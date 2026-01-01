Negombo: Fischertradition und Strandleben nahe dem Flughafen

Negombo liegt an der Westküste Sri Lankas, nur eine kurze Fahrt vom internationalen Flughafen entfernt, und ist deshalb für viele Gäste die erste oder letzte Station auf der Insel. Das Leben im Ort wird bis heute von der Fischerei geprägt: Am frühen Morgen kehren die traditionellen Auslegerboote von der nächtlichen Ausfahrt zurück, auf dem Fischmarkt wird der Fang gehandelt, und am Strand trocknen die Netze in der Sonne. Die Lagune von Negombo ist für Krabben und Garnelen bekannt, während die Kanäle aus der holländischen Kolonialzeit an die Vergangenheit als Handelsort erinnern.

Wegen seiner vielen katholischen Kirchen wird Negombo zuweilen als «kleines Rom» bezeichnet. Entlang des langen Sandstrands finden Sie Unterkünfte verschiedener Kategorien sowie Restaurants, die fangfrischen Fisch und Meeresfrüchte servieren.

Mount Lavinia: Badestrand vor den Toren Colombos

Mount Lavinia liegt unmittelbar südlich von Colombo und verbindet die Nähe zur Metropole mit entspannter Ferienatmosphäre. Der breite, goldgelbe Sandstrand zählt zu den bekanntesten der Region; direkt dahinter verläuft die Küstenbahnlinie, auf der die Züge zwischen Colombo und der Südküste verkehren. Der Ortsname geht auf die britische Kolonialzeit zurück, als hier ein Gouverneurssitz stand – ein Erbe, das dem Viertel bis heute einen nostalgischen Charakter verleiht. Das Zentrum Colombos mit seinen Tempeln, Märkten und Kolonialbauten erreichen Sie bequem mit dem Zug oder dem Tuktuk.

Beste Reisezeit für Negombo und Mount Lavinia

Beide Orte liegen an der Westküste und damit im Einflussbereich des Südwestmonsuns, der von Mai bis September Regen bringt und die See rauer werden lässt. Als beste Reisezeit gelten die Monate Dezember bis März: Dann ist es überwiegend trocken und sonnig, das Meer ist ruhig und lädt zum Baden ein. Weil auf der Insel zwei Monsune wirken, lässt sich Sri Lanka das ganze Jahr über bereisen: Der Nordostmonsun trifft von Oktober bis Januar vor allem die Ostküste, die dafür von Mai bis September ihre beste Zeit hat. Für eine Zwischenübernachtung bei An- oder Abreise eignen sich Negombo und Mount Lavinia hingegen ganzjährig.

Praktische Hinweise für Ihre Reiseplanung

Wer am Abend in Sri Lanka landet oder früh am Morgen abfliegt, übernachtet am besten in Negombo: Die kurze Fahrt vom und zum Flughafen erspart Ihnen nach dem Langstreckenflug eine lange Überlandfahrt. Mount Lavinia bietet sich an, wenn Sie am Ende der Reise Strand und Stadtbesichtigung kombinieren oder Colombo in Ruhe entdecken möchten. Von beiden Orten aus starten Rundreisen ins Kulturdreieck, ins Hochland oder an die Südküste. Die Region passt zu Erholungssuchenden, die einen sanften Einstieg in die Tropen wünschen, ebenso wie zu Familien und Kulturinteressierten.

Kombinieren Sie Ihren Badeaufenthalt mit einer Rundreise durch Sri Lanka – so beginnt und endet Ihre Reise entspannt am Meer.