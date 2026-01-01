Badeferien im Lindos Mare, Seaside Hotel ab Schweiz
Badeferien im Lindos Mare, Seaside Hotel ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- idyllische Lage mit atemberaubenden Ausblicken
- schöne Poollandschaft
- modernes, aber gemütliches Design
- vielfältiges Buffetrestaurant und Show-Küche
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute erfolgt Ihre Anreise nach Rhodos und weiter zu Ihrem Hotel in der Nähe von Lindos, oberhalb der Bucht von Vlicha.
2-7. Tag Lindos Mare, Seaside Hotel
Auch wenn das Hotel hoch über dem Meer liegt, so können Sie ganz ohne Anstrengung von einem Ort zum anderen gelangen, denn eine Seilbahn und mehrere Aufzüge verbinden den schönen Sandstrand mit der Hotelanlage. Ruhe und Entspannung werden hier grossgeschrieben, sei es in resp. an den schönen Pools, am schönen Strand, bei einer Behandlung im Spa oder in den modernen und geräumigen Zimmern.
Wer sich für Kultur interessiert, der sollten unbedingt die Akropolis in Lindos besuchen. Sie gilt als eine der historischsten Stätten in ganz Griechenland und thront majestätisch zuoberst auf dem Hügel und überblickt die Stadt und das blaue Meer.
8. Tag Rückreise
Heute reisen Sie wieder zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Gartenblick
- Verpflegung: Halbpension
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage