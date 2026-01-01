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Badeferien im Esperos Palace Resort ab Schweiz

Das 4-Sterne Resort bietet ästhetischen Luxus und einen zuvorkommenden Service, welcher Ihre Ferien unvergesslichen machen. Direkt am schönen Strand von Faliraki gelegen, finden Sie hier Ruhe und Entspannung, aber auch beste Unterhaltung. Ein Wasserpark befindet sich in Gehdistanz und auch Rhodos Stadt ist nur 15 Fahrminuten entfernt. Ein grosses Angebot an Sport- und Freizeitmöglichkeiten sorgen dafür, dass garantiert nie Langeweile aufkommen und Sie hier eine spannende und entspannte Zeit verbringen können.
Badeferien im Esperos Palace Resort ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- direkte Strandlage
- Wasserpark nebenan
- grosses Angebot an Aktivitäten
- zuvorkommender Service
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute fliegen Sie nach Rhodos, wo Sie die kurze Strecke zu Ihrem Hotel am Strand von Faliraki zurücklegen und in Ihre Unterkunft einchecken.

2-7. Tag Esperos Palace Resort

In den folgenden Tagen können Sie nach Herzenslust im Meer oder den Hotelpools baden, am Strand faulenzen, einer Aktivität wie Minigolf, Tennis oder Billard nachgehen oder sich im Spa verwöhnen lassen. Auch Ausflüge in die Umgebung sind lohnenswert, denn in der Nähe des Hotels gibt es verschiedene Sehenswürdigkeiten, die einen Besuch wert sind. Langeweile ist hier ein Fremdwort und Sie werden Ihre Tage hier vollends geniessen können.

8. Tag Rückreise

Sie fahren heute wieder die kurze Strecke zum Flughafen für Ihren Flug zurück in die Heimat.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Gartenblick
  • Verpflegung: Halbpension

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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