Beste Reisezeit für Waikkal

Klimatisch gehört Waikkal zur Westküste Sri Lankas, und dort gilt: Die beste Reisezeit liegt zwischen Dezember und März. In diesen Monaten ist es überwiegend trocken und sonnig, und das Meer zeigt sich am ruhigsten. Von Mai bis September bringt der Südwestmonsun der Süd- und Westküste immer wieder kräftige Schauer und höheren Wellengang, während der Nordostmonsun von Oktober bis Januar vor allem die Ostküste betrifft. Warm ist es das ganze Jahr über – die Temperaturen bewegen sich meist um die dreissig Grad, und das Wasser des Indischen Ozeans bleibt angenehm badewarm.

Ausflüge und Umgebung

Rund um Waikkal lässt sich viel entdecken, ohne weite Strecken zurückzulegen. Bootsfahrten auf dem Maha Oya und durch die Lagunenkanäle führen vorbei an Mangroven, Wasservögeln und mit etwas Glück auch Waranen. In Negombo locken der lebhafte Fischmarkt und der aus der holländischen Kolonialzeit stammende Hamilton-Kanal, Vögelliebhaber besuchen das Feuchtgebiet Muthurajawela südlich von Negombo. Auch grössere Ausflüge sind gut machbar: Das Kulturdreieck mit dem Felsen von Sigiriya und den Höhlentempeln von Dambulla erreichen Sie auf einer Tagestour, ebenso den Wilpattu-Nationalpark, in dem Leoparden, Elefanten und Lippenbären leben.

Für wen sich Waikkal eignet

Waikkal passt zu Reisenden, die bewusst Ruhe suchen. Honeymooner schätzen die romantische Abgeschiedenheit zwischen Fluss und Meer, Erholungssuchende die Weite des Strandes, an dem selbst in der Hochsaison viel Platz bleibt. Zu beachten: Der Indische Ozean hat an diesem Küstenabschnitt teils kräftige Strömungen – ausserhalb der Trockenzeit baden Sie oft angenehmer im Hotelpool. Wer primär quirliges Strandleben mit Bars und Restaurants sucht, ist an anderen Küstenorten besser aufgehoben; die Stärke von Waikkal ist die Verbindung aus Natur, Erholung und kurzer Anreise vom Flughafen.

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