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Badeferien im Lindos Princess Beach Hotel ab Schweiz

Das 4-Sterne Hotel zählt zu den 100 beliebtesten Hotels der Welt und gilt als eines der besten Familienhotels von Rhodos. Es liegt idyllisch zwischen dem tiefblauen Meer und den Bergen des rhodischen Hinterlandes. Es bietet ein riesiges Unterhaltungsangebot für Familien, Kinder und Einzelreisende und steht somit für aktiven, spannenden und spassigen Urlaub. Die weitläufige Anlage mit viel Grün und drei grossen Swimmingpools liegt direkt am Sandstrand, wo diverse Wassersportaktivitäten angeboten werden. 4 Restaurants und 2 Bars sorgen für das leibliche Wohl, im Spa können Sie die Seele baumeln lassen und die modernen Zimmer garantieren Ihnen Ruhe und einen guten Schlaf.
Badeferien im Lindos Princess Beach Hotel ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- familienfreundlich
- direkt am Strand
- grosses Aktivitätenangebot
- schöne Garten- und Poolanlage
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen heute nach Rhodos, reisen dort weiter an die Ostküste und checken in Ihr Badeferienhotel ein.

2-7. Tag Lindos Princess Beach Hotel

Verbringen Sie den Tag als Familie bei einer der vielen Aktivitäten, wie Volleyball, Fussball, Bogenschiessen und vielem mehr. Wenn Sie aber auch mal alleine unterwegs sein oder am Strand Faulenzen wollen, so sind Ihre Kinder beim Hotelpersonal und der Kinder- resp. Jugendlichenbetreuung in den besten Händen. Die riesige Garten- und Poolanlage lädt zum Umherstreifen und baden ein und es warten viele Abenteuer auf Gross und Klein. Langeweile ist hier ein Fremdwort und Sie werden hier spannenden und aufregende Urlaubstage verbringen.

8. Tag Rückreise

Heute heisst es Abschied nehmen und Sie fliegen wieder zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Chair Airlines
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Familienzimmer Superior
  • Verpflegung: All Inclusive

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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