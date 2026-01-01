Badeferien im Esperos Palace Resort ab Schweiz

Heute fliegen Sie nach Rhodos, wo Sie die kurze Strecke zu Ihrem Hotel am Strand von Faliraki zurücklegen und in Ihre Unterkunft einchecken.

Esperos Palace Resort

In den folgenden Tagen können Sie nach Herzenslust im Meer oder den Hotelpools baden, am Strand faulenzen, einer Aktivität wie Minigolf, Tennis oder Billard nachgehen oder sich im Spa verwöhnen lassen. Auch Ausflüge in die Umgebung sind lohnenswert, denn in der Nähe des Hotels gibt es verschiedene Sehenswürdigkeiten, die einen Besuch wert sind. Langeweile ist hier ein Fremdwort und Sie werden Ihre Tage hier vollends geniessen können.