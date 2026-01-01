Highlights des Westens ab Broome ab Broome

1 . Tag Broome - Faraway Bay Im Privatflugzeug werden Sie zu Ihrer Unterkunft in Faraway Bay gebracht. Geniessen Sie die atemberaubende Kimberley Region und entdecken Sie die Gegend auf verschiedenen Ausflügen (nicht im Preis inbegriffen).

2 . Tag Broome - Faraway Bay

3 . Tag Broome - Faraway Bay

4 . Tag Faraway Bay - Bungle Bungles Spektakulärer Flug zu Ihrer Unterkunft bei den faszinierenden Bungle Bungles.

5 . Tag Bungle Bungles - Bullo River Station dungstour zu den Bungle Bungles. Am Abend werden Sie zur Bullo River Station geflogen, wo Ihnen ein grosses Angebot an Aktivitäten zur Verfügung steht. Den 6. Tag verbringen Sie bei der Bullo River Station.

6 . Tag Bungle Bungles - Bullo River Station

7 . Tag Bullo River Station - Darwin Flug nach Darwin und Transfer zum Stadthotel.