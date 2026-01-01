Die 240 komfortablen, in frischem und hellem Stil eingerichteten Zimmer sind auf acht dreistöckige Gebäude im Garten grosszügig verteilt. Alle Zimmer sind mit Klima­anlage, Telefon, gratis Internet­zugang, Fernseher, Mini­bar, Tee­kocher & Nespresso Kaffeemaschine, Trinkwasserhahn, Safe, Föhn und Balkon oder Terrasse ausgestattet.

Deluxe Premium: Die 42 m² grossen Zimmer verfügen über ein Tagesbett und bieten Blick in den Garten oder die Mangroven.

Deluxe Premium Sea Facing: Gleich wie Deluxe Premium, jedoch mit schöner Aussicht bis zum Meer.



Family Room: 48 m² grosse Zimmer mit einem Doppel- und zwei Einzelbetten. Sie sind ebenerdig gelegen mit geräumiger Terrasse. Diese Kategorie verfügt über einen Kaffeekocher, jedoch keine Nespresso Maschine.

Club Deluxe Premium: Gleiche Grösse wie Deluxe Premium, jedoch zusätzlich mit einer separaten Badewanne ausgestattet.

Club Premium Sea Facing: Gleiche Grösse wie Deluxe Premium Sea Facing mit zusätzlichen Club Vorteilen.

Bei Buchung einer Club Kategorie profitieren Sie zusätzlich vom gratis Zutritt zur Club Lounge, wo Ge­­trän­ke und Snacks tagsüber sowie Cocktails und Canapées abends gratis offeriert werden. Zu­dem gratis Wäscheservice (2 Stück pro Zimmer/Tag).