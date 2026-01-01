Badeferien im Elysium Resort & Spa ab Schweiz
Badeferien im Elysium Resort & Spa ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- preisgekrönte Küche
- Luxus pur
- grosszügige und geräumige Zimmer
- schöne Poollandschaft
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen von der Schweiz nach Rhodos und reisen weiter zu Ihrem Luxus-Badeferienhotel.
2-7. Tag Elysium Resort & Spa
Geniessen Sie den Luxus und lassen Sie sich rundum verwöhnen. Sei dies bei einer wohltuenden Behandlung im grossen Spa, in einem der top Restaurants oder bei einem kühlen Drink an der Bar. Sie haben auch die Möglichkeit, aktive Tage zu verbringen, beim Schwimmen im Meer oder im Pool, bei einer Partie Tennis, bei einer Lektion Yoga oder bei einer Runde Ausdauertraining im Fitnessraum. Sie werden die Zeit hier ohne Einschränkungen geniessen und unvergessliche Ferientage erleben.
8. Tag Rückreise
Heute endet Ihr Traumurlaub und Sie reisen wieder zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Deluxe Meerblick
- Verpflegung: Halbpension
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage