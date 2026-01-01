Amari Vogue Krabi
Krabi
Beschreibung
Einleitung
Der schöne Sandstrand mit traumhafter Aussicht und klarem Wasser, mehrere Swimmingpools und Sonnenbetten, Whirlpools sowie ein Fitnesscenter laden zum Zeitvertreiben ein. Im eleganten Spa werden Sie mit einer grossen Auswahl an Massagen und Spa Anwendungen verwöhnt. Zudem gibt es einen Kajakverleih. Zahlreiche Ausflüge, wie beispielsweise mit einem typischen Longtailboot auf vorgelagerte Inseln zum Schnorcheln und Baden zu fahren, werden vor Ort angeboten. Die neue «Voyager Lounge» mit Bibliothek, Internetzugang und Garderoben mit Duschen ist ideal für späte Abreisen oder frühe Ankünfte.
Lage
In Hanglage, am ruhigen Tub Kaek Strand gelegen Viele Stufen verbinden die Hotelreception, wo man einen traumhaften Ausblick aufs Meer und die vorgelagerten Inseln geniessen kann. Die Fahrt zum Krabi Flughafen dauert ca. 45 Minuten, nach Aonang sind es ca. 20 Minuten.
Angebot
Im «Lotus» Restaurant werden abends authentische Thai Gerichte angeboten während Sie im neuen «Marco's Restaurant & Bar» beim Meer mit mediterraner und pan-asiatischer Küche verwöhnt werden. Es werden auch Barbecues sowie romantische, private Abendessen am Strand organisiert.
Zimmer
Die 64 Zimmer und Villen sind im nordthailändischen Lanna-Stil gehalten und mit viel Holz dekoriert. Die komfortablen Zimmer sind mit Klimaanlage, Telefon, Fernseher, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, und Föhn ausgestattet. Schönes Badezimmer mit Bad und separate Dusche sowie Balkon oder Terrasse.
Jede Villa verfügt über einen privaten Plunge Pool und eine Badewanne im Freien.
Die 64 Zimmer und Villen sind im nordthailändischen Lanna-Stil gehalten und mit viel Holz dekoriert. Die komfortablen Zimmer sind mit Klimaanlage, Telefon, Fernseher, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, und Föhn ausgestattet. Schönes Badezimmer mit Bad und separate Dusche sowie Balkon oder Terrasse.
Deluxe (43): 54 m² gross mit Gartensicht.
Grand Deluxe Premium (8): 75 m² gross (inkl. Aussenfläche) mit grossem Balkon mit Jacuzzi und Aussicht auf einen der Swimmingpools.
1-Bedroom Pool Villa (2): 85 m² gross (inkl. Aussenfläche), bestehend aus getrennten Wohn- und Essbereichen und grossem Schlafzimmer.
Jede Villa verfügt über einen privaten Plunge Pool und eine Badewanne im Freien.
2-Bedroom Pool Villa (2): 96 m² grosse Villa mit zwei Schlafzimmer, zwei Badezimmer und einem separaten Wohn-/Essbereich. Jede Villa verfügt über einen privaten Plunge Pool und eine Badewanne im Freien.
ab CHF 98.– / pro Person
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