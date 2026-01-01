Outback Coast ab Perth
Outback Coast ab Perth
ab CHF 1643.– / pro Person
ab/bis Perth
Highlights:
- Delfine bei Monkey Mia
- Namburg Nationalpark und seine mondähnlichen Kalksteine
- UNESCO-Welterbe Shark Bay
- Spektakuläre Kathedrale St. Francis Xaver
4 Tage / 3 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Perth - Kalbarri
Die Reise startet im Swan Valley, Perths Weinanbaugebiet. Nach einer Pause in New Norcia geht es nach Geraldton, der sonnigsten Stadt Westaustraliens. Über Port Gregory erreichen Sie den Kalbarri Nationalpark mit seinen Weideflächen und der rauen Küste. Abends Ankunft in Kalbarri.
2. Tag Kalbarri - Monkey Mia
Vom Hawks Head bietet sich Ihnen ein überwältigender Blick in die Murchison Gorge. Weiter geht es zur Shark Bay, einem UNESCO Welterbe, wo je nach Saison die für Westaustralien berühmten Wildflowers blühen. Anschliessend fahren Sie nach Hamelin Pool mit seinen einzigartigen Stromatolithen, den ältesten Lebensformen der Welt. Am Nachmittag erreichen Sie Monkey Mia, die Heimat der berühmten Delfine, die fast jeden Tag zum Strand zurückkehren. Sie geniessen eine entspannte Katamaranfahrt in der Bucht.
3. Tag Monkey Mia - Geraldton
Am Morgen haben Sie Gelegenheit, den Delfinen zu begegnen und dabei Faszinierendes über diese intelligenten Meeresbewohner zu erfahren. Auf der Weiterfahrt stoppen Sie am Shell Beach, einem Strand, der aus Millionen kleiner Muscheln besteht. Danach fahren Sie weiter nach Geraldton, Ihrem heutigen Etappenziel.
4. Tag Geraldton - Perth
Am Morgen geht es zur Besichtigung der St. Francis Xavier Kathedrale ins Zentrum von Geraldton. Die anschliessende Reise Richtung Perth führt entlang der Küste über Leeman und Jurien Bay nach Cervantes. Hier besuchen Sie den «Lobster Shack» und erhalten nach einem leckeren Lunch Einblick in die multimillionen Dollar schwere Langusten-Exportindustrie. Am Nachmittag besuchen Sie den Nambung Nationalpark mit einer einmaligen Wüstenlandschaft, den Pinnacles. Die Tour endet am frühen Abend in Perth.
Gruppenreise 4 Tage ab/bis Perth
- Deutsch sprechende Reiseleitung
- Fahrt im klimatisierten Komfortfahrzeug
- Unterkunft in Hotels & Motels
- 3 Frühstücke, 1 Mittagessen
- Trinkwasser während der Fahrt
- Aktivitäten & Ausflüge gemäss Programm
- Nationalparkgebühren
- Ausführliche Reisedokumentation
- Nicht erwähnte Mahlzeiten & Getränke
- Persönliche Auslagen & Trinkgelder
- Gepäcklimite: Reisetasche mit dem nötigsten für 4 Tage
Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 1643.– / pro Person