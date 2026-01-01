Bungle Bungle Overnight Explorer ab Kununurra

Kununurra - Bungle Bungel N.P.

Die Tour beginnt mit einem Rundflug ab Kununurra, bei dem Sie einen Blick auf den herrlichen Ord River, den Lake Argyle, die Lissadell Station, die Texas Downs Station und die zerklüfteten Osmand Ranges werfen können, bevor Sie den bis 1983 relativ unbekannen und zum UNESCO Weltnaturerbe gehörenden Purnululu National Park erreichen. Anschliessend werden Sie im klimatisierten 4WD-Bus zum Beginn Ihrer Wanderung gefahren.

Ihr Guide führt Sie auf einer moderaten 3 km langen Wanderung durch die berühmten erodierten Türme und bienenkorbförmigen Kuppeln des Domes Walk. Machen Sie sich auf den Weg zur Cathedral Gorge, wo Sie entlang der hoch aufragenden Klippen wandern können, die eine phänomenale natürliche Akustik in der Schlucht erzeugen. Nach einem erlebnisreichen Tag können Sie sich am Pool entspannen und den wunderschönen Sonnenuntergang in East Kimberley geniessen.

Das Abendessen wird von unseren hauseigenen Köchen frisch zubereitet und kann entweder im Speisesaal der Lodge oder unter dem Sternenhimmel in einem Essbereich im Freien eingenommen werden.