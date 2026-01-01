Badeferien im Rodos Palladium Leisure & Wellness ab Schweiz

Heute fliegen Sie nach Rhodos und reisen vom dortigen Flughafen weiter zu Ihrem Luxushotel an der Nordostküste der Insel.

Rodos Palladium Leisure & Wellness

Starten Sie den Tag mit einem Sprung in die blauen Fluten der Ägäis und anschliessend einem herzhaften Frühstück im eleganten Symposium Restaurant. Danach bieten sich Ihnen unzählige Möglichkeiten, die Tage entspannt oder aktiv zu verbringen. Gemütliche Stunden am tropischen Pool oder am schönen Strand, Ausflüge in die Umgebung, sportliche Betätigung oder wohltuende Behandlungen im Spa. Hier ist für jede und jeden das Richtige dabei!