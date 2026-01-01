Banyan Tree Krabi
Krabi
Beschreibung
Einleitung
Swimmingpool sowie separater Kinderpool, Fitness, grosszügiges Spa und Wellnessangebot, kleine Kustgallerie und eine Auswahl an Wassersport, Aktivitäten und Exkursionen. Beim Hotel befindet sich auch ein kleines Korallenriff zum Schnorcheln.
Lage
Direkt am weissen Tubkaek Strand gelegen. In unmittelbarer Umgebung befindet sich keine Restaurants oder Shops. Den internationalen Flughafen Krabi erreichen Sie in ca. 60 Fahrminuten.
Angebot
Die zwei Restaurants bieten eine grosse Auswahl and internationalen Speisen und exzellenter, authentischer Thai Küche und in der offenen Bar werden Sie mit köstlichen Drinks und herrlicher Meersicht verwöhnt. Ein exklusives Erlebnis bietet das «Bird's Nest», hier Speisen Sie in einer Baumkrone mit paradiesischer Rundumsicht.
Zimmer
Die 72 luxuriösen Suiten und Villen sind im schlichten und hellen Stil gestaltet und verfügen alle über einen privaten Pool mit einer integrierten Jacuzzi-Ecke. Des Weiteren sind alle ausgestattet mit Balkon/Terrasse, Klimaanlage, Deckenventilator, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Zimmergrössen den Aussenbereich miteinschliessen.
Zusätzlich zur Terrasse mit Pool verfügen diese Suiten über einen kleinen, privaten Garten mit Sitzgelegenheit.
Die 72 luxuriösen Suiten und Villen sind im schlichten und hellen Stil gestaltet und verfügen alle über einen privaten Pool mit einer integrierten Jacuzzi-Ecke. Des Weiteren sind alle ausgestattet mit Balkon/Terrasse, Klimaanlage, Deckenventilator, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Zimmergrössen den Aussenbereich miteinschliessen.
Deluxe Garden Pool Suite: 129 m² gross mit Gartensicht.
Zusätzlich zur Terrasse mit Pool verfügen diese Suiten über einen kleinen, privaten Garten mit Sitzgelegenheit.
Partial Ocean Pool Suite: 99 m² grosse Suiten mit, teils eingeschränkter, Meersicht.
Wellbeing Sanctuary Pool Suite: Gleiche Grösse und Ausstattung wie Deluxe Garden Pool Suite, jedoch mit einem Saltzwasserpool und besonders ruhig gelegen. Sie geniessen zusätzlich von einer Auswahl an inkludierten Wellbeing Speisen und Aktivitäten sowie Spa Reduktionen.
Premium Ocean Pool Suite: Gleiche Grösse und Austattung wie Partial Ocean Pool Suite, mit traumhafter Aussicht auf das Meer.
Beachfront Pool Villa: die 204 m² grossen Villen verfügen über einen kleinen Wohnbereich, einen grosszügigen, hufeisenförmig um die Villa angelegten Pool sowie einen Garten mit Cabana und Sitzgelegenheit. Die schöne Lage in Strandnähe bietet malerischen Meerblick.
ab CHF 310.– / pro Person
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