Badeferien im Esperos Palace Resort ab Schweiz
Badeferien im Esperos Palace Resort ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- direkte Strandlage
- Wasserpark nebenan
- grosses Angebot an Aktivitäten
- zuvorkommender Service
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute fliegen Sie nach Rhodos, wo Sie die kurze Strecke zu Ihrem Hotel am Strand von Faliraki zurücklegen und in Ihre Unterkunft einchecken.
2-7. Tag Esperos Palace Resort
In den folgenden Tagen können Sie nach Herzenslust im Meer oder den Hotelpools baden, am Strand faulenzen, einer Aktivität wie Minigolf, Tennis oder Billard nachgehen oder sich im Spa verwöhnen lassen. Auch Ausflüge in die Umgebung sind lohnenswert, denn in der Nähe des Hotels gibt es verschiedene Sehenswürdigkeiten, die einen Besuch wert sind. Langeweile ist hier ein Fremdwort und Sie werden Ihre Tage hier vollends geniessen können.
8. Tag Rückreise
Sie fahren heute wieder die kurze Strecke zum Flughafen für Ihren Flug zurück in die Heimat.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Gartenblick
- Verpflegung: Halbpension
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage