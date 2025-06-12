Mike Ball ist ein Pionier in Sachen professionelles und kommerzielles Tauchen am Great Barrier Reef. Er bietet fortgeschrittenen Tauchern ein Erlebnis der Superlative. Mike Ball ist der erste australische Tauchanbieter, der neben Tauchgrössen wie Jacques Yves Cousteau in die «International Scuba Diving Hall of Fame» aufgenommen wurde. Es erwartet Sie ein unvergessliches Ferienerlebnis!



Eine Expedition, welche den Tauchern möglichst viel Zeit zum Tauchen mit den bekannten Zwergwalen, den "Minke Whales" und am vielfälltigen Ribbon Reef, ermöglicht.



Reisedaten

09.06.

– 12.06.25

16.06. – 19.06.25

23.06. – 26.06.25

30.06. – 03.07.25

07.07. – 10.07.25

14.07. – 17.07.25

21.07. – 24.07.25



Ihr Schiff

Das für Tauchexpeditionen gebaute Schiff verfügt über ein grosses Tauch-/Sonnendeck. Die klimatisierten Kabinen mit Kajütenbett (Budget-/Club) haben ihr eigenes Bad (Budget teilen sich ein Bad).