Badeferien im Apollo Blue Hotel ab Schweiz

Das Apollo Blue Hotel besticht durch schlichte Schönheit und nüchternen Luxus. Als hätte der Gott Apollo hier selbst Hand angelegt, erstrahlt das 5-Sterne Hotel in edlem, beinahe göttlichem Glanz und lässt keine Wünsche offen. Direkt am Meer gelegen bietet es unzählige Möglichkeiten, perfekte Urlaubstage unter der Sonne Griechenlands zu verbringen. Entspannung und Erholung stehen hier ganz oben auf der Liste, jedoch finden auch aktive und unternehmungslustige Gäste hier die richtige Mischung aus Abenteuer, Spass und Ruhe.