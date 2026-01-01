Tauchen am Great Barrier Reef ab Cairns

Ein Tauchtag am Great Barrier Reef ist nie genug, also schliessen Sie sich einer Tauchsafari an und verbringen Sie drei Tage mit der Erkundung eines der sieben Naturwunder der Welt.



Reisedaten

Täglich (ausser dienstags)



Ihr Schiff

Die Tauschschiffe mit drei Decks wurden speziell für Tauchexkursionen gebaut und verfügen über ein grosses Tauch- und ein Sonnendeck. Die 14 Zweibettkabinen mit Etagenbetten und die zwei Doppelbettkabinenverfügen über eine Klimaanlage, viel Platz, Tageslicht und gemeinschaftliche Badezimmmer.