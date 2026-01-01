Badeferien im Sentido Asterias Beach Resort ab Schweiz

ab/bis Schweiz

- Beach Living (Chill-out-Bereich am Strand)

- Swing & Dance - Tanztrainer zeigen ihnen die Welt der Standardtänze

- body & relax - Entspannungstraining für Körper, Geist und Seele

- 120 qm grosser Wellnessbereich Aphrodite Spa

- WLAN kostenfrei (gesamte Anlage)

Highlights: