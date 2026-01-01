Die 72 luxuriösen Suiten und Villen sind im schlichten und hellen Stil gestaltet und verfügen alle über einen privaten Pool mit einer integrierten Jacuzzi-Ecke. Des Weiteren sind alle ausgestattet mit Balkon/Terrasse, Klimaanlage, Deckenventilator, Telefon, gratis Internetzugang, Fern­seher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Zimmergrössen den Aussenbereich miteinschliessen.

Deluxe Garden Pool Suite: 129 m² gross mit Gartensicht.

Zusätzlich zur Terrasse mit Pool verfügen diese Suiten über einen kleinen, privaten Garten mit Sitzgelegenheit.

Partial Ocean Pool Suite: 99 m² grosse Suiten mit, teils eingeschränkter, Meersicht.

Wellbeing Sanctuary Pool Suite: Gleiche Grösse und Ausstattung wie Deluxe Garden Pool Suite, jedoch mit einem Saltzwasserpool und besonders ruhig gelegen. Sie geniessen zusätzlich von einer Auswahl an inkludierten Wellbeing Speisen und Aktivitäten sowie Spa Reduktionen.



Premium Ocean Pool Suite: Gleiche Grösse und Austattung wie Partial Ocean Pool Suite, mit traumhafter Aussicht auf das Meer.

Beachfront Pool Villa: die 204 m² grossen Villen verfügen über einen kleinen Wohnbereich, einen grosszügigen, hufeisenförmig um die Villa angelegten Pool sowie einen Garten mit Cabana und Sitzgelegenheit. Die schöne Lage in Strandnähe bietet malerischen Meerblick.