Die 141 modernen Zimmer und Suiten sind in hellen Naturtönen gestalten und minimalistisch-elegant eingerichtet. Sie sind aus­ge­­stat­tet mit einem Balkon, Badezimmer mit Dusche und separater Badewanne, Sitzgelegenheit, Kli­ma­­­­­­an­­lage, Fern­­seher, Telefon, gratis In­ternetzu­gang, Mini­bar, Kaffeemaschine und Safe.

Luxe Pool View (33) | Luxe Mountain (18) | Luxe Ocean (18): 38 m² grosse Zimmer mit grossen Fenstern sowie einem Balkon mit Blick auf den Poolbereich, die umliegende Natur und Berge oder hin zum Ozean.

Luxe Plus Pool View (15) | Luxe Plus Mountain (8): die 52 m² grossen Zimmer sind zusätzlich ausgestatten mit einem Sitzsofa und einem Deckenventilator.



Luxe Plus Ocean (8): Gleich wie Luxe Plus Pool View und Mountain, jedoch 56 m² gross und mit Aussicht aufs Meer.

Horizon Garden (12) | Horizon Ocean (18): 55 m² grosse Suiten elegant eingerichtet mit Teakholz Elementen, grosszügigem Balkon und zusätzlicher Sonnenliege.

Horizon Jacuzzi (8): Gleich wie die Horizon Garden und Ocean mit zusätzlichem Whirlpool auf dem Balkon.