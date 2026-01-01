Badeferien im Rodos Palladium Leisure & Wellness ab Schweiz
Badeferien im Rodos Palladium Leisure & Wellness ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- grosse und geräumige Zimmer und Suiten
- schöner tropischer Pool
- direkte Strandlage
- stilvolles und luxuriöses Ambiente
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute fliegen Sie nach Rhodos und reisen vom dortigen Flughafen weiter zu Ihrem Luxushotel an der Nordostküste der Insel.
2-7. Tag Rodos Palladium Leisure & Wellness
Starten Sie den Tag mit einem Sprung in die blauen Fluten der Ägäis und anschliessend einem herzhaften Frühstück im eleganten Symposium Restaurant. Danach bieten sich Ihnen unzählige Möglichkeiten, die Tage entspannt oder aktiv zu verbringen. Gemütliche Stunden am tropischen Pool oder am schönen Strand, Ausflüge in die Umgebung, sportliche Betätigung oder wohltuende Behandlungen im Spa. Hier ist für jede und jeden das Richtige dabei!
8. Tag Rückreise
Sie fahren heute wieder nach Westen zum Flughafen für Ihren Rückflug in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Deluxe Landblick
- Verpflegung: Halbpension
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage