Die 59 gemütlichen Zimmer und Villen sind von südländischer Architektur inspiriert und sorgen mit lokalen Designelementen für eine warme, entspannte Atmosphäre. Im Stil eines Thai Dörfchens, rund um den einladenden Pool, gruppieren sich die kleinen Wohneinheiten mit 2 - 4 Zimmer der Superior und Deluxe Kategorie. Näher am Strand, inmitten eines gepflegten Gartens mit altem, schat­ten­spen­denden Baumbestand liegen die übrigen Zim­mer und Villen.

Jede Wohneinheit verfügt über ein halboffenes Bad­zimmer mit abgesenkter Wanne und separater Dusche sowie Klimaanlage, Deckenventilator, Telefon, gratis Inter­netzugang, Fern­seher, iPod-Dockingstation, Minibar, Nes­pres­so-Maschine, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.

Superior (16): 40 m² gross, im Parterre gelegen mit kleiner Veranda mit Pool- und Gartensicht.

Deluxe (16): 45 m² gross, in der oberen Etage gelegen, mit Balkon mit Tagesbett und schöner Pool- und Gartensicht.

Seaview (4): 60 m² grosse Zimmer mit grosser Terrasse mit Tagesbett und Sonnenliegen und schöner Meersicht.

Die Zimmer liegen in Doppelbungalows.

Premier Pool Villa (12): Die 100-130 m² grossen Villen (inkl. Aussenfläche) bieten drinnen wie draussen absolute Privat­sphäre und verfügen über einen eigenen Pool mit Jacuzzi.

Ocean View Pool Villa (4): Am nächsten zum Strand gelegene, frei­stehende Villen mit 130-145 m² Wohnfläche (inkl. Aussen­bereich) mit Terrasse und grossem Pool und Meer­sicht.