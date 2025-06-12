Mike Ball Dive Expeditions - Tauchen mit Zwergwalen «Minke Whales» ab Cairns
Mike Ball Dive Expeditions - Tauchen mit Zwergwalen «Minke Whales» ab Cairns
ab CHF 1631.– / pro Person
ab/bis Cairns
Highlights:
- Panoramaflug nach Lizard Island
- Tauchgänge am Great Barrier Reef
- Aussie BBQ Party mit Champagner
- Tauchgang zu Minke Whales
4 Tage / 3 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Abfahrt Cairns
Panoramaflug nach Lizard Island. Zwei Tauchgänge, ein Nachttauchgang.
2. Tag Great Barrier Reef
Vier Tauchgänge, ein Nachttauchgang.
3. Tag Great Barrier Reef
Vier Tauchgänge. Anschliessend Aussie BBQ Party mit Champagner.
4. Tag Ankunft Cairns
Die Tauchkreuzfahrt endet um 8:00 Uhr mit dem Transfer zum Flughafen/Hotel.
Tauchreise 4 Tage ab/bis Cairns
- Flug von Cairns nach Lizard Island
- Kreuzfahrt in der Kabine Ihrer Wahl
- Sämtliche Mahlzeiten, Wein und Soft Drinks beim Abendessen
- 8 Tauchgänge, 2 Nachttauchgänge
- Pressluftflasche & Bleigurt
- Unterricht in Riffökologie
- Weitere Getränke
- Tauchausrüstung
- Reeftaxe ca. AUD 64 pro Person
- Persönliche Ausgaben & Trinkgelder
- Gepäcklimite 25 kg pro Person für Flüge nach Lizard Island
- Programmänderungen und/oder Erhebung eines Treibstoffzuschlages sind jederzeit möglich.
- Mike Ball bietet noch weitere interessante Kreuzfahrten an. Fragen Sie uns für Details und Preise an
Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 1631.– / pro Person