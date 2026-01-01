Lage und Anreise

Anuradhapura liegt in der trockenen Tiefebene im Norden Sri Lankas und bildet den nördlichen Eckpunkt des Kulturdreiecks, in dem sich die grossen Königsstädte der Insel konzentrieren. Die Anreise erfolgt am bequemsten mit privatem Fahrer, meist ab dem Flughafen bei Colombo oder als Etappe unterwegs. Auf unseren Rundreisen durch Sri Lanka ist die Stadt darum ein bewährter erster Kulturhalt, bevor es weiter Richtung Hochland oder an die Küste geht.

Charakter: heilige Stadt zwischen Bäumen und Stauseen

Anders als ein klassisches Freilichtmuseum ist Anuradhapura ein lebendiger Wallfahrtsort. An den glockenförmigen Dagobas – teils strahlend weiss gekalkt, teils als ziegelrote Kolosse erhalten – beten täglich Gläubige in weisser Kleidung, während zwischen den Klosterruinen Affen durch die Bäume turnen. Zentrum des religiösen Lebens ist der Sri Maha Bodhi, der Überlieferung nach ein Ableger des Baumes, unter dem Buddha die Erleuchtung erlangte, und bis heute Ziel von Pilgern aus dem ganzen Land.

Aktivitäten: per Velo durch die Ruinenstadt

Am schönsten erkunden Sie das Areal per Velo oder mit Fahrer und lokalem Guide: Die Stätten liegen verstreut in einer parkartigen Landschaft aus Bäumen und alten Stauseen, dazwischen kunstvoll gearbeitete Mondsteine, Wächterfiguren und Wasserbecken. Legen Sie die Besichtigung auf den frühen Morgen oder den späten Nachmittag – dann ist das Licht am besten und die Mittagshitze umgangen. Eindrücklich ist die Abendstimmung am Sri Maha Bodhi, wenn Öllampen brennen und Blütenopfer niedergelegt werden.

Wer Kultur mit Natur verbinden möchte, hängt eine Safari an: Westlich von Anuradhapura liegt der Wilpattu-Nationalpark, einer der grössten Nationalparks Sri Lankas, bekannt für Leoparden und Lippenbären.

Beste Reisezeit für Anuradhapura

Das Kulturdreieck liegt in der Trockenzone und ist grundsätzlich das ganze Jahr über bereisbar; am zuverlässigsten ist das Wetter von Januar bis September. Von Oktober bis Januar kann der Nordost-Monsun Schauer bringen, die aber meist kurz ausfallen und sich gut umplanen lassen. Wie Sie Kulturdreieck, Hochland und Strände klimatisch am besten kombinieren, zeigt unsere Übersicht zur besten Reisezeit für Sri Lanka.

Für wen sich Anuradhapura lohnt

Anuradhapura gehört ins Programm, wenn Sie sich für Geschichte, Buddhismus und Archäologie interessieren oder das Kulturdreieck vollständig erleben möchten. Auch wer echte Pilgerstimmung statt blosser Sehenswürdigkeiten sucht, ist hier richtig. Haben Sie nur wenige Tage auf der Insel und vor allem Strand im Sinn, wählen Sie besser eine kompaktere Route – unsere Spezialisten stellen Ihnen gerne eine Reise zusammen, die Kultur und Erholung im passenden Verhältnis mischt.