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Badeferien im Elysium Resort & Spa ab Schweiz

Das Elysium Resort & Spa ist das führende 5-Sterne Deluxe Hotel auf Rhodos. Es kombiniert Luxus, Ästhetik und Stil mit einer zuvorkommenden Servicequalität und verwöhnt seine Gäste mit allen erdenklichen Annehmlichkeiten. Es liegt direkt am Strand und nur 15 min. von Rhodos Stadt entfernt, mit seinen Restaurants, Bars und Einkaufsmöglichkeiten.
Der grosse Pool und die schöne Gartenanlage laden zum Entspannen und Relaxen ein, die verschiedenen Aktivitäten sorgen für ein Abwechslungsreiches Tagesprogramm. Alle Zimmer sind geräumig (mindestens 26 qm) und modern eingerichtet und haben Meer- oder Bergblick. Die preisgekrönte Gastronomie bietet frisch zubereitete Speisen und verspricht einen kulinarischen Hochgenuss!
Badeferien im Elysium Resort & Spa ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- preisgekrönte Küche
- Luxus pur
- grosszügige und geräumige Zimmer
- schöne Poollandschaft
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen von der Schweiz nach Rhodos und reisen weiter zu Ihrem Luxus-Badeferienhotel.

2-7. Tag Elysium Resort & Spa

Geniessen Sie den Luxus und lassen Sie sich rundum verwöhnen. Sei dies bei einer wohltuenden Behandlung im grossen Spa, in einem der top Restaurants oder bei einem kühlen Drink an der Bar. Sie haben auch die Möglichkeit, aktive Tage zu verbringen, beim Schwimmen im Meer oder im Pool, bei einer Partie Tennis, bei einer Lektion Yoga oder bei einer Runde Ausdauertraining im Fitnessraum. Sie werden die Zeit hier ohne Einschränkungen geniessen und unvergessliche Ferientage erleben.

8. Tag Rückreise

Heute endet Ihr Traumurlaub und Sie reisen wieder zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Deluxe Meerblick
  • Verpflegung: Halbpension

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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