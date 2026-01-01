Sri Lanka Gruppenreisen vom Spezialisten
Geführte Reisen durch die Perle im Indischen Ozean
Höhepunkte einer Sri Lanka Gruppenreise
Im Zentrum der meisten Gruppenrundreisen steht das Kulturdreieck im Landesinneren: Der Felsen von Sigiriya mit seinen berühmten Fresken, die Höhlentempel von Dambulla sowie die alten Königsstädte Polonnaruwa und Anuradhapura gehören zu den bedeutendsten Kulturstätten der Insel. In Kandy besuchen Sie den Zahntempel, eines der wichtigsten buddhistischen Heiligtümer des Landes, bevor die Route ins Hochland führt: Rund um Nuwara Eliya reihen sich Teeplantagen an grüne Hügel, und die Bahnfahrt durch das Hochland zählt zu den landschaftlich schönsten Zugstrecken Asiens.
Naturfreunde kommen in Nationalparks wie Yala oder Udawalawe auf ihre Kosten: Dort haben Sie gute Chancen auf Elefanten, Wasserbüffel und zahlreiche Vogelarten, mit etwas Glück zeigt sich sogar ein Leopard. Den Abschluss bilden häufig die koloniale Festungsstadt Galle und die Strände der Südwestküste, an denen Sie Ihre Gruppenreise um erholsame Badetage verlängern können.
Beste Reisezeit für Sri Lanka Gruppenreisen
Das Klima Sri Lankas wird von zwei Monsunen geprägt: Der Südwestmonsun bringt von Mai bis September Regen an die Süd- und Westküste, während der Nordostmonsun von Oktober bis Januar vor allem die Ostküste trifft. Für die klassische Route über das Kulturdreieck, das Hochland und die Westküste gelten die Monate Dezember bis März als beste Reisezeit. Die Ostküste rund um Trincomalee zeigt sich dagegen von Mai bis September von ihrer trockensten Seite.
Da es auf der Insel ganzjährig tropisch warm ist, lässt sich mit der passenden Routenwahl praktisch das ganze Jahr über eine Gruppenrundreise unternehmen. Einzig fürs Hochland sollten Sie unabhängig von der Saison eine warme Schicht einpacken, denn die Abende sind dort deutlich kühler als an der Küste.
Für wen eignet sich eine Gruppenreise durch Sri Lanka?
Eine geführte Gruppenreise ist die richtige Wahl, wenn Sie Sri Lanka zum ersten Mal besuchen und die wichtigsten Sehenswürdigkeiten kompakt und ohne Organisationsaufwand erleben möchten. Auch Alleinreisende schätzen den Anschluss an eine Gruppe Gleichgesinnter, und wer Wert auf eine durchgehend organisierte Route mit geprüften Unterkünften legt, ist auf einer Gruppenrundreise gut aufgehoben. Die Insel selbst kommt einer Rundreise entgegen: Die Distanzen sind überschaubar, für die kurvigen Strassen im Hochland sollten Sie dennoch etwas mehr Fahrzeit einrechnen – die Fahrten selbst führen dafür durch abwechslungsreiche Landschaften.
Bei Tempelbesuchen gilt: Schultern und Knie bedecken sowie Schuhe und Kopfbedeckung ablegen. Leichte Kleidung, Sonnen- und Mückenschutz gehören ebenso ins Gepäck wie bequemes Schuhwerk für Ausflüge. So vorbereitet steht Ihrer geführten Rundreise durch das ehemalige Ceylon nichts mehr im Weg.
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Für die klassische Route über das Kulturdreieck, das Hochland und die Westküste gelten die Monate Dezember bis März als beste Reisezeit. Die Ostküste rund um Trincomalee ist dagegen von Mai bis September am trockensten. Da es ganzjährig tropisch warm ist, lässt sich mit der passenden Routenwahl praktisch das ganze Jahr über eine Gruppenrundreise unternehmen.
Im Zentrum steht meist das Kulturdreieck mit dem Felsen von Sigiriya, den Höhlentempeln von Dambulla sowie den Königsstädten Polonnaruwa und Anuradhapura. Dazu kommen der Zahntempel in Kandy, Teeplantagen und die Hochland-Bahnfahrt rund um Nuwara Eliya, Safaris in Nationalparks wie Yala oder Udawalawe sowie die Festungsstadt Galle und die Strände der Südwestküste.
Eine geführte Gruppenreise eignet sich besonders für Erstbesucher, die die wichtigsten Sehenswürdigkeiten kompakt und ohne Organisationsaufwand erleben möchten. Auch Alleinreisende schätzen den Anschluss an eine Gruppe Gleichgesinnter. Wer Wert auf eine durchgehend organisierte Route mit geprüften Unterkünften, komfortablen Fahrzeugen und kompetenter Reiseleitung legt, ist auf einer Gruppenrundreise gut aufgehoben.
Ja. Viele Gruppenrundreisen enden bei der kolonialen Festungsstadt Galle und den Stränden der Südwestküste. Dort können Sie Ihre Reise um erholsame Badetage an weissen Traumstränden verlängern. Für die Südwestküste bieten sich dafür vor allem die Monate Dezember bis März an, da der Südwestmonsun von Mai bis September Regen bringt.
Packen Sie leichte Kleidung, Sonnen- und Mückenschutz sowie bequemes Schuhwerk für Ausflüge ein. Fürs Hochland empfiehlt sich unabhängig von der Saison eine warme Schicht, da die Abende dort deutlich kühler sind als an der Küste. Für Tempelbesuche gilt: Schultern und Knie bedecken sowie Schuhe und Kopfbedeckung ablegen.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Srilanka-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
- Sri Lanka Reisen
- Beste Reisezeit für Sri Lanka
- Sri Lanka Badeferien vom Spezialisten
- Sri Lanka Nationalparks
- Sri Lanka-Malediven-Kombi
- Sri Lanka Reiseinformationen von A bis Z
- Sri Lanka Rundreisen mit Komfort vom Spezialist…
- Sri Lanka Hotels vom Spezialisten
- Ayurveda Hotels vom Spezialisten
- Nachhaltiger Tourismus
- Pioniere der Reiseindustrie