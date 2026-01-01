Badeferien im Lindos Blu Luxury Hotel & Suites ab Schweiz

Das 5-Sterne Adults-only Hotel ist terrassenförmig in den Hang gebaut, sodass man von überall her einen wunderbaren Blick auf die malerische Bucht von Vlicha hat. Ein kleiner Bach durchfliesst die Anlage von den Hügeln bis ins blaue Meer und das trägt somit das gute "Chi" mitten durch das Hotel. Der Sandstrand liegt gleich unterhalb des Hotels und auch das Städtchen Lindos ist gut zu Fuss zu erreichen.

Das Hotel bietet seinen Gästen alles, was es für einen perfekten und erholsamen Urlaub braucht. Innen- und Aussenpools, ein luxuriöses Spa, zwei hervorragende Restaurants und ein grosses Angebot an Ausflugsmöglichkeiten. Das zu den "Small Luxury Hotels of the World" gehörende Lindos Blu lässt keine Wünsche offen und sorgt mit seiner luxuriösen Ausstattung und dem persönlichen und herzlichen Service für unvergessliche Wohlfühlmomente.