Tauchen am Great Barrier Reef ab Cairns
Tauchen am Great Barrier Reef ab Cairns
ab CHF 741.– / pro Person
ab/bis Cairns
Highlights:
- Mehrere Tauch-/Schnorchelspots täglich
- Nachttauchgänge am Riff
- Sonnenaufgangstauchgang
- Tauchen am Great Barrier Reef
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Great Barrier Reef
Der Transfer bringt Sie zum Tauchshop/ Tauchboot, wo Sie nach einem leichten Frühstück zum ersten Mal Tauchen/ Schnorcheln gehen. Nach dem Mittagessen besuchen Sie zwei weitere Tauch-/Schnorchelplätze. Nach dem Abendessen haben Sie die Möglichkeit an einem Nachttauchgang teilzunehmen.
2. Tag Great Barrier Reef
Noch vor dem Frühstück haben Sie die Möglichkeit das erste Mal Tauchen/Schnorcheln zu gehen. Nach einem weiteren Tauch-/ Schnorchelstopp wird das Mittagessen serviert und das Boot fährt einen weiteren Tauch-/Schnorchelstopp an. Nach dem Abendessen steht der zweite Nachttauchgang auf dem Programm.
3. Tag Great Barrier Reef
Heute Tauchen/Schnorcheln Sie während dem Sonnenaufgang, gefolgt vom Frühstück. Nach den zwei letzten Tauch-/ Schnorchelstopps wird das Mittagessen serviert, gefolgt von der Rückfahrt zum Hafen, von wo Sie der Transfer zurück in Ihre Unterkunft bringt. Am Abend findet ein optionales Abschiedsessen in einem lokalen Restaurant statt.
Tauchreise 3 Tage ab/bis Cairns
- Transfers Hotel–Tauchschiff–Hotel
- Unterkunft an Bord des Schiffes in einer Doppel- oder Zweibettkabine
- Sämtliche Mahlzeiten, Tee & Kaffee an Bord
- 11 Tauchgänge, Tauch-/Schnorchelausrüstung, Tauchcomputer, Neoprenanzug, Tauchlampe & Tauchversicherung
- Persönliche Auslagen & Trinkgelder
- Umwelt- & Hafentaxen (ca. AUD 24)
- Dusch- & Badetuch nicht vorhanden
- Mindestalter 10 Jahre und gute Schwimmkenntnisse
- Alkohol nicht vorhanden, kann in Dosen mitgebracht werden
- Programmänderungen und/oder Erhebung eines Treibstoffzuschlages sind jederzeit möglich.
Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 741.– / pro Person