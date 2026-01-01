Monkey Mia Reisen vom Spezialisten
Zu Besuch bei wilden Delfinen
RAC Monkey Mia Dolphin Resort
ab CHF 91.– / pro Person
Monkey Mia
Das Resort liegt direkt an der schönen Shark Bay, rund 25 km von Denham entfernt. In der Bucht vor dem Hotel können...
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