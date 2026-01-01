Badeferien im Lindos Blu Luxury Hotel & Suites ab Schweiz
Badeferien im Lindos Blu Luxury Hotel & Suites ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Adults-only Hotel
- aussergewöhnliche Architektur
- wunderschöne Ausblicke aufs Meer
- hervorragender Service
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie starten Ihren Urlaub mit dem Flug nach Rhodos und der Weiterreise zu Ihrem Hotel an der Ostküste der Insel.
2-7. Tag Lindos Blu Luxury Hotel & Spa
Das luxuriöse Hotel ist die perfekte Oase um Ruhe und Erholung zu finden. Es ist nur für Erwachsene gedacht und bietet alles, was Sie brauchen um den Alltag hinter sich zu lassen und neue Energie zu tanken. Sie können Ihre Tage gemütlich im Hotel verbringen, oder eine spannende Exkursion unternehmen, z. B. ins nahe gelegene Lindos und zur sehenswerten Akropolis, welche über der Stadt thront und unglaubliche Ausblicke über die Ägäis gewährt.
8. Tag Rückreise
Sie fahren heute wieder an den Flughafen von Rhodos für Ihren Rückflug in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Meerblick
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage