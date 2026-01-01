Highlights des Westens ab Broome ab Broome
Highlights des Westens ab Broome ab Broome
Preis auf Anfrage
ab Broome bis Darwin
Highlights:
- Atemberaubende Kimberley Region
- Spektakulärer Flug zu den faszinierenden Bungle Bungles
- Erkundungstour zu den Bungle Bungles
7 Tage / 6 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Broome - Faraway Bay
Im Privatflugzeug werden Sie zu Ihrer Unterkunft in Faraway Bay gebracht. Geniessen Sie die atemberaubende Kimberley Region und entdecken Sie die Gegend auf verschiedenen Ausflügen (nicht im Preis inbegriffen).
2. Tag Broome - Faraway Bay
3. Tag Broome - Faraway Bay
4. Tag Faraway Bay - Bungle Bungles
Spektakulärer Flug zu Ihrer Unterkunft bei den faszinierenden Bungle Bungles.
5. Tag Bungle Bungles - Bullo River Station
dungstour zu den Bungle Bungles. Am Abend werden Sie zur Bullo River Station geflogen, wo Ihnen ein grosses Angebot an Aktivitäten zur Verfügung steht. Den 6. Tag verbringen Sie bei der Bullo River Station.
6. Tag Bungle Bungles - Bullo River Station
7. Tag Bullo River Station - Darwin
Flug nach Darwin und Transfer zum Stadthotel.
Flugreise 7 Tage ab Broome bis Darwin
- - Flugsafari mit Englisch sprechender Reiseleitung sowie ortskundigem und erfahrenem Pilot
- - Unterkunft im Doppelzimmer
- - 6 Frühstücke, 4 Mittagessen, 6 Abendessen
- - Transfers, Ausflüge und Besichtigungen gemäss Programm
- - Ausführliche Reisedokumentation
- - Persönliche Auslagen, nicht erwähnte Mahlzeiten und fakultative Ausflüge
- - Die Touren werden in Kleinflugzeugen (z. B.
Cessna 182) durchgeführt, Gepäckbeschränkung: 15 kg pro Person. Preise für Touren im Kleinflugzeug mit 2 Motoren auf Anfrage.
- - Der Preis ist für 6 Personen gerechnet, Preis für 4 Personen ab 14448, Preis für 2 Personen ab 15428
Preise
7 Tage / 6 Nächte Preis auf Anfrage