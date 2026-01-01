Mitchell Falls Discovery ab Kununurra
Mitchell Falls Discovery ab Kununurra
ab CHF 2628.– / pro Person
ab/bis Kununurra
Highlights:
- Mitchell Falls Wanderung
- Helikoptertransfer
- Mitchell Falls Wilderness Lodge
- Panoramaflug nach Kununurra
2 Tage / 1 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Broome - Dampier Halbinsel
Ihr Panoramaflug startet um 7:00 Uhr von Kununurra. Nach Ihrer Ankunft auf dem Flugplatz Mitchell Plateau fahren Sie mit dem 4WD-Transfer zum Startpunkt des Punamii- unpuu-Wanderweges, welcher Sie durch typische Outback Landschaft zu den Mitchell Falls führt. Während der informativen, geführten Wanderung können Sie sich an malerischen Rastplätzen entlang des Weges ausruhen und Fotos machen. Erkunden Sie die Felsbecken der Mitchell Falls und geniessen Sie Ihr Picknick.
Ein landschaftlich sehr schöner Helikoptertransfer bring Sie von den Fällen zurück zum Ausgangspunkt der Wanderung. Ihr Reiseleiter bringt Sie dann zur spektakulären Mitchell Falls Wilderness Lodge, wo Sie im Fluss schwimmen und sich entspannen können. Geniessen Sie das Abendessen in dieser besonderen Umgebung und verbringen Sie eine Nacht in der luxuriösen Zeltunterkunft.
2. Tag Mitchell Falls Lodge - Kununurra
Nach dem Frühstück erfolgt der Transfer zum Flugplatz Mitchell Plateau. Sie verlassen Sie das Mitchell Plateau für den 35-minütigen Panormaflug zurück nach Kununurra. Während des spektakulären Küstenrundfluges sehen Sie Mt. Hann, Prince Regent River, Mt. Trafalgar und Prince Frederick Harbour.
Nach dem Frühstück erfolgt der Transfer zum Flugplatz Mitchell Plateau. Sie verlassen Sie das Mitchell Plateau für den 35-minütigen Panormaflug zurück nach Kununurra. Während des spektakulären Küstenrundfluges sehen Sie Mt. Hann, Prince Regent River, Mt. Trafalgar und Prince Frederick Harbour.
Unterkunft
Ihre Unterkunft für die Nacht liegt auf dem Mitchell Plateau, auf Aboriginalland. Die Mitchell Falls Wilderness Lodge verfügt über einer Bar und einer Lounge im Ungolan Pavilion sowie einem Schwimmdeck am Fluss.
Das Frühstück und das Abendessen wird im Pavilion serviert. Tee, Kaffee und Wasser stehen zur Verfügung. Die 24 vom Ökotourismus zertifizierten Superiorzelte verfügen über ein Badezimmer, ein Doppel- oder zwei Einzelbetten und eine kleine Terrasse.
Gruppenreise 2 Tage ab/bis Kununurra
- Englisch sprechende Reiseleitung
- Flug Kununurra - Mitchell Plateau - Kununurra
- Fahrt im 4x4 Fahrzeug zum Mitchell Falls Campingplatz retour
- Helikopter Transfer Mitchell Falls - Campingplatz
- Wanderung zu den Mitchell Falls
- Unterkunft Mitchell Falls Wilderness Lodge
- 1 Frühstück, 1 Picknick Lunch, 1 Abendessen
- Ausführliche Reisedokumentation
- Nicht erwähnte Mahlzeiten & Getränke
- Persönliche Auslagen & Trinkgelder
- Zuschlag Helikopter Campingplatz - Mitchell Falls (anstelle Wanderung)
- Das Reisegepäck ist auf 10 kg pro Person limitiert
- Startzeit um 07:00 Uhr von Kununurra, retour um 10:00 Uhr
Preise
2 Tage / 1 Nächte ab CHF 2628.– / pro Person