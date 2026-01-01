Tup Kaek Sunset Beach Resort
Krabi
Beschreibung
Einleitung
Zwei Swimmingpools, Jacuzzi, Thai Massagen am Strand, zahlreiche Ausflüge, Kajak, Stand-up Paddling.
Lage
Direkt am ruhigen Tub Kaek Strand gelegen mit atemberaubendem Blick auf die aus dem Meer ragenden Kalksteinfelsen. Einige lokale Restaurants befinden sich in Gehdistanz zum Resort. Cirka 45 Minuten Fahrzeit zum Flughafen Krabi.
Angebot
Das «Sunset» Restaurant und die Beachbar sorgen für Ihr Wohl bei traumhafter Meersicht.
Zimmer
Die 80 Zimmer sind modern eingerichtet, mit warmen Farben dekoriert und mit Klimaanlage, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Föhn und Bad ausgestattet.
Reihe mit Terrasse und Gartensicht.
Die 80 Zimmer sind modern eingerichtet, mit warmen Farben dekoriert und mit Klimaanlage, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Föhn und Bad ausgestattet.
Deluxe Pool View (22) & Deluxe Pool Access (22): 35 m² grosse Zimmer mit Balkon in zweigeschossigen Gebäuden im hinteren Teil der Anlage gelegen. Die Pool Access Zimmer im Parterre haben vom Balkon aus direkten Zugang zum Swimmingpool.
Deluxe Garden Cottage (16): 35 m² grosse Bungalows in der 2.
Reihe mit Terrasse und Gartensicht.
Deluxe Jacuzzi (3): 55 m² grosse Bungalows mit Terrasse, privatem Jacuzzi und Gartensicht, nahe der Strandbar gelegen.
Deluxe Beach Front Cottage (17): 45 m² grosse Bungalows mit Terrasse und Dusche im Freien, direkt am Strand gelegen.
ab CHF 43.– / pro Person
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