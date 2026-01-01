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Badeferien im Lindos Blu Luxury Hotel & Suites ab Schweiz

Das 5-Sterne Adults-only Hotel ist terrassenförmig in den Hang gebaut, sodass man von überall her einen wunderbaren Blick auf die malerische Bucht von Vlicha hat. Ein kleiner Bach durchfliesst die Anlage von den Hügeln bis ins blaue Meer und das trägt somit das gute "Chi" mitten durch das Hotel. Der Sandstrand liegt gleich unterhalb des Hotels und auch das Städtchen Lindos ist gut zu Fuss zu erreichen.

Das Hotel bietet seinen Gästen alles, was es für einen perfekten und erholsamen Urlaub braucht. Innen- und Aussenpools, ein luxuriöses Spa, zwei hervorragende Restaurants und ein grosses Angebot an Ausflugsmöglichkeiten. Das zu den "Small Luxury Hotels of the World" gehörende Lindos Blu lässt keine Wünsche offen und sorgt mit seiner luxuriösen Ausstattung und dem persönlichen und herzlichen Service für unvergessliche Wohlfühlmomente.

Badeferien im Lindos Blu Luxury Hotel & Suites ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Adults-only Hotel
- aussergewöhnliche Architektur
- wunderschöne Ausblicke aufs Meer
- hervorragender Service
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie starten Ihren Urlaub mit dem Flug nach Rhodos und der Weiterreise zu Ihrem Hotel an der Ostküste der Insel.

2-7. Tag Lindos Blu Luxury Hotel & Spa

Das luxuriöse Hotel ist die perfekte Oase um Ruhe und Erholung zu finden. Es ist nur für Erwachsene gedacht und bietet alles, was Sie brauchen um den Alltag hinter sich zu lassen und neue Energie zu tanken. Sie können Ihre Tage gemütlich im Hotel verbringen, oder eine spannende Exkursion unternehmen, z. B. ins nahe gelegene Lindos und zur sehenswerten Akropolis, welche über der Stadt thront und unglaubliche Ausblicke über die Ägäis gewährt.

8. Tag Rückreise

Sie fahren heute wieder an den Flughafen von Rhodos für Ihren Rückflug in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Meerblick
  • Verpflegung: Frühstück

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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