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Monkey Mia, Australia

Monkey Mia Reisen vom Spezialisten

Zu Besuch bei wilden Delfinen

Die Beobachtung der wilden Delfine, die jeden Morgen in den flachen Gewässern von Monkey Mia auftauchen, ist für die meisten Reisenden der Hauptgrund, in der isolierten Gegend an der Westküste Australiens einen Stopp einzulegen. Mehr als 800 Kilometer nördlich von Perth befindet sich der kleine Ort mitten in der UNESCO Welterbe-Region Shark Bay. Aber nicht nur Delfine und Haie sind hier zu Hause; Schildkröten, Rochen, Seekühe und Hunderte Fischarten leben in den kristallklaren Gewässern von Monkey Mia.

Die Gegend ist reich an Aborigine-Geschichte. Die Ureinwohner Australiens haben seit Tausenden Jahren hier gelebt. Aber die ganz grossen Stars bleiben die Delfine, die aus freien Stücken praktisch jeden Tag im Jahr die Interaktion mit dem Mensch suchen. Wissenschafter betreiben neben dem lokalen Resort-Hotel eine Delfin-Forschungsstation. Möchten auch Sie Delfine beobachten? Dann melden Sie sich für einen individuellen Reisevorschlag bei uns.

RAC Monkey Mia Dolphin ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 91.– / pro Person
Monkey Mia
Das Resort liegt direkt an der schönen Shark Bay, rund 25 km von Denham entfernt. In der Bucht vor dem Hotel können...

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