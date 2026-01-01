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Badeferien im Mitsis Faliraki Beach Hotel & Spa ab Schweiz

Das familienfreundliche Hotel liegt direkt am weiten Sandstrand und bietet diverse Pools, 6 Restaurants und 3 Bars. Zudem gibt es ein Fitnesszentrum, Tennis, Fußball- und Basketballfelder und ein schönes Spa mit diversen Behandlungen und Anwendungen. Das Städtchen Faliraki ist zu Fuss erreichbar, wo sich Bars, Shops und Restaurants befinden.
Badeferien im Mitsis Faliraki Beach Hotel & Spa ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- familienfreundlich
- 6 Restaurants, 3 Bars
- direkte Strandlage
- diverse Pools
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute fliegen Sie nach Rhodos und reisen dann weiter zu Ihrem Badeferienhotel.

2-7. Tag Mitsis Faliraki Beach Hotel & Spa

Die grosse Pool Anlage und die weitläufigen Gärten laden zum Entspannen und Relaxen ein. Aber auch die Ägäis liegt direkt vor der Haustüre und lockt mit blauem Wasser und einem breiten schönen Strand. Tennis, Tischtennis, Beachvolleyball und Darts sind nur einige der Aktivitäten, welche vom 5-Sterne Hotel angeboten werden. Sie können hier ganz einfach und gemütlich einen traumhaften Urlaub verbringen.

8. Tag Rückreise

Heute endet Ihr Urlaub und Sie fliegen wieder in die Schweiz zurück.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Landblick
  • Verpflegung: All Inclusive plus

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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