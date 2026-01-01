Bungle Bungle Overnight Explorer ab Kununurra
Bungle Bungle Overnight Explorer ab Kununurra
ab CHF 1475.– / pro Person
ab/bis Kununurra
Highlights:
- Rundflug
- Wanderung durch die Bienenkorb-Kuppeln
- Sonnenuntergang in East Kimberley
- Echidna Chasm Wanderung
2 Tage / 1 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Kununurra - Bungle Bungel N.P.
Die Tour beginnt mit einem Rundflug ab Kununurra, bei dem Sie einen Blick auf den herrlichen Ord River, den Lake Argyle, die Lissadell Station, die Texas Downs Station und die zerklüfteten Osmand Ranges werfen können, bevor Sie den bis 1983 relativ unbekannen und zum UNESCO Weltnaturerbe gehörenden Purnululu National Park erreichen. Anschliessend werden Sie im klimatisierten 4WD-Bus zum Beginn Ihrer Wanderung gefahren.
Ihr Guide führt Sie auf einer moderaten 3 km langen Wanderung durch die berühmten erodierten Türme und bienenkorbförmigen Kuppeln des Domes Walk. Machen Sie sich auf den Weg zur Cathedral Gorge, wo Sie entlang der hoch aufragenden Klippen wandern können, die eine phänomenale natürliche Akustik in der Schlucht erzeugen. Nach einem erlebnisreichen Tag können Sie sich am Pool entspannen und den wunderschönen Sonnenuntergang in East Kimberley geniessen.
Das Abendessen wird von unseren hauseigenen Köchen frisch zubereitet und kann entweder im Speisesaal der Lodge oder unter dem Sternenhimmel in einem Essbereich im Freien eingenommen werden.
2. Tag Bungle Bungle N.P. - Kununurra
Geniessen Sie am nächsten Morgen ein köstliches Frühstück im Speisesaal der Lodge, bevor Sie einen zweiten Tag voller Abenteuer erleben. Sie werden eine 65-minütige Fahrt zum nördlichen Ende des Parks entlang der Westwand der Bungle Bungle Range unternehmen. Auf einem felsigen Pfad zwischen den Klippen, der sich an manchen Stellen auf weniger als 1.5 Meter Breite verengt, gelangen Sie in die Echidna Chasm. Diese 90 minütige Wanderung kann an einigen Stellen anspruchsvoll sein und erfordert volle Beweglichkeit. Nach einem fantastischen Wander- und Erkundungstag treten Sie den Rückflug nach Kununurra an und überfliegen dabei die faszinierende Argyle Diamond Mine.
Gruppenreise 2 Tage ab/bis Kununurra
- Englisch sprechende Reiseleitung
- Panorama Rundflug Kununurra-Bungle Bungles, retour
- Fahrt im 4x4 Fahrzeug
- Unterkunft in der Savannah Lodge
- 1 Frühstück, 1 Mittagessen, 1 Abendessen
- Geführte Wanderung zur Cathedral Gorge und den Domes
- Ausführliche Reisedokumentation
- Nicht erwähnte Mahlzeiten & Getränke
- Persönliche Auslagen & Trinkgelder
- Das Reisegepäck (Softbag) ist auf 8 kg pro Person limitiert
Preise
2 Tage / 1 Nächte ab CHF 1475.– / pro Person