Dirk Hartog Island Eco Lodge ab Denham

Lodge

Lage

Die Dirk Hartog Island Eco Lodge liegt auf der 80 Kilometer langen und 3 bis 15 Kilometer weiten Dirk Hartog Insel, in der Shark Bay Region. Die Insel ist in rund einer Stunde bequem mit dem Boot ab Denham erreichbar und mit etwas Glück sehen Sie noch den einen oder anderen Meeresbewohner. Alternativ können auch Flugtransfers organisiert werden. Der Panoramaflug dauert rund 20 Minuten bis zum Shark Bay Flughafen.

Sollten Sie eine Kombination aus Boots- und Flugtransfer wünschen, so kann ein Transfer vom Flughafen zum Hafen oder umgekehrt dazugebucht werden.



Angebot

Da die Lodge auf einer einsamen Insel liegt, gibt es keine Einkaufsmöglichkeiten und die Mahlzeiten werden von der Besitzerfamilie vorzüglich zubereitet und am langen Tisch auf dem Sitzplatz serviert. Für den kleinen Hunger und Durst zwischendurch können sich die Gäste am Kühlschrank mit kühlen Getränken, an der Kaffeemaschine und an der Keksdose bedienen.

Im Inscription Bar & Cafe werden zahlreiche Drinks, darunter der Dirk n Stormy’s oder ein Gin & Tonic mit dem inseleigenen Gin serviert. Ein grosses Ausflugsangebot ermöglicht den Besuchern mehr über die Flora, Fauna und die Geschichte der Insel zu erfahren. Geniessen Sie den langen Sandstrand oder betätigen Sie sich sportlich mit dem Kanu oder Stand- up-Paddleboard. Am Abend lädt die gemütliche Lounge am Strand mit einem offenen Feuer ein um den Abend ausklingen zu lassen.





Zimmer

Die sechs Zimmer der Lodge sind alle unterschiedlich gross und liebevoll eingerichtet. Sie verfügen alle über ein eigenes Badezimmer, bieten jedoch kein Wifi oder TV an.