Lage und Anreise

Hatton liegt mitten im Teeland des zentralen Hochlands, auf halbem Weg zwischen Kandy und den höher gelegenen Bergorten. Am schönsten ist die Anreise mit der Hochlandbahn: Die berühmte Strecke von Kandy in Richtung Ella führt direkt durch Hatton, und die Fahrt vorbei an Teefeldern und Tälern zählt für viele Gäste zu den Höhepunkten der ganzen Reise. Mit privatem Fahrer erreichen Sie das Städtchen bequem über die Bergstrassen – auf vielen Rundreisen durch Sri Lanka ist Hatton die klassische Etappe zwischen Kulturdreieck und Südküste.

Teeplantagen, Wasserfälle und kühle Bergluft

Hatton ist kein herausgeputzter Ferienort, sondern ein authentisches Teeland-Städtchen, in dem der Tee bis heute den Alltag prägt. Rundherum ziehen sich Plantagen wie grüne Teppiche über die Hügel, dazwischen stürzen Wasserfälle die Hänge hinab. Bei einer Fabrikbesichtigung erfahren Sie, wie aus frisch gepflückten Blättern Ceylon-Tee entsteht, und auf Spaziergängen durch die Teegärten kommen Sie mit den Pflückerinnen ins Gespräch. Dank der Höhenlage ist das Klima spürbar kühler als an der Küste – eine willkommene Abwechslung im Reiseverlauf.

Adams Peak: nächtlicher Aufstieg zum Sonnenaufgang

Hatton ist der wichtigste Ausgangspunkt für die Besteigung des Adams Peak, den die Einheimischen Sri Pada nennen. Der Berg ist gleich mehreren Religionen heilig, und während der Pilgersaison von etwa Dezember bis Mai steigen Pilger und Reisende gemeinsam über die beleuchteten Treppenstufen zum Gipfel. Üblich ist der Start mitten in der Nacht, damit Sie oben den Sonnenaufgang über dem Hochland erleben. Eine gute Grundkondition und warme Kleidung sind für den Aufstieg wichtig.

Beste Reisezeit für Hatton

Das Hochland lässt sich grundsätzlich das ganze Jahr bereisen, am zuverlässigsten ist das Wetter von Januar bis September. Für die Besteigung des Adams Peak empfiehlt sich die Pilgersaison zwischen Dezember und Mai. Rechnen Sie in den Bergen jederzeit mit frischen Abenden und kurzen Schauern. Wie Sie Hochland, Küsten und Kulturdreieck klimatisch am besten kombinieren, zeigt unsere Übersicht zur besten Reisezeit für Sri Lanka.

Für wen sich Hatton lohnt

Hatton passt zu Reisenden, die Sri Lanka aktiv und abseits der Küsten erleben möchten: Wanderer, Teeliebhaber und alle, die den Sonnenaufgang auf dem Adams Peak nicht verpassen wollen. Planen Sie ein bis zwei Nächte ein – eine für das Teeland, zwei, wenn die Besteigung auf dem Programm steht. Besonders stimmig wird die Route, wenn Sie die kühlen Bergtage anschliessend mit Badeferien an Sri Lankas Küsten ausklingen lassen. Unsere Spezialisten stellen Ihnen die passende Route individuell zusammen.