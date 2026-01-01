Anduradhapura Hotels und Unterkünfte
Lage und Anreise
Anuradhapura liegt in der trockenen Tiefebene im Norden Sri Lankas und bildet den nördlichen Eckpunkt des Kulturdreiecks, in dem sich die grossen Königsstädte der Insel konzentrieren. Die Anreise erfolgt am bequemsten mit privatem Fahrer, meist ab dem Flughafen bei Colombo oder als Etappe unterwegs. Auf unseren Rundreisen durch Sri Lanka ist die Stadt darum ein bewährter erster Kulturhalt, bevor es weiter Richtung Hochland oder an die Küste geht.
Charakter: heilige Stadt zwischen Bäumen und Stauseen
Anders als ein klassisches Freilichtmuseum ist Anuradhapura ein lebendiger Wallfahrtsort. An den glockenförmigen Dagobas – teils strahlend weiss gekalkt, teils als ziegelrote Kolosse erhalten – beten täglich Gläubige in weisser Kleidung, während zwischen den Klosterruinen Affen durch die Bäume turnen. Zentrum des religiösen Lebens ist der Sri Maha Bodhi, der Überlieferung nach ein Ableger des Baumes, unter dem Buddha die Erleuchtung erlangte, und bis heute Ziel von Pilgern aus dem ganzen Land.
Aktivitäten: per Velo durch die Ruinenstadt
Am schönsten erkunden Sie das Areal per Velo oder mit Fahrer und lokalem Guide: Die Stätten liegen verstreut in einer parkartigen Landschaft aus Bäumen und alten Stauseen, dazwischen kunstvoll gearbeitete Mondsteine, Wächterfiguren und Wasserbecken. Legen Sie die Besichtigung auf den frühen Morgen oder den späten Nachmittag – dann ist das Licht am besten und die Mittagshitze umgangen. Eindrücklich ist die Abendstimmung am Sri Maha Bodhi, wenn Öllampen brennen und Blütenopfer niedergelegt werden.
Wer Kultur mit Natur verbinden möchte, hängt eine Safari an: Westlich von Anuradhapura liegt der Wilpattu-Nationalpark, einer der grössten Nationalparks Sri Lankas, bekannt für Leoparden und Lippenbären.
Beste Reisezeit für Anuradhapura
Das Kulturdreieck liegt in der Trockenzone und ist grundsätzlich das ganze Jahr über bereisbar; am zuverlässigsten ist das Wetter von Januar bis September. Von Oktober bis Januar kann der Nordost-Monsun Schauer bringen, die aber meist kurz ausfallen und sich gut umplanen lassen. Wie Sie Kulturdreieck, Hochland und Strände klimatisch am besten kombinieren, zeigt unsere Übersicht zur besten Reisezeit für Sri Lanka.
Für wen sich Anuradhapura lohnt
Anuradhapura gehört ins Programm, wenn Sie sich für Geschichte, Buddhismus und Archäologie interessieren oder das Kulturdreieck vollständig erleben möchten. Auch wer echte Pilgerstimmung statt blosser Sehenswürdigkeiten sucht, ist hier richtig. Haben Sie nur wenige Tage auf der Insel und vor allem Strand im Sinn, wählen Sie besser eine kompaktere Route – unsere Spezialisten stellen Ihnen gerne eine Reise zusammen, die Kultur und Erholung im passenden Verhältnis mischt.
Uga Ulagalla
ab CHF 175.– / pro Person
Anuradhapura
Die 25 luxuriösen Poolvillen verstreuen sich in der grosszügigen Anlage und sind wundervoll im Einklang mit der...
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Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Ein ganzer Tag ist das Minimum, um die wichtigsten Dagobas, den Sri Maha Bodhi und einige Klosterruinen in Ruhe zu sehen. Ideal sind eineinhalb Tage mit einer Übernachtung vor Ort: So erleben Sie die Stätten am frühen Morgen und die Pilgerstimmung am Abend ohne Zeitdruck.
Schultern und Knie sollten bedeckt sein; vor Dagobas und am Sri Maha Bodhi legen Sie Schuhe und Kopfbedeckung ab. Helle, luftige Kleidung ist ideal, Weiss gilt als respektvoll. Fotografieren ist meist erlaubt, posieren Sie aber nie mit dem Rücken zu einer Buddha-Statue.
Ja, sehr gut. Westlich der Stadt liegt der Wilpattu-Nationalpark, einer der grössten Parks der Insel, sodass sich Kulturbesichtigung und Wildbeobachtung an aufeinanderfolgenden Tagen verbinden lassen. Auch die übrigen Stätten des Kulturdreiecks liegen in bequemer Fahrdistanz.
Das Kulturdreieck lässt sich grundsätzlich ganzjährig bereisen, am zuverlässigsten trocken ist es von Januar bis September. Von Oktober bis Januar kann der Nordost-Monsun kurze, kräftige Schauer bringen; ganze Regentage sind aber selten. Warm ist es das ganze Jahr über.
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