Waikkal Hotels: unsere Auswahl
Ferien zwischen Bananen und Mangroven
Beste Reisezeit für Waikkal
Klimatisch gehört Waikkal zur Westküste Sri Lankas, und dort gilt: Die beste Reisezeit liegt zwischen Dezember und März. In diesen Monaten ist es überwiegend trocken und sonnig, und das Meer zeigt sich am ruhigsten. Von Mai bis September bringt der Südwestmonsun der Süd- und Westküste immer wieder kräftige Schauer und höheren Wellengang, während der Nordostmonsun von Oktober bis Januar vor allem die Ostküste betrifft. Warm ist es das ganze Jahr über – die Temperaturen bewegen sich meist um die dreissig Grad, und das Wasser des Indischen Ozeans bleibt angenehm badewarm.
Ausflüge und Umgebung
Rund um Waikkal lässt sich viel entdecken, ohne weite Strecken zurückzulegen. Bootsfahrten auf dem Maha Oya und durch die Lagunenkanäle führen vorbei an Mangroven, Wasservögeln und mit etwas Glück auch Waranen. In Negombo locken der lebhafte Fischmarkt und der aus der holländischen Kolonialzeit stammende Hamilton-Kanal, Vögelliebhaber besuchen das Feuchtgebiet Muthurajawela südlich von Negombo. Auch grössere Ausflüge sind gut machbar: Das Kulturdreieck mit dem Felsen von Sigiriya und den Höhlentempeln von Dambulla erreichen Sie auf einer Tagestour, ebenso den Wilpattu-Nationalpark, in dem Leoparden, Elefanten und Lippenbären leben.
Für wen sich Waikkal eignet
Waikkal passt zu Reisenden, die bewusst Ruhe suchen. Honeymooner schätzen die romantische Abgeschiedenheit zwischen Fluss und Meer, Erholungssuchende die Weite des Strandes, an dem selbst in der Hochsaison viel Platz bleibt. Zu beachten: Der Indische Ozean hat an diesem Küstenabschnitt teils kräftige Strömungen – ausserhalb der Trockenzeit baden Sie oft angenehmer im Hotelpool. Wer primär quirliges Strandleben mit Bars und Restaurants sucht, ist an anderen Küstenorten besser aufgehoben; die Stärke von Waikkal ist die Verbindung aus Natur, Erholung und kurzer Anreise vom Flughafen.
Ob als Auftakt, als Abschluss oder als Badeverlängerung einer Rundreise: Unsere Spezialisten stellen Ihre Waikkal Reisen individuell zusammen und beraten Sie persönlich, welches Hotel und welche Ausflüge zu Ihren Wünschen passen.
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Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Die beste Reisezeit für Waikkal liegt zwischen Dezember und März: Dann ist es an der Westküste Sri Lankas überwiegend trocken und sonnig, und das Meer ist am ruhigsten. Von Mai bis September bringt der Südwestmonsun kräftige Schauer und höheren Wellengang. Warm ist es ganzjährig bei rund dreissig Grad, das Wasser bleibt angenehm badewarm.
Waikkal liegt an der Westküste Sri Lankas, an der Mündung des Maha Oya und wenige Kilometer nördlich von Negombo. Vom internationalen Flughafen des Landes erreichen Sie den Ort in weniger als einer Fahrstunde. Dank dieser Lage eignen sich Hotels in Waikkal ideal als erste oder letzte Station einer Sri-Lanka-Reise.
Waikkal eignet sich für Reisende, die bewusst Ruhe suchen: Honeymooner schätzen die romantische Abgeschiedenheit zwischen Fluss und Meer, Erholungssuchende den weiten, naturbelassenen Strand mit viel Platz selbst in der Hochsaison. Wer quirliges Strandleben mit Bars und Restaurants sucht, ist an anderen Küstenorten Sri Lankas besser aufgehoben.
Von Waikkal aus bieten sich Bootsfahrten auf dem Maha Oya und durch die Lagunenkanäle an, vorbei an Mangroven, Wasservögeln und Waranen. In der Nähe locken Negombo mit Fischmarkt und Hamilton-Kanal sowie das Feuchtgebiet Muthurajawela. Auf Tagestouren erreichen Sie Sigiriya, die Höhlentempel von Dambulla und den Wilpattu-Nationalpark mit Leoparden und Elefanten.
Baden ist möglich, doch der Indische Ozean hat an diesem Küstenabschnitt teils kräftige Strömungen. Am ruhigsten zeigt sich das Meer während der Trockenzeit von Dezember bis März; ausserhalb dieser Monate baden Sie oft angenehmer im Hotelpool. Das Wasser ist ganzjährig angenehm badewarm, der breite Sandstrand bleibt auch in der Hochsaison ruhig.
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