Negombo & Mount Lavinia Hotels: unsere Auswahl
Einmalige Strände an der Westküste Sri Lankas
Negombo: Fischertradition und Strandleben nahe dem Flughafen
Negombo liegt an der Westküste Sri Lankas, nur eine kurze Fahrt vom internationalen Flughafen entfernt, und ist deshalb für viele Gäste die erste oder letzte Station auf der Insel. Das Leben im Ort wird bis heute von der Fischerei geprägt: Am frühen Morgen kehren die traditionellen Auslegerboote von der nächtlichen Ausfahrt zurück, auf dem Fischmarkt wird der Fang gehandelt, und am Strand trocknen die Netze in der Sonne. Die Lagune von Negombo ist für Krabben und Garnelen bekannt, während die Kanäle aus der holländischen Kolonialzeit an die Vergangenheit als Handelsort erinnern.
Wegen seiner vielen katholischen Kirchen wird Negombo zuweilen als «kleines Rom» bezeichnet. Entlang des langen Sandstrands finden Sie Unterkünfte verschiedener Kategorien sowie Restaurants, die fangfrischen Fisch und Meeresfrüchte servieren.
Mount Lavinia: Badestrand vor den Toren Colombos
Mount Lavinia liegt unmittelbar südlich von Colombo und verbindet die Nähe zur Metropole mit entspannter Ferienatmosphäre. Der breite, goldgelbe Sandstrand zählt zu den bekanntesten der Region; direkt dahinter verläuft die Küstenbahnlinie, auf der die Züge zwischen Colombo und der Südküste verkehren. Der Ortsname geht auf die britische Kolonialzeit zurück, als hier ein Gouverneurssitz stand – ein Erbe, das dem Viertel bis heute einen nostalgischen Charakter verleiht. Das Zentrum Colombos mit seinen Tempeln, Märkten und Kolonialbauten erreichen Sie bequem mit dem Zug oder dem Tuktuk.
Beste Reisezeit für Negombo und Mount Lavinia
Beide Orte liegen an der Westküste und damit im Einflussbereich des Südwestmonsuns, der von Mai bis September Regen bringt und die See rauer werden lässt. Als beste Reisezeit gelten die Monate Dezember bis März: Dann ist es überwiegend trocken und sonnig, das Meer ist ruhig und lädt zum Baden ein. Weil auf der Insel zwei Monsune wirken, lässt sich Sri Lanka das ganze Jahr über bereisen: Der Nordostmonsun trifft von Oktober bis Januar vor allem die Ostküste, die dafür von Mai bis September ihre beste Zeit hat. Für eine Zwischenübernachtung bei An- oder Abreise eignen sich Negombo und Mount Lavinia hingegen ganzjährig.
Praktische Hinweise für Ihre Reiseplanung
Wer am Abend in Sri Lanka landet oder früh am Morgen abfliegt, übernachtet am besten in Negombo: Die kurze Fahrt vom und zum Flughafen erspart Ihnen nach dem Langstreckenflug eine lange Überlandfahrt. Mount Lavinia bietet sich an, wenn Sie am Ende der Reise Strand und Stadtbesichtigung kombinieren oder Colombo in Ruhe entdecken möchten. Von beiden Orten aus starten Rundreisen ins Kulturdreieck, ins Hochland oder an die Südküste. Die Region passt zu Erholungssuchenden, die einen sanften Einstieg in die Tropen wünschen, ebenso wie zu Familien und Kulturinteressierten.
Kombinieren Sie Ihren Badeaufenthalt mit einer Rundreise durch Sri Lanka – so beginnt und endet Ihre Reise entspannt am Meer.
Uga Riva
ab CHF 114.– / pro Person
Negombo
Entspannen Sie am Pool, geniessen Sie die Ruhe der exotischen Umgebung und entspannen Sie abends bei einem...
Jetwing Blue
ab CHF 84.– / pro Person
Negombo
Zwei grosszügige, kristallblaue Swimmingpools, welche direkt an den Sandstrand grenzen, ein Fitnesscenter, schönes...
Goldi Sands
ab CHF 58.– / pro Person
Negombo
Der lange und breite Sandstrand lädt zum Jogging oder zu ausgedehnten Strandspaziergängen ein. Zwei grosse...
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Die beste Reisezeit für Negombo und Mount Lavinia ist von Dezember bis März: Dann ist es an der Westküste überwiegend trocken und sonnig, und das ruhige Meer lädt zum Baden ein. Von Mai bis September bringt der Südwestmonsun Regen und rauere See. Für eine Zwischenübernachtung bei An- oder Abreise eignen sich beide Orte jedoch ganzjährig.
Negombo liegt nur eine kurze Fahrt vom internationalen Flughafen entfernt. Wer abends landet oder früh abfliegt, erspart sich so nach dem Langstreckenflug eine lange Überlandfahrt. Zugleich bietet der Ort einen langen Sandstrand, Unterkünfte verschiedener Kategorien, gelebte Fischertradition mit Auslegerbooten und Fischmarkt sowie koloniales Flair mit vielen katholischen Kirchen.
Mount Lavinia liegt unmittelbar südlich von Colombo. Direkt hinter dem Strand verläuft die Küstenbahnlinie, auf der Züge zwischen Colombo und der Südküste verkehren. Das Zentrum Colombos mit seinen Tempeln, Märkten und Kolonialbauten erreichen Sie deshalb bequem mit dem Zug oder alternativ mit dem Tuktuk – ideal, um Strand und Stadtbesichtigung zu kombinieren.
Die Region passt zu Erholungssuchenden, die einen sanften Einstieg in die Tropen wünschen, ebenso wie zu Familien und Kulturinteressierten. Von beiden Orten aus starten Rundreisen ins Kulturdreieck, ins Hochland oder an die Südküste. So lässt sich ein Badeaufenthalt ideal mit einer Sri Lanka Rundreise verbinden, die entspannt am Meer beginnt und endet.
Negombo trägt diesen Beinamen wegen seiner vielen katholischen Kirchen, die das Stadtbild prägen und für das friedliche Miteinander verschiedener Religionen stehen. Dazu kommen Kanäle aus der holländischen Kolonialzeit, die an die Vergangenheit als Handelsort erinnern. Auch in Mount Lavinia lebt eine grosse christliche Minderheit.
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