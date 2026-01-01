Knecht Reisegruppe Gütesiegel
strandreisen

Badeferien im Calypso Beach ab Schweiz

Direkt am breiten Sandstrand liegt dieses luxuriöse Hotel, welche seine Gäste mit familiärem Flair und Freundlichkeit willkommen heisst. Die Anlage besteht aus einer grossen Poollandschaft mit Wasserrutsche und vielen Grünflächen, welche Gemütlichkeit und Wohlbefinden ausstrahlen. Die Zimmer sind grosszügig und behaglich eingerichtet und bieten alles was es für einen perfekten Urlaub braucht. Ein grosses Sport- und Animationsangebot sorgt dafür, dass es hier niemals langweilig wird und alle Gäste auf ihre Kosten kommen.
Badeferien im Calypso Beach ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- grosse Poolanlage
- weitläufige Gärten
- perfekte Strandlage
- herzliche Atmosphäre
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute startet Ihr Badeferienurlaub mit dem Flug nach Rhodos und der Weiterreise zu Ihrem Hotel.

2-7. Tag Calypso Beach

Der herzliche und zuvorkommende Service sorgt dafür, dass Sie sich hier sofort wohl fühlen und gar nicht mehr weg wollen. Sie können das vielseitige Angebot an Sport- und Freizeitmöglichkeiten nutzen oder die schöne Pool- und Gartenlandschaft geniessen, einen Spaziergang dem Strand entlang machen oder auf einem Ausflug die Umgebung erkunden. Es gibt unzählige Möglichkeiten, die Zeit hier aktiv oder mit Musse zu verbringen und wieder neue Energie zu tanken.

8. Tag Rückreise

Leider endet Ihr Urlaub heute und Sie fliegen zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Deluxe
  • Verpflegung: All Inclusive

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

Ähnliche Reisen