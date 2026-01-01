Die 64 Zimmer und Villen sind im nordthailändischen Lanna-Stil gehalten und mit viel Holz dekoriert. Die komfortablen Zimmer sind mit Klima­anlage, Telefon, Fernseher, gratis Inter­net­­­zugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, und Föhn ausgestattet. Schönes Badezimmer mit Bad und separate Dusche sowie Balkon oder Terrasse.

Deluxe (43): 54 m² gross mit Gartensicht.

Grand Deluxe Premium (8): 75 m² gross (inkl. Aussenfläche) mit grossem Balkon mit Jacuzzi und Aussicht auf einen der Swimmingpools.

1-Bedroom Pool Villa (2): 85 m² gross (inkl. Aussenfläche), bestehend aus getrennten Wohn- und Essbereichen und grossem Schlafzimmer.

Jede Villa verfügt über einen privaten Plunge Pool und eine Badewanne im Freien.

2-Bedroom Pool Villa (2): 96 m² grosse Villa mit zwei Schlafzimmer, zwei Badezimmer und einem separaten Wohn-/Essbereich. Jede Villa verfügt über einen privaten Plunge Pool und eine Badewanne im Freien.