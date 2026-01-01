Was Nuwara Eliya auszeichnet

Auf rund 1900 Metern über Meer unterscheidet sich Nuwara Eliya spürbar vom tropischen Tiefland Sri Lankas. Tagsüber liegen die Temperaturen meist zwischen 15 und 20 Grad, abends kann es empfindlich kühl werden – ein Klima, das der Stadt den Beinamen «Little England» eingetragen hat. Rund um die Stadt überziehen Teeplantagen die Hügel, und viele Teefabriken lassen sich besichtigen: Hier erfahren Sie, wie der bekannte Ceylon-Hochlandtee gepflückt und verarbeitet wird. Sehenswert sind ausserdem der Gregory-See mit seiner Uferpromenade, der Victoria Park im Zentrum sowie der botanische Garten von Hakgala etwas ausserhalb.

Wanderer erreichen von Nuwara Eliya aus den Horton-Plains-Nationalpark, dessen Aussichtspunkt World's End einen weiten Blick über das südliche Bergland freigibt.

Beste Reisezeit für Nuwara Eliya

Das Klima Sri Lankas wird von zwei Monsunen bestimmt: Der Südwestmonsun bringt von Mai bis September Regen an die Süd- und Westküste und damit auch an die Westflanke des Hochlands, der Nordostmonsun trifft von Oktober bis Januar vor allem die Ostküste. Für Nuwara Eliya gelten deshalb die Monate Dezember bis April als beste Reisezeit; besonders von Januar bis März zeigt sich das Hochland häufig trocken und klar. In diesen Monaten lässt sich der Aufenthalt zudem gut mit Badeferien an der Westküste verbinden, deren beste Zeit ebenfalls von Dezember bis März dauert.

Beachten Sie, dass die Nächte im Hochland ganzjährig frisch sind und in den kühlsten Monaten deutlich unter zehn Grad fallen können.

Praktische Hinweise für Ihre Reise

Ein Höhepunkt der Anreise ist die Zugfahrt durch das Hochland: Die Strecke von Kandy in Richtung Ella führt an Teegärten, Wasserfällen und Dörfern vorbei; ausgestiegen wird am Bahnhof Nanu Oya, wenige Kilometer vor der Stadt. Wer mit dem Auto anreist, sollte für die kurvenreichen Bergstrassen mehr Zeit einplanen, als die Distanzen vermuten lassen. Packen Sie warme Kleidung zum Überziehen, eine Regenjacke und feste Schuhe ein – viele Unterkünfte im Hochland verfügen über keine Heizung.

Für Ausflüge in die Horton Plains empfiehlt sich ein früher Start am Morgen, bevor Nebel und Wolken die Sicht am World's End verdecken.

Für wen sich Nuwara Eliya eignet

Nuwara Eliya eignet sich besonders für Rundreisende, die das Hochland mit Kandy, dem Kulturdreieck oder den Stränden des Südens kombinieren möchten – zwei bis drei Nächte gelten als guter Richtwert. Aktive Gäste schätzen die Wanderwege durch Teefelder und Nebelwald, Geniesser die kühle Bergluft als Abwechslung zum tropischen Tiefland und Teeliebhaber die Nähe zu den Plantagen. Wer hingegen reine Badeferien plant, wählt Nuwara Eliya besser als Zwischenstation denn als Hauptziel. Gerne stellen wir Ihnen eine Rundreise zusammen, die das Hochland passend zu Reisezeit und Interessen einbindet.