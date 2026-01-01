Badeferien im Lindos Mare, Seaside Hotel ab Schweiz

Heute erfolgt Ihre Anreise nach Rhodos und weiter zu Ihrem Hotel in der Nähe von Lindos, oberhalb der Bucht von Vlicha.

Lindos Mare, Seaside Hotel

Auch wenn das Hotel hoch über dem Meer liegt, so können Sie ganz ohne Anstrengung von einem Ort zum anderen gelangen, denn eine Seilbahn und mehrere Aufzüge verbinden den schönen Sandstrand mit der Hotelanlage. Ruhe und Entspannung werden hier grossgeschrieben, sei es in resp. an den schönen Pools, am schönen Strand, bei einer Behandlung im Spa oder in den modernen und geräumigen Zimmern.

Wer sich für Kultur interessiert, der sollten unbedingt die Akropolis in Lindos besuchen. Sie gilt als eine der historischsten Stätten in ganz Griechenland und thront majestätisch zuoberst auf dem Hügel und überblickt die Stadt und das blaue Meer.