Highlights des Westens ab Perth ab Perth
Highlights des Westens ab Perth ab Perth
Preis auf Anfrage
ab Perth bis Broome
Highlights:
- Abwechslungsreiche Küstenregion
- Den spektakulären Karijini Nationalpark geniessen
- Atemberaubende Ausblicke
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Perth - Monkey Mia
Sie werden am Morgen mit einem Privatflugzeug nach Monkey Mia geflogen.
2. Tag Monkey Mia - Exmouth
Weiterflug nach Exmouth, wo Ihnen für zwei Tage ein Mietwagen zur Verfügung steht, um die abwechslungsreiche Küstenregion auf eigene Faust zu erkunden.
3. Tag Monkey Mia - Exmouth
4. Tag Exmouth - Karijini Nationalpark
Geniessen Sie den spektakulären Karijini Nationalpark auf einer Gruppentour am 5. Tag.
5. Tag Exmouth - Kaarijini Nationalpark
6. Tag Karijini Nationalpark - Eco Beach Wilderness Retreat
Atemberaubende Ausblicke bieten sich Ihnen auf dem Flug zum Eco Beach Wilderness Retreat.
7. Tag Karijini Nationalpark - Eco Beach Wilderness Retreat
8. Tag Eco Beach Wilderness Retreat - Broome
Flug nach Broome und Transfer zum Stadthotel.
Flugreise 8 Tage ab Perth bis Broome
- - Flugsafari mit Englisch sprechender Reiseleitung sowie ortskundigem und erfahrenem Pilot
- - Unterkunft im Doppelzimmer
- - 7 Frühstücke, 5 Mittagessen, 7 Abendessen
- - Transfers, Ausflüge und Besichtigungen gemäss Programm
- - Ausführliche Reisedokumentation
- - Persönliche Auslagen, nicht erwähnte Mahlzeiten und fakultative Ausflüge
- - Die Touren werden in Kleinflugzeugen (z. B.
Cessna 182) durchgeführt, Gepäckbeschränkung: 15 kg pro Person. Preise für Touren im Kleinflugzeug mit 2 Motoren auf Anfrage.
- - Der Preis ist für 6 Personen gerechnet, Preis für 4 Personen ab 10988, Preis für 2 Personen ab 14390
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage