolausbildung Transfer erneut ins Tauchcenter, wo Sie am Vormittag Ihre Tauchausrüstung für das Training im Pool zusammenstellen und nach dem Mittagessen (nicht inbegriffen) Ihr Tauchequipment für die Tauchkreuzfahrt zusammenstellen, bevor Sie nach weiterer Theorie das Examen ablegen. Anschliessend Transfer in Ihre Unterkunft.

3 . Tag Great Barrier Reef Der Transfer bringt Sie zum Tauchshop/ Tauchboot, wo Sie nach einem leichten Frühstück den ersten Tauchgang im Meer versuchen. Nach dem Mittagessen folgt der zweite Tauchgang. Vor dem Abendessen bleibt noch Zeit zum Schnorcheln.

4 . Tag Great Barrier Reef Noch vor dem Frühstück steht der erste Tauchgang an und vor dem Mittagessen der letzte Trainingstauchgang. Am Nachmittag tauchen Sie bereits als zertifizierter Taucher. Nach dem Abendessen steht der erste Nachttauchgang auf dem Programm.

5 . Tag Great Barrier Reef Dem Sonnenaufgangs-Tauchgang folgen das Frühstück und zwei weitere Tauchgänge. Nach dem Mittagessen Rückfahrt zum Hafen, von wo Sie der Transfer zurück in Ihre Unterkunft bringt. Am Abend findet ein optionales Abschiedsessen statt.