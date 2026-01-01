The Tubkaak Krabi Boutique Resort
Krabi
Beschreibung
Einleitung
Der Swimmingpool mit Whirlpool liegt im Zentrum der Anlage. Verweilen Sie im schönen Spa oder geniessen Sie eine Thai Massage im Pavillon am Strand. Fitnesscenter, Yoga, Kajak- und Fahrradverleih, Bibliothek und Souvenirshop. Ausflüge zu den umliegenden Inseln, Tauchen, Schnorcheln und Golfen können organisiert werden.
Lage
Direkt am ruhigen, feinsandigen Tubkaek Strand, cirka eine Fahrstunde vom Flughafen Krabi entfernt. Einige Restaurants sind in Gehdistanz zu finden. Der Touristenort Aonang erreicht man in etwa 30 Fahrminuten.
Angebot
Mit zwei eleganten, zwischen Lotusteichen und Strand gelegenen Restaurants ist das Essen im Tubkaak ein wahres Vergnügen. Die Gäste haben die Wahl zwischen dem «Arundina», welches klassische thailändische Küche serviert und dem «Di Mare» mit einer italienischen Speisekarte. Auf der Terrasse oberhalb des «Arundina» Restaurants werden Cocktails angeboten. Die Bar direkt am Strand ist der perfekte Ort, um den romantischen Sonnenuntergang bei einem erfrischenden Cocktail zu geniessen.
Zimmer
Jede Wohneinheit verfügt über ein halboffenes Badzimmer mit abgesenkter Wanne und separater Dusche sowie Klimaanlage, Deckenventilator, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, iPod-Dockingstation, Minibar, Nespresso-Maschine, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Die Zimmer liegen in Doppelbungalows.
Die 59 gemütlichen Zimmer und Villen sind von südländischer Architektur inspiriert und sorgen mit lokalen Designelementen für eine warme, entspannte Atmosphäre. Im Stil eines Thai Dörfchens, rund um den einladenden Pool, gruppieren sich die kleinen Wohneinheiten mit 2 - 4 Zimmer der Superior und Deluxe Kategorie. Näher am Strand, inmitten eines gepflegten Gartens mit altem, schattenspendenden Baumbestand liegen die übrigen Zimmer und Villen.
Jede Wohneinheit verfügt über ein halboffenes Badzimmer mit abgesenkter Wanne und separater Dusche sowie Klimaanlage, Deckenventilator, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, iPod-Dockingstation, Minibar, Nespresso-Maschine, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Superior (16): 40 m² gross, im Parterre gelegen mit kleiner Veranda mit Pool- und Gartensicht.
Deluxe (16): 45 m² gross, in der oberen Etage gelegen, mit Balkon mit Tagesbett und schöner Pool- und Gartensicht.
Seaview (4): 60 m² grosse Zimmer mit grosser Terrasse mit Tagesbett und Sonnenliegen und schöner Meersicht.
Die Zimmer liegen in Doppelbungalows.
Premier Pool Villa (12): Die 100-130 m² grossen Villen (inkl. Aussenfläche) bieten drinnen wie draussen absolute Privatsphäre und verfügen über einen eigenen Pool mit Jacuzzi.
Ocean View Pool Villa (4): Am nächsten zum Strand gelegene, freistehende Villen mit 130-145 m² Wohnfläche (inkl. Aussenbereich) mit Terrasse und grossem Pool und Meersicht.
ab CHF 118.– / pro Person
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