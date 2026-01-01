Outback Coast ab Perth

1 . Tag Perth - Kalbarri Die Reise startet im Swan Valley, Perths Weinanbaugebiet. Nach einer Pause in New Norcia geht es nach Geraldton, der sonnigsten Stadt Westaustraliens. Über Port Gregory erreichen Sie den Kalbarri Nationalpark mit seinen Weideflächen und der rauen Küste. Abends Ankunft in Kalbarri.

2 . Tag Kalbarri - Monkey Mia Vom Hawks Head bietet sich Ihnen ein überwältigender Blick in die Murchison Gorge. Weiter geht es zur Shark Bay, einem UNESCO Welterbe, wo je nach Saison die für Westaustralien berühmten Wildflowers blühen. Anschliessend fahren Sie nach Hamelin Pool mit seinen einzigartigen Stromatolithen, den ältesten Lebensformen der Welt. Am Nachmittag erreichen Sie Monkey Mia, die Heimat der berühmten Delfine, die fast jeden Tag zum Strand zurückkehren. Sie geniessen eine entspannte Katamaranfahrt in der Bucht.

3 . Tag Monkey Mia - Geraldton Am Morgen haben Sie Gelegenheit, den Delfinen zu begegnen und dabei Faszinierendes über diese intelligenten Meeresbewohner zu erfahren. Auf der Weiterfahrt stoppen Sie am Shell Beach, einem Strand, der aus Millionen kleiner Muscheln besteht. Danach fahren Sie weiter nach Geraldton, Ihrem heutigen Etappenziel.

4 . Tag Geraldton - Perth Am Morgen geht es zur Besichtigung der St. Francis Xavier Kathedrale ins Zentrum von Geraldton. Die anschliessende Reise Richtung Perth führt entlang der Küste über Leeman und Jurien Bay nach Cervantes. Hier besuchen Sie den «Lobster Shack» und erhalten nach einem leckeren Lunch Einblick in die multimillionen Dollar schwere Langusten-Exportindustrie. Am Nachmittag besuchen Sie den Nambung Nationalpark mit einer einmaligen Wüstenlandschaft, den Pinnacles. Die Tour endet am frühen Abend in Perth.