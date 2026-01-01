Badeferien im Amada Colossos Resort ab Schweiz
Badeferien im Amada Colossos Resort ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Direkte Strandlage
- Wasserpark mit Wasserrutschen inklusive
- Freie Liegen und Schirme am Strand
- Viele verschiedene Zimmertypen geeignet für jeden Geschmack
- Vielfältige Küche
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute reisen Sie mit dem Flugzeug von Zürich bis Rhodos. Nach Ankunft werden Sie mit einem Gruppentransfer zu Ihrem Hotel gebracht.
2-7. Tag Amada Colossos Resort
Dieses Resort bietet Ihnen alles, was Sie und Ihre Familien begehren. Sei es vom Wasserpark für die Kinder bis zum entspannenden Spa für die Eltern. Sportliche Betätigungen werden den ganzen Tag angeboten und der herrliche Sandstrand lädt auch zum Verweilen und Entspannen ein. Die abendlichen Shows oder Animationsprogramme sind definitiv ein Highlight, dem man beiwohnen sollte.
8. Tag Rückreise
Nach dem Frühstück werden Sie mit einem Gruppentransfer zurück an den Flughafen gebracht, von wo aus Sie den Rückflug nach Zürich antreten werden.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Chair Airlines
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Landblick
- Verpflegung: All Inclusive plus
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage