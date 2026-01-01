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Tauchen am Great Barrier Reef ab Cairns

Ein Tauchtag am Great Barrier Reef ist nie genug, also schliessen Sie sich einer Tauchsafari an und verbringen Sie drei Tage mit der Erkundung eines der sieben Naturwunder der Welt.

Reisedaten
Täglich (ausser dienstags)

Ihr Schiff
Die Tauschschiffe mit drei Decks wurden speziell für Tauchexkursionen gebaut und verfügen über ein grosses Tauch- und ein Sonnendeck. Die 14 Zweibettkabinen mit Etagenbetten und die zwei Doppelbettkabinenverfügen über eine Klimaanlage, viel Platz, Tageslicht und gemeinschaftliche Badezimmmer.
Tauchen am Great Barrier Reef ab Cairns
ab CHF 741.– / pro Person
ab/bis Cairns
Highlights:
- Mehrere Tauch-/Schnorchelspots täglich
- Nachttauchgänge am Riff
- Sonnenaufgangstauchgang
- Tauchen am Great Barrier Reef
Icon calendar 3 Tage / 2 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Great Barrier Reef

Der Transfer bringt Sie zum Tauchshop/ Tauchboot, wo Sie nach einem leichten Frühstück zum ersten Mal Tauchen/ Schnorcheln gehen. Nach dem Mittagessen besuchen Sie zwei weitere Tauch-/Schnorchelplätze. Nach dem Abendessen haben Sie die Möglichkeit an einem Nachttauchgang teilzunehmen.

2. Tag Great Barrier Reef

Noch vor dem Frühstück haben Sie die Möglichkeit das erste Mal Tauchen/Schnorcheln zu gehen. Nach einem weiteren Tauch-/ Schnorchelstopp wird das Mittagessen serviert und das Boot fährt einen weiteren Tauch-/Schnorchelstopp an. Nach dem Abendessen steht der zweite Nachttauchgang auf dem Programm.

3. Tag Great Barrier Reef

Heute Tauchen/Schnorcheln Sie während dem Sonnenaufgang, gefolgt vom Frühstück. Nach den zwei letzten Tauch-/ Schnorchelstopps wird das Mittagessen serviert, gefolgt von der Rückfahrt zum Hafen, von wo Sie der Transfer zurück in Ihre Unterkunft bringt. Am Abend findet ein optionales Abschiedsessen in einem lokalen Restaurant statt.

Tauchreise 3 Tage ab/bis Cairns
Im Preis inbegriffen
  • Transfers Hotel–Tauchschiff–Hotel
  • Unterkunft an Bord des Schiffes in einer Doppel- oder Zweibettkabine
  • Sämtliche Mahlzeiten, Tee & Kaffee an Bord
  • 11 Tauchgänge, Tauch-/Schnorchelausrüstung, Tauchcomputer, Neoprenanzug, Tauchlampe & Tauchversicherung
Im Preis nicht inbegriffen
  • Persönliche Auslagen & Trinkgelder
  • Umwelt- & Hafentaxen (ca. AUD 24)
Hinweise
  • Dusch- & Badetuch nicht vorhanden
  • Mindestalter 10 Jahre und gute Schwimmkenntnisse
  • Alkohol nicht vorhanden, kann in Dosen mitgebracht werden
  • Programmänderungen und/oder Erhebung eines Treibstoffzuschlages sind jederzeit möglich.

Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 741.– / pro Person

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