Badeferien im Apollo Blue Hotel ab Schweiz
Badeferien im Apollo Blue Hotel ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- direkt am Strand gelegen
- gemütliche Poolanlage
- grosszügiges Spa
- erlesene Weine und Wein-Degustationen
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute fliegen Sie nach Rhodos und reisen dann weiter zu Ihrem Hotel an der Nordostspitze der Insel.
2-7. Tag Apollo Blue Hotel
Der Strand und das Ägäische Meer liegen direkt vor der Haustüre und laden zu einem entspannenden Bad ein. Auch die Liegestühle beim Pool versprechen Ruhe und Erholung und das Spa verwöhnt Sie mit wohltuenden Behandlungen. Wer gerne etwas aktiver ist, der kann sich im Fitnesscenter auspowern oder unternimmt einen Ausflug ins Hinterland oder nach Rhodos City, mit Restaurants, Bars und Geschäften.
8. Tag Rückreise
Heute fahren Sie wieder an den Flughafen für Ihren Rückflug in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer seitl. Meerblick
- Verpflegung: Halbpension
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage