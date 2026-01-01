Lage und Anreise

Der Yala Nationalpark liegt an der Südostküste Sri Lankas, dort, wo die Trockenzone auf den Indischen Ozean trifft. Üblicher Ausgangspunkt für Safaris ist die Gegend um Tissamaharama westlich des Parks; auch der Pilgerort Kataragama befindet sich in der Nähe. Die Anreise erfolgt in der Regel im Rahmen einer Rundreise mit privatem Fahrer, entweder der Südküste entlang oder aus dem Bergland kommend, etwa von Ella her.

Wer den Parkbesuch fest einplant, übernachtet mit Vorteil in Parknähe: So stehen Sie zwar früh auf, erreichen die Einfahrt aber rechtzeitig zur ersten Pirschfahrt des Tages, wenn die Tiere am aktivsten sind.

Was Sie auf Safari erwartet

Der Park ist in mehrere Blöcke unterteilt; für Besucher zugänglich ist vor allem ein Teil davon, der im Geländewagen mit Fahrer befahren wird. Die Landschaft wechselt zwischen Trockenbuschwald, offenen Grasflächen, Lagunen und markanten Felsformationen, stellenweise reicht das Schutzgebiet bis ans Meer.

Neben Elefanten und Leoparden lassen sich unter anderem Lippenbären, Krokodile, Wasserbüffel, Axishirsche und zahlreiche Vogelarten beobachten. Yala gilt als eines der Gebiete mit einer besonders hohen Leopardendichte. Eine Sichtungsgarantie gibt es dennoch nicht: Wer zwei oder mehr Pirschfahrten einplant, erhöht seine Chancen deutlich und erlebt den Park zu unterschiedlichen Tageszeiten.

Beste Reisezeit

Die Region gehört zur trockenen Zone der Insel. Die meisten Niederschläge fallen während des Nordostmonsuns, ungefähr von Oktober bis Januar. In den trockeneren Monaten konzentrieren sich die Tiere an den verbliebenen Wasserstellen, was die Beobachtung erleichtert. Weil sich Regenmuster verschieben und einzelne Parkbereiche zeitweise geschlossen sein können, lohnt sich bei der Terminwahl die Rücksprache mit unseren Spezialisten – sie stimmen den Safari-Stopp auf den Rest Ihrer Route ab.

Unterkünfte und Kombinationen

Das Angebot rund um den Park reicht von Hotels in und um Tissamaharama bis zu Lodges und Zeltcamps am Parkrand, die ganz auf das Naturerlebnis ausgerichtet sind. Welche Kategorie passt, hängt von Budget, Reisestil und der Frage ab, wie viel Zeit Sie vor Ort verbringen: Für eine einzelne Safari genügt eine Zwischenstation, wer mehrere Pirschfahrten plant, bleibt besser zwei oder drei Nächte.

Ein Besuch im Yala Nationalpark passt gut in Ihre Reise, wenn

Sie Tierbeobachtung mit anschliessenden Strandferien an der Südküste verbinden möchten,

Sie auf einer Rundreise durch Kulturdreieck und Bergland einen Naturstopp suchen,

Sie als Familie reisen – die Pirschfahrten im Fahrzeug sind auch mit Kindern gut machbar,

frühes Aufstehen und Fahrten auf unbefestigten Wegen für Sie zum Abenteuer dazugehören.

Unten auf dieser Seite finden Sie unsere Auswahl an Unterkünften rund um den Yala Nationalpark. Unsere Spezialisten beraten Sie bei der Auswahl und bauen den Parkbesuch so in Ihre Sri-Lanka-Reise ein, dass Anfahrtswege, Reisezeit und Übernachtungsort zusammenpassen.