Margaret River Cape to Cape Wanderung ab Perth

1 . Tag Perth – Margaret R. – Injidup Beach (Wanderung 7.3 km) Transfer von Perth nach Margaret River, wo Sie vom Smiths Beach zu Ihrer Unterkunft am Injidup Beach wandern. Geniessen Sie den Sonnenuntergang mit Wein und Käse am Pool Ihrer Villa.

2 . Tag Cape Naturalist – Yallingup (Wanderung 14 km) Nach dem Gourmet-Frühstück in Ihrer Villa wandern Sie vom Cape Naturaliste nach Yallingup. Die 14 km lange Strecke verläuft entlang der Kalksteinküste und führt vorbei an berühmten Surf-Breaks. Ein Highlight ist der Sugarloaf Rock. Am Nachmittag geniessen Sie eine Massage im hauseigenen Spa. Abends Drei-Gänge-Menü und Weinverkostung mit dem Chefkoch.

3 . Tag Redgate Beach – Boranup Karri Forest (Wanderung 14 km) Die heutige Wanderung ist wohl die beeindruckendste und führt 14 Kilometer entlang des Cape to Cape Walks, von Redgate Beach zum Boranup Karri Forest. Sie werden von den riesigen Karri-Bäumen überwältigt sein und atemberaubende Ausblicke von den Klippen geniessen. Das Mittagessen nehmen Sie heute im Wald ein. Später werden Sie zu einem Weingut in Margaret River gefahren, wo eine private Weinprobe auf Sie wartet, bevor Sie in einem renommierten lokalen Restaurant zu Abend essen.

4 . Tag Moses Rock – Wilyabrup Klippen – Perth (Wanderung 6.6 km) Heute Morgen führt Ihre Wanderung über drei Stunden von Moses Rock zu den Wilyabrup-Klippen. Erleben Sie die kraftvollen Wellen des Indischen Ozeans. Anschliessend geniessen Sie ein feierliches Mittagessen im Gründungsweingut von Margaret River, Vasse Felix. Freuen Sie sich auf vier Gänge mit erstklassigen Weinbegleitungen. Besichtigen Sie anschliessend die Galerie und den Verkaufsraum vor Ihrer Weiterfahrt zurück nach Perth.