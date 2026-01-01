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Badeferien im Apollo Blue Hotel ab Schweiz

Das Apollo Blue Hotel besticht durch schlichte Schönheit und nüchternen Luxus. Als hätte der Gott Apollo hier selbst Hand angelegt, erstrahlt das 5-Sterne Hotel in edlem, beinahe göttlichem Glanz und lässt keine Wünsche offen. Direkt am Meer gelegen bietet es unzählige Möglichkeiten, perfekte Urlaubstage unter der Sonne Griechenlands zu verbringen. Entspannung und Erholung stehen hier ganz oben auf der Liste, jedoch finden auch aktive und unternehmungslustige Gäste hier die richtige Mischung aus Abenteuer, Spass und Ruhe.
Badeferien im Apollo Blue Hotel ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- direkt am Strand gelegen
- gemütliche Poolanlage
- grosszügiges Spa
- erlesene Weine und Wein-Degustationen
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute fliegen Sie nach Rhodos und reisen dann weiter zu Ihrem Hotel an der Nordostspitze der Insel.

2-7. Tag Apollo Blue Hotel

Der Strand und das Ägäische Meer liegen direkt vor der Haustüre und laden zu einem entspannenden Bad ein. Auch die Liegestühle beim Pool versprechen Ruhe und Erholung und das Spa verwöhnt Sie mit wohltuenden Behandlungen. Wer gerne etwas aktiver ist, der kann sich im Fitnesscenter auspowern oder unternimmt einen Ausflug ins Hinterland oder nach Rhodos City, mit Restaurants, Bars und Geschäften.

8. Tag Rückreise

Heute fahren Sie wieder an den Flughafen für Ihren Rückflug in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer seitl. Meerblick
  • Verpflegung: Halbpension

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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