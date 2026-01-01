Badeferien im Lindos Princess Beach Hotel ab Schweiz
Badeferien im Lindos Princess Beach Hotel ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- familienfreundlich
- direkt am Strand
- grosses Aktivitätenangebot
- schöne Garten- und Poolanlage
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen heute nach Rhodos, reisen dort weiter an die Ostküste und checken in Ihr Badeferienhotel ein.
2-7. Tag Lindos Princess Beach Hotel
Verbringen Sie den Tag als Familie bei einer der vielen Aktivitäten, wie Volleyball, Fussball, Bogenschiessen und vielem mehr. Wenn Sie aber auch mal alleine unterwegs sein oder am Strand Faulenzen wollen, so sind Ihre Kinder beim Hotelpersonal und der Kinder- resp. Jugendlichenbetreuung in den besten Händen. Die riesige Garten- und Poolanlage lädt zum Umherstreifen und baden ein und es warten viele Abenteuer auf Gross und Klein. Langeweile ist hier ein Fremdwort und Sie werden hier spannenden und aufregende Urlaubstage verbringen.
8. Tag Rückreise
Heute heisst es Abschied nehmen und Sie fliegen wieder zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Chair Airlines
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Familienzimmer Superior
- Verpflegung: All Inclusive
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage