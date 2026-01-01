Badeferien im Sentido Asterias Beach Resort ab Schweiz
Badeferien im Sentido Asterias Beach Resort ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Beach Living (Chill-out-Bereich am Strand)
- Swing & Dance - Tanztrainer zeigen ihnen die Welt der Standardtänze
- body & relax - Entspannungstraining für Körper, Geist und Seele
- 120 qm grosser Wellnessbereich Aphrodite Spa
- WLAN kostenfrei (gesamte Anlage)
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute reisen Sie mit dem Flugzeug von Zürich bis Rhodos. Nach Ankunft werden Sie mit einem Gruppentransfer zu Ihrem Hotel gebracht.
2-7. Tag Sentido Asterias Beach Resort
Starten Sie den Tag im Aphrodite Spa, wo die Welt rundherum verschwindet. Zusätzlich bieten sich die body & relax Entspannungstrainings an. So sind Sie ideal vorbereitet für einen gemütlichen Nachmittag am Hotelstrand. Nehmen Sie an einer Swing oder Dance Klasse teil, um für die entsprechende Bewegung am Tag zu sorgen. Im Enoteca Restaurant können Sie sich das Abendessen mit lokalen Weinen versüssen und den Tag ausklingen lassen.
8. Tag Rückreise
Nach dem Frühstück werden Sie mit einem Gruppentransfer zurück an den Flughafen gebracht, von wo aus Sie den Rückflug nach Zürich antreten werden.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Gartenblick
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage