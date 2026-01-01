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Sri Lanka Rundreisen mit Komfort vom Spezialisten

Authentisch und abwechslungsreich – Ceylon entdecken

Elefanten und Leoparden, Büffel und Affen: Sri Lanka lockt mit artenreicher Natur in den Nationalparks Yala und Wilpattu sowie Udawalawe. Eine bessere Gelegenheit für eine Jeepsafari gibt es nicht! Wenn Sie auf der Suche nach der besonderen Begegnung sind, bietet sich die Route zu den Löwenfelsen in Sigiriya an. Aber vielleicht wollen Sie lieber die Teeplantagen von Nuwara Eliya sehen? Auf einer Rundreise durch Sri Lanka können Sie das alles haben!

Sie reisen auf bewährten Routen, lernen die Kulturhochburg Kandy kennen und geniessen Ausflüge in die vielfältigen Landschaften der Insel. Wandern zum Adams Peak ist genauso möglich wie Wassersport. Und natürlich locken die traumhaften Sandstrände Sri Lankas alle Erholungssüchtigen: Entspannte Badeferien sind nicht zu verachten. Unsere Sri Lanka Spezialisten beraten Sie gerne!

Icon map12 Tage
Glanzlichter Sri Lankas mit Uga
ab CHF 4790.– / pro Person
ab/bis Colombo
Highlights: Historisches Herrenhaus in Kokosplantage, Faszinierendes Anuradhapura erkunden, Erholung in wunderschönen...
Icon calendar12 Tage / 11 Nächte
Icon map9 Tage
Höhepunkte Sri Lankas
ab CHF 1760.– / pro Person
ab/bis Colombo
Highlights: Colombo im Tuk Tuk, Faszinierendes kulturelles Dreieck, Elefantenherden im Nationalpark, Tempel des...
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte
Icon map2 Tage
Kulu Safaris - Yala Nationalpark Safari - 2 Tage
ab CHF 690.– / pro Person
ab Colombo bis Strandhotel Süd- oder Westküste
Highlights: Ältestes Naturschutzgebiet Sri Lankas, Dichteste Leopardenpopulation weltweit, Zahlreiche weitere...
Icon calendar2 Tage / 1 Nächte
Icon map3 Tage
Kulu Safaris - Yala Nationalpark Safari - 3 Tage
ab CHF 1240.– / pro Person
ab Colombo bis Strandhotel Süd- oder Westküste
Highlights: Ältestes Naturschutzgebiet Sri Lankas, Dichteste Leopardenpopulation weltweit, Zahlreiche weitere...
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map11 Tage
Sri Lanka für Geniesser
ab CHF 5910.– / pro Person
ab/bis Colombo
Highlights: Ältestes buddhistisches Kloster Sri Lankas, Traumhafte Pool Villa im Uga Ulagalla, Velotour durch das...
Icon calendar11 Tage / 10 Nächte
Icon map7 Tage
Sri Lanka im Sommer
ab CHF 2030.– / pro Person
ab Colombo bis Strandhotel Ostküste
Highlights: Malerische Teeplantagen im Hochland, Zugfahrt nach Nuwara Eliya, Bootsafari im Gal Oya Nationalpark,...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
Icon map5 Tage
Sri Lanka Kompakt
ab CHF 870.– / pro Person
ab/bis Colombo
Highlights: Antiker Höhlentempel in Dambulla, Betörender Ausblick vom Lion Rock, Faszinierendes Polonnaruwa,...
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Icon map2 Tage
Uga Chena Huts - Yala Nationalpark Safari - 2 Tage
ab CHF 890.– / pro Person
ab Colombo bis Strandhotel Süd- oder Westküste
Highlights: Ältestes Naturschutzgebiet Sri Lankas, Dichteste Leopardenpopulation weltweit, Zahlreiche weitere...
Icon calendar2 Tage / 1 Nächte
Icon map3 Tage
Uga Chena Huts - Yala Nationalpark Safari - 3 Tage
ab CHF 1590.– / pro Person
ab Colombo bis Strandhotel Süd- oder Westküste
Highlights: Ältestes Naturschutzgebiet Sri Lankas , Dichteste Leopardenpopulation weltweit , Zahlreiche weitere...
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte

Sri Lanka Badeferien mit Safari und Kultur verbinden

Es klingt schon ein wenig nach einem Widerspruch, wenn der Strandurlaub mit Kulturreisen und einer Jeepsafari verbunden werden soll. Eine Sri Lanka Rundreise hält Ihnen trotzdem alle Möglichkeiten offen. Sie sehen mächtige Wasserbüffel, die durch einen Seerosenteich pflügen, und Sie fahren auf Ihrer Reise aus der würzig duftenden Luft des Hochlandes direkt in den schwül-warmen, dichten Dschungel.

Dort liegen Ruinenstädte, die bis heute nicht komplett erforscht sind. Die Strände Sri Lankas sind wunderschön und bieten Ihnen sanft geschwungene Buchten, die zum Baden einladen. Sri Lanka ist inzwischen friedlich, sodass Rundreisen absolut sicher sind. Lassen sich von dieser besonderen Insel verzaubern!

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

Badeferien Sri Lanka

Erholung pur an den schönsten Stränden

Sri Lankas Nationalparks

Auf Tuchfühlung mit der einmaligen Schönheit der Natur

Kombination Malediven und Sri Lanka

Eine Sri Lanka Reise mit einem Aufenthalt auf den Malediven verbinden

Reiseinformationen

Einreisebestimmungen, Reisezeit, Klima und viele weitere Tipps

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Srilanka-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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