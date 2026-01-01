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Dusit Thani Krabi Beach Resort

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Krabi

Ein schönes Resort für erholsame Tage am Strand. Schätzen Sie Exklusivität? Dann empfehlen wir Ihnen ein Club Zimmer zu reservieren.

Beschreibung

Einleitung
Zwei Swimmingpools beim Strand, Fitnesscenter (24 Stunden ge­­öffnet), Tennis, Tischtennis, Badminton, Velover­leih sowie Wassersportangebot und Kids Club. Schnorchel- und Tauch­ausflüge werden vom Hotel organisiert.
Lage
Am fast zwei Kilometer langen, ruhigen Klong Muang Strand ge­legen. Einige Restaurants und Einkaufsläden sind in Geh­distanz zu finden. Das lebhafte Touristenzentrum am Aonang Strand liegt ca. 20 Fahr­minuten, der Flughafen Krabi 30 Minuten entfernt.
Angebot
Drei Restaurants mit thailändischer, indischer und italienischer Küche, Beach Bar und zwei Poolbars. Lassen Sie Ihren Tag in einer der zwei Bars mit einer Partie Billard ausklingen.
Zimmer

Die 240 komfortablen, in frischem und hellem Stil eingerichteten Zimmer sind auf acht dreistöckige Gebäude im Garten grosszügig verteilt. Alle Zimmer sind mit Klima­anlage, Telefon, gratis Internet­zugang, Fernseher, Mini­bar, Tee­kocher & Nespresso Kaffeemaschine, Trinkwasserhahn, Safe, Föhn und Balkon oder Terrasse ausgestattet.
Deluxe Premium: Die 42 m² grossen Zimmer verfügen über ein Tagesbett und bieten Blick in den Garten oder die Mangroven.
Deluxe Premium Sea Facing: Gleich wie Deluxe Premium, jedoch mit schöner Aussicht bis zum Meer.


Family Room: 48 m² grosse Zimmer mit einem Doppel- und zwei Einzelbetten. Sie sind ebenerdig gelegen mit geräumiger Terrasse. Diese Kategorie verfügt über einen Kaffeekocher, jedoch keine Nespresso Maschine.
Club Deluxe Premium: Gleiche Grösse wie Deluxe Premium, jedoch zusätzlich mit einer separaten Badewanne ausgestattet.
Club Premium Sea Facing: Gleiche Grösse wie Deluxe Premium Sea Facing mit zusätzlichen Club Vorteilen.
Bei Buchung einer Club Kategorie profitieren Sie zusätzlich vom gratis Zutritt zur Club Lounge, wo Ge­­trän­ke und Snacks tagsüber sowie Cocktails und Canapées abends gratis offeriert werden. Zu­dem gratis Wäscheservice (2 Stück pro Zimmer/Tag).

ab CHF 84.– / pro Person

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