Badeferien im Calypso Beach ab Schweiz

Calypso Beach

Der herzliche und zuvorkommende Service sorgt dafür, dass Sie sich hier sofort wohl fühlen und gar nicht mehr weg wollen. Sie können das vielseitige Angebot an Sport- und Freizeitmöglichkeiten nutzen oder die schöne Pool- und Gartenlandschaft geniessen, einen Spaziergang dem Strand entlang machen oder auf einem Ausflug die Umgebung erkunden. Es gibt unzählige Möglichkeiten, die Zeit hier aktiv oder mit Musse zu verbringen und wieder neue Energie zu tanken.