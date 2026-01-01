Knecht Reisegruppe Gütesiegel
asien Reisen Gütesiegel
asienreisen

Tup Kaek Sunset Beach Resort

Hotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating

Krabi

Geniessen Sie ruhige Tage am schönen, naturbelassenen Sandstrand mit atemberaubendem Blick auf die Phang Nga Bucht.

Beschreibung

Einleitung
Zwei Swimmingpools, Jacuzzi, Thai Massagen am Strand, zahlreiche Ausflüge, Kajak, Stand-up Paddling.
Lage
Direkt am ruhigen Tub Kaek Strand gelegen mit atemberaubendem Blick auf die aus dem Meer ragenden Kalksteinfelsen. Einige lokale Restaurants befinden sich in Gehdistanz zum Resort. Cirka 45 Minuten Fahrzeit zum Flughafen Krabi.
Angebot
Das «Sunset» Restaurant und die Beach­bar sorgen für Ihr Wohl bei traumhafter Meersicht.
Zimmer

Die 80 Zimmer sind modern eingerichtet, mit warmen Farben dekoriert und mit Klimaan­lage, gratis Inter­net­zugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Tee­kocher, Föhn und Bad ausgestattet.
Deluxe Pool View (22) & Deluxe Pool Access (22): 35 m² grosse Zimmer mit Balkon in zweigeschossigen Gebäuden im hin­teren Teil der Anlage gelegen. Die Pool Access Zimmer im Parterre haben vom Balkon aus direkten Zugang zum Swimming­pool.
Deluxe Garden Cottage (16): 35 m² grosse Bungalows in der 2.

Reihe mit Terrasse und Garten­sicht.
Deluxe Jacuzzi (3): 55 m² grosse Bun­galows mit Terrasse, privatem Jacuzzi und Gartensicht, nahe der Strandbar gelegen.
Deluxe Beach Front Cottage (17): 45 m² grosse Bun­galows mit Terrasse und Dusche im Freien, direkt am Strand gelegen.

ab CHF 43.– / pro Person

Loading map...

Ähnliche Reisen