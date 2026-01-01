Badeferien im Elysium Resort & Spa ab Schweiz

Das Elysium Resort & Spa ist das führende 5-Sterne Deluxe Hotel auf Rhodos. Es kombiniert Luxus, Ästhetik und Stil mit einer zuvorkommenden Servicequalität und verwöhnt seine Gäste mit allen erdenklichen Annehmlichkeiten. Es liegt direkt am Strand und nur 15 min. von Rhodos Stadt entfernt, mit seinen Restaurants, Bars und Einkaufsmöglichkeiten.

Der grosse Pool und die schöne Gartenanlage laden zum Entspannen und Relaxen ein, die verschiedenen Aktivitäten sorgen für ein Abwechslungsreiches Tagesprogramm. Alle Zimmer sind geräumig (mindestens 26 qm) und modern eingerichtet und haben Meer- oder Bergblick. Die preisgekrönte Gastronomie bietet frisch zubereitete Speisen und verspricht einen kulinarischen Hochgenuss!