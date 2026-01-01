Die 80 Zimmer sind modern eingerichtet, mit warmen Farben dekoriert und mit Klimaan­lage, gratis Inter­net­zugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Tee­kocher, Föhn und Bad ausgestattet.

Deluxe Pool View (22) & Deluxe Pool Access (22): 35 m² grosse Zimmer mit Balkon in zweigeschossigen Gebäuden im hin­teren Teil der Anlage gelegen. Die Pool Access Zimmer im Parterre haben vom Balkon aus direkten Zugang zum Swimming­pool.

Deluxe Garden Cottage (16): 35 m² grosse Bungalows in der 2.

Reihe mit Terrasse und Garten­sicht.

Deluxe Jacuzzi (3): 55 m² grosse Bun­galows mit Terrasse, privatem Jacuzzi und Gartensicht, nahe der Strandbar gelegen.

Deluxe Beach Front Cottage (17): 45 m² grosse Bun­galows mit Terrasse und Dusche im Freien, direkt am Strand gelegen.