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Mike Ball Dive Expeditions - Tauchen mit Zwergwalen «Minke Whales» ab Cairns

Mike Ball ist ein Pionier in Sachen professionelles und kommerzielles Tauchen am Great Barrier Reef. Er bietet fortgeschrittenen Tauchern ein Erlebnis der Superlative. Mike Ball ist der erste australische Tauchanbieter, der neben Tauchgrössen wie Jacques Yves Cousteau in die «International Scuba Diving Hall of Fame» aufgenommen wurde. Es erwartet Sie ein unvergessliches Ferienerlebnis!

Eine Expedition, welche den Tauchern möglichst viel Zeit zum Tauchen mit den bekannten Zwergwalen, den "Minke Whales" und am vielfälltigen Ribbon Reef, ermöglicht.

Reisedaten
09.06.

– 12.06.25
16.06. – 19.06.25
23.06. – 26.06.25
30.06. – 03.07.25
07.07. – 10.07.25
14.07. – 17.07.25
21.07. – 24.07.25

Ihr Schiff
Das für Tauchexpeditionen gebaute Schiff verfügt über ein grosses Tauch-/Sonnendeck. Die klimatisierten Kabinen mit Kajütenbett (Budget-/Club) haben ihr eigenes Bad (Budget teilen sich ein Bad).

Mike Ball Dive Expeditions - Tauchen mit Zwergwalen «Minke Whales» ab Cairns
ab CHF 1631.– / pro Person
ab/bis Cairns
Highlights:
- Panoramaflug nach Lizard Island
- Tauchgänge am Great Barrier Reef
- Aussie BBQ Party mit Champagner
- Tauchgang zu Minke Whales
Icon calendar 4 Tage / 3 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Abfahrt Cairns

Panoramaflug nach Lizard Island. Zwei Tauchgänge, ein Nachttauchgang.

2. Tag Great Barrier Reef

Vier Tauchgänge, ein Nachttauchgang.

3. Tag Great Barrier Reef

Vier Tauchgänge. Anschliessend Aussie BBQ Party mit Champagner.

4. Tag Ankunft Cairns

Die Tauchkreuzfahrt endet um 8:00 Uhr mit dem Transfer zum Flughafen/Hotel.

Tauchreise 4 Tage ab/bis Cairns
Im Preis inbegriffen
  • Flug von Cairns nach Lizard Island
  • Kreuzfahrt in der Kabine Ihrer Wahl
  • Sämtliche Mahlzeiten, Wein und Soft Drinks beim Abendessen
  • 8 Tauchgänge, 2 Nachttauchgänge
  • Pressluftflasche & Bleigurt
  • Unterricht in Riffökologie
Im Preis nicht inbegriffen
  • Weitere Getränke
  • Tauchausrüstung
  • Reeftaxe ca. AUD 64 pro Person
  • Persönliche Ausgaben & Trinkgelder
Hinweise
  • Gepäcklimite 25 kg pro Person für Flüge nach Lizard Island
  • Programmänderungen und/oder Erhebung eines Treibstoffzuschlages sind jederzeit möglich.
  • Mike Ball bietet noch weitere interessante Kreuzfahrten an. Fragen Sie uns für Details und Preise an

Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 1631.– / pro Person

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