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Tauchkurs am Great Barrier Reef ab Cairns

Das Great Barrier Reef ist mit seinem warmen Wasser, der geringen Strömung und der ganzjährig guten Sicht der beste Ort auf der Welt, um Tauchen zu lernen.

Reisedaten
Täglich (ausser sonntags)

Ihr Schiff
Die Tauchschiffe wurden speziell für Tauchexkursionen gebaut und verfügen über ein grosses Tauch- und ein Sonnendeck sowie 16 klimatisierte Kabinen mit gemeinschaftlichen Badezimmmern.
Tauchkurs am Great Barrier Reef ab Cairns
ab CHF 874.– / pro Person
Highlights:
- Erster Meerestauchgang am Riff
- Zertifizierung & Nachttauchgang
- Sonnenaufgangstauchgang
- Tauchen am Great Barrier Reef
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Tauchtheorie & Poolausbildung

Transfer ins Tauchcenter, wo Sie am Vormittag Tauchtheorie studieren und nach dem Mittagessen (nicht inbegriffen) im Pool den ersten Tauchversuch machen. Anschliessend Transfer in Ihre Unterkunft.

2. Tag Tauchtheorie & Poolausbildung

Transfer erneut ins Tauchcenter, wo Sie am Vormittag Ihre Tauchausrüstung für das Training im Pool zusammenstellen und nach dem Mittagessen (nicht inbegriffen) Ihr Tauchequipment für die Tauchkreuzfahrt zusammenstellen, bevor Sie nach weiterer Theorie das Examen ablegen. Anschliessend Transfer in Ihre Unterkunft.

3. Tag Great Barrier Reef

Der Transfer bringt Sie zum Tauchshop/ Tauchboot, wo Sie nach einem leichten Frühstück den ersten Tauchgang im Meer versuchen. Nach dem Mittagessen folgt der zweite Tauchgang. Vor dem Abendessen bleibt noch Zeit zum Schnorcheln.

4. Tag Great Barrier Reef

Noch vor dem Frühstück steht der erste Tauchgang an und vor dem Mittagessen der letzte Trainingstauchgang. Am Nachmittag tauchen Sie bereits als zertifizierter Taucher. Nach dem Abendessen steht der erste Nachttauchgang auf dem Programm.

5. Tag Great Barrier Reef

Dem Sonnenaufgangs-Tauchgang folgen das Frühstück und zwei weitere Tauchgänge. Nach dem Mittagessen Rückfahrt zum Hafen, von wo Sie der Transfer zurück in Ihre Unterkunft bringt. Am Abend findet ein optionales Abschiedsessen statt.

Tauchreise 5 Tage ab/bis Cairns
Im Preis inbegriffen
  • Transfers Hotel–Tauchcenter–Hotel
  • Kursbuch, PADI Gold Open Water Zertifikat, Logbuch
  • Unterkunft an Bord des Schiffes in einer Doppel- oder Zweibettkabine
  • Sämtliche Mahlzeiten, Tee & Kaffee an Bord
  • 9 Tauchgänge, Tauchausrüstung, Tauchversicherung
Im Preis nicht inbegriffen
  • Unterkunft & Mahlzeiten in Cairns
  • Persönliche Auslagen & Trinkgelder
  • Umwelt- & Hafentaxen (ca. AUD 24)
Hinweise
  • Dusch- & Badetuch nicht vorhanden
  • Mindestalter 10 Jahre und guteSchwimmkenntnisse
  • Alkohol nicht vorhanden, kann in Dosen mitgebracht werden
  • Programmänderungen und/oder Erhebung eines Treibstoffzuschlages sind jederzeit möglich

Preise
5 Tage / 4 Nächte ab CHF 874.– / pro Person

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