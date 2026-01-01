Varana Krabi
Krabi
Beschreibung
Einleitung
Vier Swimmingpools, einer in Olympia Grösse, Fitnesscenter und über 20 verschiedene Sportmöglichkeiten wie Kletterwand, Cross Fit, Muay Thai, Yoga. Vielfältiges Spa und Wellness Angebot mit Onsen, Klangheilung, Kräuterdampfbad, Wassertherapie und mehr.
Lage
Der «Beach Club», welcher durch eine kleine Strasse vom Rest der Hotelanlage getrennt ist, befindet sich direkt am Koh Kwang Beach und den ruhigeren Klong Muang Beach erreicht man in 15 Gehminuten. In der Umgebung befinden sich wenige Einkaufs- und Verpflegungsmöglichkeiten. Der internationale Flughafen von Krabi befindet sich 50 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Im Restaurant «KIN» werden Sie mit asiatischen Gourmandisen verwöhnt, das Restaurant «SALA» bietet Mediterrane Küche mit Blick auf den Sonnenuntergang, Im Restaurant «NOOK» werden internationale Mahlzeiten und Snacks offeriert, und «The Beach Club» ebenfalls mit leichten Mahlzeiten und Getränken sowie Musik und DJ direkt am Strand. Poolbar «SIP» mit Getränken und Snacks sowie Lounge «Club Varana».
Zimmer
Die 141 modernen Zimmer und Suiten sind in hellen Naturtönen gestalten und minimalistisch-elegant eingerichtet. Sie sind ausgestattet mit einem Balkon, Badezimmer mit Dusche und separater Badewanne, Sitzgelegenheit, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffeemaschine und Safe.
Die 141 modernen Zimmer und Suiten sind in hellen Naturtönen gestalten und minimalistisch-elegant eingerichtet. Sie sind ausgestattet mit einem Balkon, Badezimmer mit Dusche und separater Badewanne, Sitzgelegenheit, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffeemaschine und Safe.
Luxe Pool View (33) | Luxe Mountain (18) | Luxe Ocean (18): 38 m² grosse Zimmer mit grossen Fenstern sowie einem Balkon mit Blick auf den Poolbereich, die umliegende Natur und Berge oder hin zum Ozean.
Luxe Plus Pool View (15) | Luxe Plus Mountain (8): die 52 m² grossen Zimmer sind zusätzlich ausgestatten mit einem Sitzsofa und einem Deckenventilator.
Luxe Plus Ocean (8): Gleich wie Luxe Plus Pool View und Mountain, jedoch 56 m² gross und mit Aussicht aufs Meer.
Horizon Garden (12) | Horizon Ocean (18): 55 m² grosse Suiten elegant eingerichtet mit Teakholz Elementen, grosszügigem Balkon und zusätzlicher Sonnenliege.
Horizon Jacuzzi (8): Gleich wie die Horizon Garden und Ocean mit zusätzlichem Whirlpool auf dem Balkon.
ab CHF 103.– / pro Person
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