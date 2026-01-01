Sri Lanka Rundreisen mit Komfort vom Spezialisten
Authentisch und abwechslungsreich – Ceylon entdecken
Glanzlichter Sri Lankas mit Uga
ab CHF 4790.– / pro Person
ab/bis Colombo
Highlights: Historisches Herrenhaus in Kokosplantage, Faszinierendes Anuradhapura erkunden, Erholung in wunderschönen...
12 Tage / 11 Nächte
Höhepunkte Sri Lankas
ab CHF 1760.– / pro Person
ab/bis Colombo
Highlights: Colombo im Tuk Tuk, Faszinierendes kulturelles Dreieck, Elefantenherden im Nationalpark, Tempel des...
9 Tage / 8 Nächte
Kulu Safaris - Yala Nationalpark Safari - 2 Tage
ab CHF 690.– / pro Person
ab Colombo bis Strandhotel Süd- oder Westküste
Highlights: Ältestes Naturschutzgebiet Sri Lankas, Dichteste Leopardenpopulation weltweit, Zahlreiche weitere...
2 Tage / 1 Nächte
Kulu Safaris - Yala Nationalpark Safari - 3 Tage
ab CHF 1240.– / pro Person
ab Colombo bis Strandhotel Süd- oder Westküste
Highlights: Ältestes Naturschutzgebiet Sri Lankas, Dichteste Leopardenpopulation weltweit, Zahlreiche weitere...
3 Tage / 2 Nächte
Sri Lanka für Geniesser
ab CHF 5910.– / pro Person
ab/bis Colombo
Highlights: Ältestes buddhistisches Kloster Sri Lankas, Traumhafte Pool Villa im Uga Ulagalla, Velotour durch das...
11 Tage / 10 Nächte
Sri Lanka im Sommer
ab CHF 2030.– / pro Person
ab Colombo bis Strandhotel Ostküste
Highlights: Malerische Teeplantagen im Hochland, Zugfahrt nach Nuwara Eliya, Bootsafari im Gal Oya Nationalpark,...
7 Tage / 6 Nächte
Sri Lanka Kompakt
ab CHF 870.– / pro Person
ab/bis Colombo
Highlights: Antiker Höhlentempel in Dambulla, Betörender Ausblick vom Lion Rock, Faszinierendes Polonnaruwa,...
5 Tage / 4 Nächte
Uga Chena Huts - Yala Nationalpark Safari - 2 Tage
ab CHF 890.– / pro Person
ab Colombo bis Strandhotel Süd- oder Westküste
Highlights: Ältestes Naturschutzgebiet Sri Lankas, Dichteste Leopardenpopulation weltweit, Zahlreiche weitere...
2 Tage / 1 Nächte
Uga Chena Huts - Yala Nationalpark Safari - 3 Tage
ab CHF 1590.– / pro Person
ab Colombo bis Strandhotel Süd- oder Westküste
Highlights: Ältestes Naturschutzgebiet Sri Lankas , Dichteste Leopardenpopulation weltweit , Zahlreiche weitere...
3 Tage / 2 Nächte
Sri Lanka Badeferien mit Safari und Kultur verbinden
Es klingt schon ein wenig nach einem Widerspruch, wenn der Strandurlaub mit Kulturreisen und einer Jeepsafari verbunden werden soll. Eine Sri Lanka Rundreise hält Ihnen trotzdem alle Möglichkeiten offen. Sie sehen mächtige Wasserbüffel, die durch einen Seerosenteich pflügen, und Sie fahren auf Ihrer Reise aus der würzig duftenden Luft des Hochlandes direkt in den schwül-warmen, dichten Dschungel.
Dort liegen Ruinenstädte, die bis heute nicht komplett erforscht sind. Die Strände Sri Lankas sind wunderschön und bieten Ihnen sanft geschwungene Buchten, die zum Baden einladen. Sri Lanka ist inzwischen friedlich, sodass Rundreisen absolut sicher sind. Lassen sich von dieser besonderen Insel verzaubern!
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Srilanka-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
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