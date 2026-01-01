Badeferien im TUI KIDS CLUB Alex Beach ab Schweiz

1 . Tag Anreise Heute reisen Sie mit dem Flugzeug von Zürich bis Rhodos. Nach Ankunft werden Sie mit einem Bustransfer zu Ihrem Hotel gebracht.

2-7 . Tag TUI KIDS CLUB Alex Beach Ein typischer Tag im TUI KIDS CLUB Alex Beach beginnt mit einem entspannten Frühstück. Die Kinder geniessen vormittags das betreute Programm im Kids Club, während die Eltern am Strand oder Pool relaxen. Nach dem Mittagessen warten Wasserrutschen und Sportangebote wie Tennis oder Minigolf. Am Nachmittag können Familien gemeinsam an Aktivitäten oder Ausflügen teilnehmen. Der Tag endet mit einem familienfreundlichen Abendessen und einer Mini-Disco für die Kleinen.

8 . Tag Rückreise Nach dem Frühstück werden Sie mit einem Bustransfer zurück an den Flughafen gebracht, von wo aus Sie den Rückflug nach Zürich antreten werden.