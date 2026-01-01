Knecht Reisegruppe Gütesiegel
australien Reisen Gütesiegel
australienreisen

Highlights des Westens ab Broome ab Broome

Ein ganz besonderes Highlight dieser Touren sind die Flüge, die in niedriger Flughöhe durchgeführt werden und einzigartige Einblicke in die Landschaft und die Tierwelt von Süd- und Westaustralien bieten. Die Flüge werden von erfahrenen und ortskundigen Piloten durchgeführt.
Highlights des Westens ab Broome ab Broome
Preis auf Anfrage
ab Broome bis Darwin
Highlights:
- Atemberaubende Kimberley Region
- Spektakulärer Flug zu den faszinierenden Bungle Bungles
- Erkundungstour zu den Bungle Bungles
Icon calendar 7 Tage / 6 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Broome - Faraway Bay

Im Privatflugzeug werden Sie zu Ihrer Unterkunft in Faraway Bay gebracht. Geniessen Sie die atemberaubende Kimberley Region und entdecken Sie die Gegend auf verschiedenen Ausflügen (nicht im Preis inbegriffen).

2. Tag Broome - Faraway Bay

3. Tag Broome - Faraway Bay

4. Tag Faraway Bay - Bungle Bungles

Spektakulärer Flug zu Ihrer Unterkunft bei den faszinierenden Bungle Bungles.

5. Tag Bungle Bungles - Bullo River Station

dungstour zu den Bungle Bungles. Am Abend werden Sie zur Bullo River Station geflogen, wo Ihnen ein grosses Angebot an Aktivitäten zur Verfügung steht. Den 6. Tag verbringen Sie bei der Bullo River Station.

6. Tag Bungle Bungles - Bullo River Station

7. Tag Bullo River Station - Darwin

Flug nach Darwin und Transfer zum Stadthotel.

Flugreise 7 Tage ab Broome bis Darwin

Im Preis inbegriffen:
  • - Flugsafari mit Englisch sprechender Reiseleitung sowie ortskundigem und erfahrenem Pilot
  • - Unterkunft im Doppelzimmer
  • - 6 Frühstücke, 4 Mittagessen, 6 Abendessen
  • - Transfers, Ausflüge und Besichtigungen gemäss Programm
  • - Ausführliche Reisedokumentation
Nicht im Preis inbegriffen:
  • - Persönliche Auslagen, nicht erwähnte Mahlzeiten und fakultative Ausflüge
Wichtig:
  • - Die Touren werden in Kleinflugzeugen (z. B.

    Cessna 182) durchgeführt, Gepäckbeschränkung: 15 kg pro Person. Preise für Touren im Kleinflugzeug mit 2 Motoren auf Anfrage.

  • - Der Preis ist für 6 Personen gerechnet, Preis für 4 Personen ab 14448, Preis für 2 Personen ab 15428

Preise
7 Tage / 6 Nächte Preis auf Anfrage

Ähnliche Reisen