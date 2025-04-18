Australiens Westküste entdecken ab Perth

1 . Tag Perth – Kalbarri N.P. Unbeschwert fahren Sie die Korallenküste hinauf, wo Ihr Abenteuer in der Wüste zu beginnen scheint. Im Nambung Nationalpark haben Sie die Gelegenheit, die Pinnacles, uralte Kalksteintürme die gespenstisch aus dem Sand ragen, zu erkunden. Dann geht es weiter nach Geraldton, einer Stadt, die für Schiffswracks, Langusten und Perlen bekannt ist. Wenn es die Zeit erlaubt, können Sie den Pink Lake besuchen, bevor Sie die Nacht in Kalbarri verbringen.

2 . Tag Kalbarri N.P. – Shark Bay In der unendlichen Schönheit des Kalbarri- Nationalparks kann man sich leicht vorstellen, dass Dinosaurier durch die alten, miteinander verbundenen Schluchten streiften. Die hoch aufragenden Klippen, die vom Murchison River geformt wurden und von roten Eukalyptusbäumen gesäumt sind, sind blutrot gestreift und bilden einen spektakulären Kontrast zu den blauen versteckten Wasserlöchern. Eine tolle Aussicht geniessen Sie von den Aussichtspunkten Natures Window, Z-Bend und den beiden Skywalks. Für den ultimativen Kick gibt es die Möglichkeit, sich abzuseilen. Am Abend stossen Sie in Denham, dem Tor zur Shark Bay, auf den Tag an.

3 . Tag Shark Bay – Coral Bay Lassen Sie sich von den geheimnisvollen Kreaturen in Monkey Mia überwältigen. Auf einer Fläche von über 4000 Quadratkilometern entlang des Meeresbodens ziehen Schildkröten, Walhaie, Grosse Tümmler und Dugongs im wahrsten Sinne des Wortes im Seegras ihre Kreise. Das Wunder geht weiter mit den 3 Milliarden Jahre alten Stromatolithen, die am Hamelin Pool eine teppichartige Skulptur am und im Meer bilden. Beobachten Sie, wie die Sonne untergeht und die Sterne zum Vorschein kommen.

4 . Tag Coral Bay – Exmouth Der Tag gehört Ihnen, um das Paradies auf Erden am Ningaloo-Riff zu erkunden. Sie können sich den ganzen Tag treiben lassen, aber vergessen Sie nicht, den Kopf unter Wasser zu stecken, um eine Explosion von Farben zu sehen, dank der 250 Korallenarten und über 500 Fischarten. Wer mutiger ist, kann an einer Bootstour teilnehmen (gegen Aufpreis) und neben Schildkröten und Mantarochen schwimmen oder am Ningaloo Reef schnorcheln, das nur wenige Meter von der Küste entfernt liegt. Eine Nacht verbringen Sie in Exmouth, wo Sie das Glück des Salzes und des Sandes geniessen.

5 . Tag Exmouth/Cape Range N.P. Nach dem Frühstück haben Sie die Möglichkeit, mit den Walhaien zu schwimmen (zusätzliche Kosten), die als sanfte Riesen des Ozeans bekannt sind. Oder Sie verbringen den Tag damit, den Cape Range Nationalpark zu erkunden, der das Ergebnis uralter Riffe ist, welche damals aus dem Meer herausgestossen wurden. Er ist bekannt für seine kontrastreiche Landschaft mit schroffen Kalksteinfelsen, tiefen Canyons und wunderschönen Stränden. Hier können Sie Wildtiere wie Emus, Euros Kängurus, rote Kängurus, Bungarras, Trappen und eine Vielzahl von Vögeln beobachten. Baden Sie in der Turquoise Bay, bevor Sie am Vlamingh Head Lighthouse die letzten goldenen Strahlen am Horizont geniessen.

6 . Tag Exmouth – Northbrook Farm Wieder auf der Strasse geht es Richtung Süden, also machen Sie es sich bequem und schalten Sie ab, während die Farben des Outbacks vorbeiziehen. Ein Boxenstopp in Carnarvon bietet sich an, denn die Stadt versorgt den grössten Teil Westaustraliens mit Meeresfrüchten, Fischen, Obst und Gemüse. Sie fahren weiter in Richtung Süden durch das Outback, bevor Sie ihren Übernachtungsort Northbrook Farm in der Nähe von Northampton erreichen. In Ihrer letzten gemeinsamen Nacht werden wir das echte Farmerleben kennenlernen, Tiere füttern und unter dem Sternenhimmel lokalen Geschichten lauschen.

7 . Tag Northbrook Farm – Perth Sie verlassen den Farmaufenthalt und fahren nach Geraldton, wo Sie den HMAS Sydney Memorial Lookout besuchen und etwas über die wechselvolle Geschichte dieser Gegend erfahren, gefolgt von einem Besuch der St. Francis Xavier Cathedral und des Point Moore Lighthouse. Auf dem Weg zurück nach Perth machen Sie einen Zwischenstopp im Greenough Wildlife and Bird Park, einem Tierschutzgebiet, das sich für die Erhaltung und Rettung von Tieren einsetzt. Hier können Sie Dingos, Emus, verwaiste Känguru-Joeys, Salzwasserkrokodile, Griffechsen und sogar Schlangen aus nächster Nähe betrachten. Anschliessend fahren Sie zu den unglaublich weissen Dünen der Coral Coast. Bevor Sie am frühen Abend wieder in der Stadt ankommen, haben Sie die Gelegenheit, letzte Selfies vor den beeindruckenden Kulissen zu machen, Kontakte mit anderen Reisenden zu knüpfen und sich über Ihre Erlebnisse auszutauschen.