Southern Experience ab Perth

Sie fahren in Richtung Süden, in die Region Pemberton, wo Wagemutige einen der höchsten Feueraussichtsbäume der Welt erklimmen können. Durch imposante Karri- Baum Wald- und Nationalparkgebiete geht es weiter ins Tal der Giganten, wo sich 300 bis 400 Jahre alte Baumriesen befinden. Auf dem «Tree Top Walk» können Sie die stummen Zeugen einer Millionen Jahre alten Vergangenheit aus der Vogelperspektive bestaunen. Der Tag endet in Albany.

Eine Stadtbesichtigung von Albany und der Panoramablick vom Mount Clarence über den King George Sound, wo 1826 die ersten Siedler Westaustraliens landeten, vermittelt Ihnen die historische Bedeutung dieser Region am Südozean. Danach erkunden Sie an der Küste die «Natural Bridge» und «The Gap» im Torndirrup Nationalpark. Weiter führt Sie die Reise in die Stirling Ranges. Dieses Bergmassiv bildet eine klimatische Insel in der trockenwarmen Ebene. Am späten Nachmittag Ankunft in Hyden.

Hyden - Perth

Am Vormittag besichtigen Sie die berühmte, erstarrte Brandungswelle Wave Rock und haben Zeit, die Sehenswürdigkeit in Ruhe zu erkunden und die Geschichte dieses einzigartigen Naturdenkmals besser zu verstehen. Die Rückfahrt nach Perth führt durch den ausgedehnten Weizengürtel der westaustralischen Wheatlands. In York, der ältesten Inlandsiedlung Westaustraliens, erleben Sie bei einem Spaziergang die Atmosphäre der Pionierzeit mit gut erhaltenen Originalfassaden. Weiterfahrt zum Mundaring Weir.

Der 1903 fertig gestellte Damm war der Beginn der Wasserleitung, die Wasser zu den rund 700 Kilometer entfernten Goldfeldern von Kalgoorlie pumpte. Überqueren Sie die Staumauer zu Fuss und geniessen dabei die fantastische Aussicht. Am frühen Abend sind Sie zurück in Perth.