Badeferien im Calypso Beach ab Schweiz
Badeferien im Calypso Beach ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- grosse Poolanlage
- weitläufige Gärten
- perfekte Strandlage
- herzliche Atmosphäre
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute startet Ihr Badeferienurlaub mit dem Flug nach Rhodos und der Weiterreise zu Ihrem Hotel.
2-7. Tag Calypso Beach
Der herzliche und zuvorkommende Service sorgt dafür, dass Sie sich hier sofort wohl fühlen und gar nicht mehr weg wollen. Sie können das vielseitige Angebot an Sport- und Freizeitmöglichkeiten nutzen oder die schöne Pool- und Gartenlandschaft geniessen, einen Spaziergang dem Strand entlang machen oder auf einem Ausflug die Umgebung erkunden. Es gibt unzählige Möglichkeiten, die Zeit hier aktiv oder mit Musse zu verbringen und wieder neue Energie zu tanken.
8. Tag Rückreise
Leider endet Ihr Urlaub heute und Sie fliegen zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Deluxe
- Verpflegung: All Inclusive
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage