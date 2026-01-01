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Highlights des Westens ab Perth ab Perth

Durch die niedrige Flughöhe erhalten Sie während diesen spektakulären Touren einen einzigartigen Einblick in die Landschaft und die Tierwelt von Süd- und Westaustralien. Die Flüge werden von erfahrenen und ortskundigen Piloten durchgeführt und führen Sie zu den schönsten Sehenswürdigkeiten.
Highlights des Westens ab Perth ab Perth
Preis auf Anfrage
ab Perth bis Broome
Highlights:
- Abwechslungsreiche Küstenregion
- Den spektakulären Karijini Nationalpark geniessen
- Atemberaubende Ausblicke
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Perth - Monkey Mia

Sie werden am Morgen mit einem Privatflugzeug nach Monkey Mia geflogen.

2. Tag Monkey Mia - Exmouth

Weiterflug nach Exmouth, wo Ihnen für zwei Tage ein Mietwagen zur Verfügung steht, um die abwechslungsreiche Küstenregion auf eigene Faust zu erkunden.

3. Tag Monkey Mia - Exmouth

4. Tag Exmouth - Karijini Nationalpark

Geniessen Sie den spektakulären Karijini Nationalpark auf einer Gruppentour am 5. Tag.

5. Tag Exmouth - Kaarijini Nationalpark

6. Tag Karijini Nationalpark - Eco Beach Wilderness Retreat

Atemberaubende Ausblicke bieten sich Ihnen auf dem Flug zum Eco Beach Wilderness Retreat.

7. Tag Karijini Nationalpark - Eco Beach Wilderness Retreat

8. Tag Eco Beach Wilderness Retreat - Broome

Flug nach Broome und Transfer zum Stadthotel.

Flugreise 8 Tage ab Perth bis Broome

Im Preis inbegriffen:
  • - Flugsafari mit Englisch sprechender Reiseleitung sowie ortskundigem und erfahrenem Pilot
  • - Unterkunft im Doppelzimmer
  • - 7 Frühstücke, 5 Mittagessen, 7 Abendessen
  • - Transfers, Ausflüge und Besichtigungen gemäss Programm
  • - Ausführliche Reisedokumentation
Nicht im Preis inbegriffen:
  • - Persönliche Auslagen, nicht erwähnte Mahlzeiten und fakultative Ausflüge
Wichtig:
  • - Die Touren werden in Kleinflugzeugen (z. B.

    Cessna 182) durchgeführt, Gepäckbeschränkung: 15 kg pro Person. Preise für Touren im Kleinflugzeug mit 2 Motoren auf Anfrage.

  • - Der Preis ist für 6 Personen gerechnet, Preis für 4 Personen ab 10988, Preis für 2 Personen ab 14390

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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