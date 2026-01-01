Badeferien im Mitsis Faliraki Beach Hotel & Spa ab Schweiz

Mitsis Faliraki Beach Hotel & Spa

Die grosse Pool Anlage und die weitläufigen Gärten laden zum Entspannen und Relaxen ein. Aber auch die Ägäis liegt direkt vor der Haustüre und lockt mit blauem Wasser und einem breiten schönen Strand. Tennis, Tischtennis, Beachvolleyball und Darts sind nur einige der Aktivitäten, welche vom 5-Sterne Hotel angeboten werden. Sie können hier ganz einfach und gemütlich einen traumhaften Urlaub verbringen.