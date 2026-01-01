Mitchell Falls Discovery ab Kununurra

Broome - Dampier Halbinsel

Ihr Panoramaflug startet um 7:00 Uhr von Kununurra. Nach Ihrer Ankunft auf dem Flugplatz Mitchell Plateau fahren Sie mit dem 4WD-Transfer zum Startpunkt des Punamii- unpuu-Wanderweges, welcher Sie durch typische Outback Landschaft zu den Mitchell Falls führt. Während der informativen, geführten Wanderung können Sie sich an malerischen Rastplätzen entlang des Weges ausruhen und Fotos machen. Erkunden Sie die Felsbecken der Mitchell Falls und geniessen Sie Ihr Picknick.

Ein landschaftlich sehr schöner Helikoptertransfer bring Sie von den Fällen zurück zum Ausgangspunkt der Wanderung. Ihr Reiseleiter bringt Sie dann zur spektakulären Mitchell Falls Wilderness Lodge, wo Sie im Fluss schwimmen und sich entspannen können. Geniessen Sie das Abendessen in dieser besonderen Umgebung und verbringen Sie eine Nacht in der luxuriösen Zeltunterkunft.