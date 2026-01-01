Dirk Hartog Island Eco Lodge ab Denham
Dirk Hartog Island Eco Lodge ab Denham
ab CHF 688.– / pro Person
ab/bis Denham
Highlights:
- Marine Safari rund um Dirk Hartog Island
- Sundowner mit Insel-Gin
- 4WD-Ausflug zu den Blow Holes
- Panoramaflug über Shark Bay & Steep Point
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
0. Tag Lodge
Lage
Sollten Sie eine Kombination aus Boots- und Flugtransfer wünschen, so kann ein Transfer vom Flughafen zum Hafen oder umgekehrt dazugebucht werden.
Lage
Die Dirk Hartog Island Eco Lodge liegt auf der 80 Kilometer langen und 3 bis 15 Kilometer weiten Dirk Hartog Insel, in der Shark Bay Region. Die Insel ist in rund einer Stunde bequem mit dem Boot ab Denham erreichbar und mit etwas Glück sehen Sie noch den einen oder anderen Meeresbewohner. Alternativ können auch Flugtransfers organisiert werden. Der Panoramaflug dauert rund 20 Minuten bis zum Shark Bay Flughafen.
Sollten Sie eine Kombination aus Boots- und Flugtransfer wünschen, so kann ein Transfer vom Flughafen zum Hafen oder umgekehrt dazugebucht werden.
Angebot
Da die Lodge auf einer einsamen Insel liegt, gibt es keine Einkaufsmöglichkeiten und die Mahlzeiten werden von der Besitzerfamilie vorzüglich zubereitet und am langen Tisch auf dem Sitzplatz serviert. Für den kleinen Hunger und Durst zwischendurch können sich die Gäste am Kühlschrank mit kühlen Getränken, an der Kaffeemaschine und an der Keksdose bedienen.
Im Inscription Bar & Cafe werden zahlreiche Drinks, darunter der Dirk n Stormy’s oder ein Gin & Tonic mit dem inseleigenen Gin serviert. Ein grosses Ausflugsangebot ermöglicht den Besuchern mehr über die Flora, Fauna und die Geschichte der Insel zu erfahren. Geniessen Sie den langen Sandstrand oder betätigen Sie sich sportlich mit dem Kanu oder Stand- up-Paddleboard. Am Abend lädt die gemütliche Lounge am Strand mit einem offenen Feuer ein um den Abend ausklingen zu lassen.
Zimmer
Die sechs Zimmer der Lodge sind alle unterschiedlich gross und liebevoll eingerichtet. Sie verfügen alle über ein eigenes Badezimmer, bieten jedoch kein Wifi oder TV an.
1. Tag Denham - Dirk Hartog Island
Das Hotelboot bringt Sie von Denham nach Dirk Hartog Island, wo Sie mehr über den Scherschuppen und die Inselgeschichte erfahren, bevor Sie das spektakuläre Blow Holes mit dem 4WD besuchen. Nach dem BBQ Mittagessen degustieren Sie den inseleigenen Gin und auf den Sonnenuntergangs Drink folgt das Abendessen.
2. Tag Dirk Hartog Island
Heute erkunden Sie die Gewässer rund um die Insel während einer Marine Safari. Nach dem Abendessen unternehmen Sie einen Nachtspaziergang auf der Suchen nach Wallabies, welche sich oftmals hinter der Unterkunft aufhalten.
3. Tag Dirk Hartog Island - Denham
Nach dem Frühstück erfolgt der Transfer zur Insellandebahn für den Panoramaflug über Steep Point und South Passage zum Shark Bay Flughafen. Anschliessend bringt Sie der Transfer zurück zum Hafen in Denham.
Lodge 3 Tage ab/bis Denham
- Bootstransfer ab Denham & Flugtransfer nach Denham
- Unterkunft im Doppel- oder Einzelzimmer
- 2 Frühstücke, 2 Mittagessen, 2 Abendessen
- Aktivitäten und Ausflüge gemäss Programm
- Ausführliche Reisedokumentation
- Nicht erwähnte Getränke
- Persönliche Auslagen & Trinkgelder
- Programmänderungen bleiben unter Vorbehalt
- Die Insel ist von Dezember bis Februar geschlossen.
Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 688.– / pro Person