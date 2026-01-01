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Badeferien im Rodos Palladium Leisure & Wellness ab Schweiz

Das stilvolle, mehrfach ausgezeichnete 5-Sterne Hotel liegt direkt am Strand und bietet genau das Ausmass an Luxus, welches einen perfekten Urlaub garantiert. Ein grosser tropischer Pool, ein grosszügiges Spa, 2 hervorragende Restaurants, 3 Bars, diverse Aktivitäten und verschiedene Animationen und Shows machen einen Aufenthalt im Rodos Palladium Leisure & Wellness zu einem besonderen Erlebnis. Die Zimmer und Suiten sind alle modern und grosszügig eingerichtet und bieten den perfekten Rückzugsort für totale Ruhe und Entspannung.
Badeferien im Rodos Palladium Leisure & Wellness ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- grosse und geräumige Zimmer und Suiten
- schöner tropischer Pool
- direkte Strandlage
- stilvolles und luxuriöses Ambiente
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute fliegen Sie nach Rhodos und reisen vom dortigen Flughafen weiter zu Ihrem Luxushotel an der Nordostküste der Insel.

2-7. Tag Rodos Palladium Leisure & Wellness

Starten Sie den Tag mit einem Sprung in die blauen Fluten der Ägäis und anschliessend einem herzhaften Frühstück im eleganten Symposium Restaurant. Danach bieten sich Ihnen unzählige Möglichkeiten, die Tage entspannt oder aktiv zu verbringen. Gemütliche Stunden am tropischen Pool oder am schönen Strand, Ausflüge in die Umgebung, sportliche Betätigung oder wohltuende Behandlungen im Spa. Hier ist für jede und jeden das Richtige dabei!

8. Tag Rückreise

Sie fahren heute wieder nach Westen zum Flughafen für Ihren Rückflug in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Deluxe Landblick
  • Verpflegung: Halbpension

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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