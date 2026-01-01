Badeferien im Amada Colossos Resort ab Schweiz

Heute reisen Sie mit dem Flugzeug von Zürich bis Rhodos. Nach Ankunft werden Sie mit einem Gruppentransfer zu Ihrem Hotel gebracht.

Amada Colossos Resort

Dieses Resort bietet Ihnen alles, was Sie und Ihre Familien begehren. Sei es vom Wasserpark für die Kinder bis zum entspannenden Spa für die Eltern. Sportliche Betätigungen werden den ganzen Tag angeboten und der herrliche Sandstrand lädt auch zum Verweilen und Entspannen ein. Die abendlichen Shows oder Animationsprogramme sind definitiv ein Highlight, dem man beiwohnen sollte.