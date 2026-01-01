Badeferien im Lindos Princess Beach Hotel ab Schweiz

Das 4-Sterne Hotel zählt zu den 100 beliebtesten Hotels der Welt und gilt als eines der besten Familienhotels von Rhodos. Es liegt idyllisch zwischen dem tiefblauen Meer und den Bergen des rhodischen Hinterlandes. Es bietet ein riesiges Unterhaltungsangebot für Familien, Kinder und Einzelreisende und steht somit für aktiven, spannenden und spassigen Urlaub. Die weitläufige Anlage mit viel Grün und drei grossen Swimmingpools liegt direkt am Sandstrand, wo diverse Wassersportaktivitäten angeboten werden. 4 Restaurants und 2 Bars sorgen für das leibliche Wohl, im Spa können Sie die Seele baumeln lassen und die modernen Zimmer garantieren Ihnen Ruhe und einen guten Schlaf.