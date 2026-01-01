Sinharaja Hotels: unsere Auswahl
Lage und Anreise
Der Sinharaja-Regenwald liegt im feuchten Tiefland im Südwesten Sri Lankas, zwischen dem Hochland und den Stränden der Südküste. Damit eignet er sich ideal als Naturetappe: etwa auf dem Weg vom Bergland ans Meer oder als Abstecher von der Südküste. Die Anfahrt führt über schmale Landstrassen, das letzte Stück ist einfach ausgebaut – planen Sie genügend Fahrzeit ein. Wie sich Sinharaja stimmig in eine Route fügt, sehen Sie bei unseren Sri-Lanka-Rundreisen.
Der letzte grosse Primär-Regenwald der Insel
Sinharaja ist der letzte grosse zusammenhängende Primär-Regenwald Sri Lankas und gehört zum UNESCO-Welterbe. Auf vergleichsweise kleiner Fläche herrscht eine aussergewöhnliche Artenvielfalt: Viele der endemischen Vogelarten der Insel leben hier, dazu kommen zahlreiche Amphibien, Reptilien und Insekten, die es nur in Sri Lanka gibt. Anders als in den offenen Safari-Parks blicken Sie nicht in weite Ebenen, sondern in ein geschlossenes, immergrünes Blätterdach – ein Wald, der seit Urzeiten kaum verändert ist.
Geführte Wanderungen
Erkundet wird Sinharaja zu Fuss auf geführten Wanderungen. Das ist kein Nachteil, sondern der Schlüssel zum Erlebnis: Ein geübter Guide hört und erkennt Vögel, Frösche und Chamäleons, die Sie alleine schlicht übersehen würden. Am ergiebigsten sind frühe Morgenstunden, wenn die Vogelwelt am aktivsten ist. Praktisch bewährt haben sich leichte, schnell trocknende Kleidung, Regenschutz und geschlossene Schuhe – im feuchten Unterholz sind zudem Blutegelsocken eine sinnvolle Ergänzung.
Beste Reisezeit für Sinharaja
Sinharaja ist sehr feucht und ganzjährig grün – Regenschauer gehören hier schlicht dazu, oft kurz und kräftig am Nachmittag. Da der Südwestmonsun von Mai bis September den Südwesten der Insel trifft, sind die Monate von Dezember bis März tendenziell die verlässlichste Zeit für einen Besuch; sie decken sich mit der besten Reisezeit für die West- und Südküste. Wie Sie die Monsune für Ihre gesamte Route berücksichtigen, erklären wir unter beste Reisezeit Sri Lanka.
Für wen sich der Besuch lohnt
Sinharaja ist die richtige Wahl für Naturliebhaber, Vogelbeobachter und alle, die aktiv zu Fuss unterwegs sein möchten. Wer primär Elefanten oder Leoparden sehen will, ist in den offenen Schutzgebieten besser aufgehoben – einen Überblick geben unsere Seiten zu den Nationalparks in Sri Lanka. Am schönsten wirkt Sinharaja als Kontrastpunkt: ein bis zwei Nächte Dschungel zwischen Kultur, Hochland und Strand. Gerne planen wir das für Sie passend ein.
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Ja, der Regenwald wird auf geführten Wanderungen erkundet. Das lohnt sich auch inhaltlich: Ein erfahrener Guide entdeckt endemische Vögel, Frösche und Reptilien, die ungeübten Augen entgehen. Die Führung wird vor Ort organisiert – bei einer von uns geplanten Reise ist das bereits vorbereitet.
Sinharaja ist ganzjährig sehr feucht, Regen ist jederzeit möglich. Tendenziell am verlässlichsten sind die Monate Dezember bis März, da der Südwestmonsun von Mai bis September den Südwesten der Insel trifft. Diese Zeit passt zudem ideal zu Badeferien an der West- und Südküste.
Sinharaja ist vor allem für seine endemischen Vogelarten bekannt, dazu kommen viele Amphibien, Reptilien und Insekten, die nur in Sri Lanka vorkommen. Grosswild wie Elefanten oder Leoparden sehen Sie hier hingegen kaum – dafür sind die offenen Nationalparks die bessere Wahl. Der Reiz liegt im Detail: ein intakter Urwald mit aussergewöhnlicher Artendichte.
Bewährt haben sich ein bis zwei Übernachtungen in der Nähe des Waldes. So starten Sie am frühen Morgen zur Wanderung, wenn die Tierwelt am aktivsten ist, und sind nicht von der langen Anfahrt abhängig. Als Etappe zwischen Hochland und Südküste fügt sich der Besuch nahtlos in eine Rundreise ein.
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